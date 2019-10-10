Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Giriş seviyesine 3 arka kameralı Motorola One Macro

    Motorola One Macro adındaki yeni akıllı telefon modeli giriş seviyesinde lazer odaklamalı 3 arka kamera, Helio P70 yonga seti, 4GB RAM gibi iddialı özellikler sunuyor.
    1 gün
    1,1b
    1
    6
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bu yıl One adıyla yeni bir akıllı telefon serisine başlayan Lenovo iştiraki Motorola, seriye yeni modeller eklemeye devam ediyor. Motorola One Macro modeli giriş seviyesinde kamerası ile farklılaşmaya çalışacak.

    Motorola One Macro özellikleri ve fiyatı

    Motorola One Macro modelinde 6.2 inçlik 1520x720 piksel çözünürlüğünde su damlası çentiğe sahip bir ekran yer alıyor. İnce çerçeveler sayesinde telefonun ölçüleri 6.4 inçlik Moto Z4 ile hemen hemen aynı.

    Ayrıca Bkz. "Facebook Portal cihazları ofis paylaşımlarında da kullanılacak"

    Telefona 12nm sürecinde üretilen 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Helio P70 yonga setinden gücünü alıyor. Daha gelişmiş yapay zekâ sayesinde kamera çekimleri en iyi hale getiriliyor. Sistem 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

    Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana kamera, 2MP çözünürlüğünde derinlik kamerası ve 2MP çözünürlüğünde makro kamerası yer alıyor. Sistem sensörlerden veri toplayarak verimli bir yakınlaştırma yapabiliyor. Ayrıca lazer odaklama da mevcut.

    4000mAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj ile desteklenmiş. Telefonun 48 saate kadar günlük kullanım sunabildiği ifade ediliyor. Android 9 işletim sistemi ile gelen telefon Android One programı gereği Android 10 sürümüne güncellenecek. Motorola One Macro modeli 140$ civarında bir fiyat etiketine sahip.

     


    https://www.phonearena.com/news/Motorola-One-Macro-specs-features-price-release-date_id119523 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    CyberNight 23 sa. yeni yorumcu
    Android 9 ile çıkmasaydı şans verilirdi. Ama inatla kutudan eski sürümle çıkan telefonlarla işim olmaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Panamalı Hasta 1 gün
    damla göz yoruyor ya artık kamera kalktı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ferhatcandas 1 gün
    Test
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 1 gün
    Fiyatlari orta seviye olur bu tur cihazlae Turkiye de :) ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    al-ozaria 1 gün
    Bir tv kanalı düşünün adı kanalx olsun. O "x" kanal logosunun tv'de tüm yayın boyunca sağda solda değil tamda çentik yerinde durduğunu düşünün. Artık çerçeve olayınında kalktığını düşünürsek. İşte kameranın sağda ya da solda olmaması o kadar itici.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dostum kertenkele 1 gün
    720 p ekrandan sonra gerisinin hiç bir önemi yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 sa. Dünyanın ilk tanklı lazer yazıcısı! "HP Neverstop 1200W incelemesi" 22 sa. Amiral gemisi Honor V30 Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı 23 sa. Monster'da Bu Hafta - Wolfenstein II: The New Colossus 23 sa. G20 liderleri önümüzdeki hafta büyük teknoloji firmaları için vergileri yükseltmeyi tartışacak 23 sa. Clio RS'in yerini elektrikli Renault Zoe'nin RS versiyonu alabilir 1 gün Virgin Orbit, Mars'a uzay aracı gönderen ilk özel şirket olabilir 1 gün Apple 2020'ye hızlı girecek: ToF kameralı iPad Pro, iPhone SE 2 ve 16 inç MacBook 1 gün Apple Card ile ilgili ilk sahtekarlık vakası yaşandı 1 gün UNICEF artık Bitcoin ve Ethereum bağışılarını kabul ediyor 1 gün Apple sonrası Shazam’ın şansı döndü 1 gün 100 saate kadar kullanılabilen Sennheiser GSP 370 oyuncu kulaklığı 1 gün Mi Store'larda hafta sonu kampanyası | DH takipçilerine özel çekiliş 1 gün Xbox One X'te 4K ve HDR ile NBA 2K20 - 2000'ler vs 90'lar All-Star Karmaları Maçı 1 gün Samsung Galaxy S10 modelleri için Android 10 beta güncellemesi yakında geliyor 1 gün Consumer Reports: Tesla'nın akıllı çağırma özelliği alkollü sürücü gibi hareket ediyor 1 gün Açık uzay oyunu ‘Outer Wilds’ 15 Ekim’de PS4’e geliyor 1 gün Apple yakın zamanda zengin gerçeklik gözlüklerinin üretimine başlayabilir 1 gün 90Hz ekranlı Oppo Reno Ace duyuruldu 1 gün 2020 Volkswagen Golf'ün ilk resmi ipucu görselleri karşınızda 1 gün Tile takip aksesuarı yoluna devam ediyor 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Giriş seviyesine 3 arka kameralı Motorola One Macro Sonraki SpaceX, onlarca yeni Starlink uydusunu uzaya fırlatmaya hazırlanıyor 1 gün Call of Duty: Modern Warfare, tam 175 GB depolama alanı istiyor! 1 gün PlayStation 5 konsolunda Ray Tracing iddiası resmen doğrulandı 1 gün GM 9 Pro yeni bir güvenlik güncellemesi aldı 1 gün Xbox Games Pass PC kullanıcılarını bu ay çok güzel oyunlar bekliyor 1 gün Red Dead Redemption 2’nin sistem gereksinimleri ve PC fiyatı açıklandı 1 gün Arctis 7 sürücülü Arctis 1? Nasıl?? "Steelseries Arctis 1 Wireless incelemesi" 1 gün Xiaomi Redmi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün MIT, enjekte edilen ilaçların, oral yolla alınmasını sağlayan kapsül geliştirdi 1 gün Apple Mac Catalyst projesi iyi başlamadı 1 gün Kanser hastaları için ''İlaç Değerlendirme'' programı başlatıldı 1 gün Youtube, 2020 ABD başkanlık seçimleri ile ilgili politik reklamları yayınlayacağını açıkladı 1 gün Elektrikli Volvo XC40, Android tabanlı multimedya sistemiyle gelecek 1 gün Chandrayaan-2, Ay’ın bugüne kadarki en net yüzey fotoğraflarını çekti 2 gün John Wick evreninde geçen yeni film duyuruldu: Ballerina 2 gün Televizyon izleme süresi hızlıca düşüyor 2 gün Tekerlekli sandalye kullanıcıları için araç paylaşım platformu: WheeM-i 2 gün 2020 BMW M8 Gran Coupe tanıtıldı: 600 beygirlik dört kapılı coupe 2 gün Samsung Galaxy Fold iFixit skoru: 10 üzerinden 2 2 gün 2019 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    İntihar etmeyi marifet zanneden beyin yoksunu forum üyeleri
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim