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Giriş seviyesi HTC Desire 650 duyuruldu

Son dönemde telefon tanıtımlarına hız veren Tayvanlı HTC, şimdi de Desire markasına takviye yapıyor. HTC Desire 650 ailenin yeni giriş seviyesi akıllı telefonu oldu.
2 yıl
2,1b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giriş seviyesi HTC Desire 650 duyuruldu

Kısa süre önce üst seviyeye Bolt / 10 Evo adında yeni bir akıllı telefon hediye eden HTC, şimdi de giriş seviyesine yöneldi. Firma diğer markası olan Desire ailesine yeni bir modelin duyurusunu yaptı.

Giriş Seviyesi

5 inçlik 1280x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefona alt seviye bir Snapdragon yonga seti güç veriyor. 2GB RAM ile desteklenen sistemde 16GB arttırılabilir kapasiteye yer verilmiş. Gerekli enerji 2200mAh kapasiteli bataryadan sağlanıyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kameranın olduğu modelde BoomSound teknolojisi yer alıyor ancak sadece kulaklık çıkışına verilmiş. Harici hoparlörlerde bu teknoloji yer almıyor. Kasa kalınlığı 8.4mm iken Android 6.0 işletim sistemi kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "LG V30 ile ikinci ekran değişebilir" Telefonun arka kısmı Pixel serisinden hatırlayacağımız iki farklı desen tasarımına sahip. Arka kısmın üst yarısı düz bir alana sahipken alt yarısı ise tutuşu kolaylaştıran oluklu bir yapı arz ediyor. Kamera halkası, güç tuşu ve HTC logosu ön panelin rengine bürünmüş. Tayvan’da Aralık ayında piyasaya çıkacak olan model 170$ civarında bir fiyat etiketine sahip. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-Desire-650-price-and-release-date_id88122 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Haggard1963 2 yıl en beğenilen
Geldi gene tipini...
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Mr. Jingles 2 yıl
Giriş seviyesi bir modelde nasıl bir donanım bekliyor bu arkadaşlar anlamadım. S820 falan bekliyorlar herhalde.
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mskblt 2 yıl
Mühendis:"Efendim ekranı biraz büyük yapalım."
HTC CEO:"Ekran mı! Ne ekranı olum.Koy Koy kullanıcı çerçeve sever.Çerçeve koyduğumuz kadar fiyatta koyarız.Unutma biz kullanıcıların deneyimlerini kullanarak bunları yapıyoruz."
Mühendis:"Efendim ekranı biraz büyük yapalım."HTC CEO:"Ekran mı! Ne ekranı olum.Koy Koy kullanıcı çerçeve sever.Çerçeve koyduğumuz kadar fiyatta koyarız.Unu...
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javaprof 2 yıl
işlemcinin adını vermeyim sadece snapdragon dediklerine göre çöptür ama 625 veya 650 ise güzel bi cihaz olmuş.
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StormLight 2 yıl
Kaba bir hesap ile 170 dolar +KDV ile kur 3.35 sabit olursa 670 gibi bir rakama geliyor. Tabi bunun üzerine kar payı ve diğer masraf ile telefon bin liraya ülkemize giriş yapar.
Fiyat konusunda Huawei, Xiaomi gibi markalar ile boy olcemeyecegi için yine zararlı çıkacak.
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okan_cehapelioglu 2 yıl
170$ giriş seviyesi ahahaha
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Bu telefon olmamış,Alacak olan arkadaşlar fazla bir şey beklemesin.
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sis651 2 yıl
HTC her zaman güzel telefonlar yapan bir firmaydı ama artık o da basmakalıplaştı. Kalıbın ölçüsünü değiştirip her telefonu aynı modelde basıyor sanki.
Neydi o eskide HTC Touch Diamond 2, ne güzeldi yav. Bence HTC'nin en güzel telefonu idi.
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Mr. Jingles 2 yıl
Giriş seviyesi bir modelde nasıl bir donanım bekliyor bu arkadaşlar anlamadım. S820 falan bekliyorlar herhalde.
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canguler917 2 yıl
hadi tasarımı değiştirmez,sadece donanıma güncelleme yapmak istersiniz, eyvAllah. ama ne tasarım değişmiş ne de donanım. değişen sadece model numarası olmuş. htc deki insanlar ne yiyip içiyor anlamıyorum ki
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casperfriendly 2 yıl
İşlemcisi snapdragon 210 veya başımızın tatlı belası snapdragon 410 mu yoksa ?
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muaz1984 2 yıl
Nasıl batmadi hala bu firma anlamadim.
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myalperen 2 yıl
Ben bu cihazda hiçbir yenilik göremiyorum aynı şeyleri 0,5GB ram ekleyip önümüze sürüyorlar. Huawei nasıl bu fiyat bandındaki cihazlarda 3GB ram, 32GB depolama sunmaya başladıysa htc'nin de daha göz alıcı özelliklerle cihazları donatması lazım.
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