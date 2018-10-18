Xiaomi Mi Mix 3 ilk 10GB RAM ve 5G desteği sunan telefon olacak

Xiaomi Mi Mix 3 için geri sayım devam ederken ilginç paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Telefonun kızaklı bir arka modül barındıracağı ortaya çıkmıştı. Şimdi de bellek ve hücresel bağlantı tarafında sürpriz var.

Xiaomi Mi Mix 3 özellikleri

Firmanın resmi Facebook sayfası ile sözcüsünün yaptığı paylaşımlar telefonun 10GB RAM ve 5G desteği ile geleceğini doğruluyor. Bu sayede Mi Mix 3 sektörde de ilklere imza atan bir telefon olmayı başaracak.

Bir dönem Oppo’nun 10GB RAM barındıran bir akıllı telefon piyasaya sürmek istediği dile getirilmişti ancak şimdilik yakın zamanda bu model piyasada olmayacak. Bu bakımdan sahneyi Mi Mix 3 kapmış durumda. 10GB RAM belleğin bölgeye göre değişeceği belirtilmiş. Çin’e özel bir model olabilir.

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"Çerçevesiz Xiaomi Mi Mix 3 modeli 25 Ekim tarihinde tanıtılacak"

İkinci önemli gelişme ise 5G desteği. Hali hazırda piyasada 5G desteği sunan bir modem yok ve gelecek yıl ortalarına doğru ilk ürünlerin piyasada olması bekleniyor. Mi Mix 3 modelinin Snapdragon 845 yonga seti ile geleceği biliniyor. Bu yonga setinde de 1.2Gbps hızlarına çıkabilen X20 ve 2Gbps hızlarına çıkabilen X24 LTE modemi sunuluyor.

Qualcomm’un bu iki modemi 5G teknolojilerine geçiş aşaması olarak lanse ettiğini hatırlıyoruz. Bu bakımdan Snapdragon X24 LTE modemi kullanan Mi Mix 3 modelinin 5G desteğine vurgu yapması ihtimal dahilinde.

6.4 inçlik tamamen çerçevesiz bir ekranla gelecek olan Xiaomi Mi Mix 3 modeli ön kamerayı ve gelişmiş yüz tanıma sistemini kızaklı yapının içerisine entegre ediyor. Elbette özçekim meraklılarının sürgülü yapıyı sürekli kullanması nasıl bir yıpranma oluşturacak merak konusu. Telefon 25 Ekim’de tanıtılıyor.