Giriş seviyesine 3 arka kameralı Motorola One Macro

Bu yıl One adıyla yeni bir akıllı telefon serisine başlayan Lenovo iştiraki Motorola, seriye yeni modeller eklemeye devam ediyor. Motorola One Macro modeli giriş seviyesinde kamerası ile farklılaşmaya çalışacak.

Motorola One Macro özellikleri ve fiyatı

Motorola One Macro modelinde 6.2 inçlik 1520x720 piksel çözünürlüğünde su damlası çentiğe sahip bir ekran yer alıyor. İnce çerçeveler sayesinde telefonun ölçüleri 6.4 inçlik Moto Z4 ile hemen hemen aynı.

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Telefona 12nm sürecinde üretilen 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Helio P70 yonga setinden gücünü alıyor. Daha gelişmiş yapay zekâ sayesinde kamera çekimleri en iyi hale getiriliyor. Sistem 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana kamera, 2MP çözünürlüğünde derinlik kamerası ve 2MP çözünürlüğünde makro kamerası yer alıyor. Sistem sensörlerden veri toplayarak verimli bir yakınlaştırma yapabiliyor. Ayrıca lazer odaklama da mevcut.

4000mAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj ile desteklenmiş. Telefonun 48 saate kadar günlük kullanım sunabildiği ifade ediliyor. Android 9 işletim sistemi ile gelen telefon Android One programı gereği Android 10 sürümüne güncellenecek. Motorola One Macro modeli 140$ civarında bir fiyat etiketine sahip.