Giphy GIF arama motoru Instagram’a entegre ediliyor

Son dönemde ardı ardına yeni özellikler ekleyen Facebook yönetimindeki sosyal ağ devi Instagram, Hikayeler kısmında Giphy tarafından sunulan GIF etiketlerin kullanılmasının önünü açıyor. Denemeler birkaç ülkede başlamış durumda.

Şeffaf GIF etiketleri

Endonezya, Filipinler ve Brezilya’daki kullanıcılara sunulan özellik; Hikayeler oluştururken hızlı bir şekilde GIF etiketleri aramanızı ve beğendiğinizi kolayca hikayenize eklemenizi sağlıyor.

GIF etiketleri Giphy platformu tarafından sunuluyor ve bir GIF arama motoru ile birlikte geliyor. Arka planı şeffaf olan GIF’lerin böylece hikayeyi kapatmak yerine tamamlaması sağlanmış oluyor.

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Giphy uzun süredir Facebook ile iş birliği halinde ve kullanıcılar yorumlarına GIF ekleyebiliyordu. Bu iş birliği artık Instagram’ı da kapsamış durumda. Yeni özellik hikaye oluşturma etkileşimini daha arttıracak gibi görünüyor.

Şimdilik deneme süreci devam eden Giphy entegrasyonunun ne zaman yaygın kullanıma sunulacağı açıklanmış değil. Instagram’ın kısa süre içerisinde bölge bölge erişime açması bekleniyor.