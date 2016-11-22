Giriş seviyesi HTC Desire 650 duyuruldu

Kısa süre önce üst seviyeye Bolt / 10 Evo adında yeni bir akıllı telefon hediye eden HTC, şimdi de giriş seviyesine yöneldi. Firma diğer markası olan Desire ailesine yeni bir modelin duyurusunu yaptı.

Giriş Seviyesi

5 inçlik 1280x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefona alt seviye bir Snapdragon yonga seti güç veriyor. 2GB RAM ile desteklenen sistemde 16GB arttırılabilir kapasiteye yer verilmiş. Gerekli enerji 2200mAh kapasiteli bataryadan sağlanıyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kameranın olduğu modelde BoomSound teknolojisi yer alıyor ancak sadece kulaklık çıkışına verilmiş. Harici hoparlörlerde bu teknoloji yer almıyor. Kasa kalınlığı 8.4mm iken Android 6.0 işletim sistemi kullanılıyor.