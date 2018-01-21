Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Giphy GIF arama motoru Instagram’a entegre ediliyor

Yakın zamanda Instagram hikayelerinize ana temayı bozmadan GIF etiketi ekleyebileceksiniz. Instagram pilot olarak Giphy GIF arama motorunun entegrasyonuna başladı.
1 yıl
1,9b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde ardı ardına yeni özellikler ekleyen Facebook yönetimindeki sosyal ağ devi Instagram, Hikayeler kısmında Giphy tarafından sunulan GIF etiketlerin kullanılmasının önünü açıyor. Denemeler birkaç ülkede başlamış durumda.

Şeffaf GIF etiketleri

Endonezya, Filipinler ve Brezilya’daki kullanıcılara sunulan özellik; Hikayeler oluştururken hızlı bir şekilde GIF etiketleri aramanızı ve beğendiğinizi kolayca hikayenize eklemenizi sağlıyor.

GIF etiketleri Giphy platformu tarafından sunuluyor ve bir GIF arama motoru ile birlikte geliyor. Arka planı şeffaf olan GIF’lerin böylece hikayeyi kapatmak yerine tamamlaması sağlanmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Yerli Gram Games’ten yeni bir bulmaca oyunu daha"

Giphy uzun süredir Facebook ile iş birliği halinde ve kullanıcılar yorumlarına GIF ekleyebiliyordu. Bu iş birliği artık Instagram’ı da kapsamış durumda. Yeni özellik hikaye oluşturma etkileşimini daha arttıracak gibi görünüyor.

Şimdilik deneme süreci devam eden Giphy entegrasyonunun ne zaman yaygın kullanıma sunulacağı açıklanmış değil. Instagram’ın kısa süre içerisinde bölge bölge erişime açması bekleniyor. 

 

https://www.theverge.com/2018/1/18/16905866/giphy-gif-stickers-instagram-stories Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 1 yıl
Hakikaten suyu çıktı. Bir tanesi bir şey yapıyor. 100 tanesi aynısını yapmaya kalkıyor.
Şimdi de GIF e sardılar..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 1 yıl
Yeter her yerde gif görmek istemiyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Yerli e-Posta servisinin maliyeti belli oldu 1 yıl Mi MIX 2'den esintiler taşıyan Xiaomi Mi 7'nin görseli sızdırıldı 1 yıl Denuvo'nun güncel sürümü kırıldı 1 yıl Sunvell T95Z Plus Android TV kutusu incelemesi "H.265 ve 4K 60FPS destekli" 1 yıl İnsanlığın sonunu getirmek isteyen robot Sophia Türkiye’ye geliyor 1 yıl Lockheed Martin'in insansız gizemli hipersonik uçağı neredeyse hazır 1 yıl Sony Mobile, my Xperia servisini kapattı 1 yıl Kaspersky’ın kurucularından ilginç iddia: “Bitcoin’i ABD’li istihbarat ajansları geliştirdi” 1 yıl Audi "Akıllı Enerji Ağı" denemelerine başladı 1 yıl Fan Her Şeyi Affeder mi? / Gelin, bu tartışmaya siz de katılın 1 yıl Araştırmacılar Ay ve depremler arasında bir ilişki bulunmadığını tespit etti 1 yıl Türkiye’de bilgisayar satışları bu sene de düşüşte 1 yıl Intel 4.8 GHz’e çıkan mobil i9 işlemcisini duyurdu: Core i3 - i5 işlemcilerin fiyatları! 1 yıl Sony de 3.5 mm kulaklık girişini kaldırıyor 1 yıl Nokia pazarda hiç yapılmamışı yapmaya hazırlanıyor 1 yıl Galaxy S9 Plus görselleri sızmaya devam ediyor 1 yıl YouTube popüler videoları manuel olarak inceleyecek 1 yıl Çentik tasarımı daha iyi hale geliyor 1 yıl Hindistan bankalarından Bitcoin'e darbe: Yatırımcıların banka hesapları donduruldu 1 yıl FCC onayı alan Apple HomePod çok yakında satışa sunulabilir 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Giphy GIF arama motoru Instagram’a entegre ediliyor Sonraki General Mobile GM 6'da Nougat ve Oreo'yu karşılaştırdık! 1 yıl VR deneyimi Spheres, izleyicilere kozmosun seslerini keşfetme şansı sunuyor 1 yıl Zeytin Dalı Harekatında yerli mühimmatlar kullanılıyor 1 yıl SK Hynix sürpriz yaptı, GDDR6 belleklerini piyasaya sürdü 1 yıl Akbank elektronik para ve ödeme şirketi kurdu 1 yıl Yeni Nokia telefonlar 25 Şubat'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak 1 yıl Hasselblad’dan 100MP çözünürlüğünde kamera 1 yıl Nvidia, kartlarının madencilere değil oyunculara satılmasını talep etti 1 yıl Samsung Galaxy A8 2018 fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu 1 yıl Hindistan Bitcoin yatırımcılarından vergi almak için ilk adımı attı 1 yıl Twitter Rus hükümetiyle bağlantılı 1000'in üzerinde hesabı askıya aldı 1 yıl Yerli Gram Games’ten yeni bir bulmaca oyunu daha 1 yıl Kripto para cüzdanı üreticisi Ledger'a 75 milyon dolarlık yatırım 1 yıl Samsung Galaxy S9'un bileşenleri sızdırıldı 1 yıl Askeri standartlarda dayanıklı LG X4 Plus duyuruldu 1 yıl Tomb Raider filminin yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl Sınırsız, ücretsiz VPN | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Snap Inc. yeni yıla işten çıkarmalarla başladı 1 yıl Sanal madencilik akımı TSMC’yi de uçurdu 1 yıl Norveç 2040'a kadar tüm kısa mesafeli uçuşlarda elektrikli uçak kullanacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim