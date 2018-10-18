Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi Mix 3 ilk 10GB RAM ve 5G desteği sunan telefon olacak

Çerçevesiz akımın öncülerinden olan Mi Mix serisi ses getirecek bir etkinliğe hazırlıyor. Xiaomi Mi Mix 3 modeli ilk 10GB RAM ve 5G desteği sunan telefon olacak.
7 ay
5,6b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Xiaomi Mi Mix 3 için geri sayım devam ederken ilginç paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Telefonun kızaklı bir arka modül barındıracağı ortaya çıkmıştı. Şimdi de bellek ve hücresel bağlantı tarafında sürpriz var.

Xiaomi Mi Mix 3 özellikleri

Firmanın resmi Facebook sayfası ile sözcüsünün yaptığı paylaşımlar telefonun 10GB RAM ve 5G desteği ile geleceğini doğruluyor. Bu sayede Mi Mix 3 sektörde de ilklere imza atan bir telefon olmayı başaracak.

Bir dönem Oppo’nun 10GB RAM barındıran bir akıllı telefon piyasaya sürmek istediği dile getirilmişti ancak şimdilik yakın zamanda bu model piyasada olmayacak. Bu bakımdan sahneyi Mi Mix 3 kapmış durumda. 10GB RAM belleğin bölgeye göre değişeceği belirtilmiş. Çin’e özel bir model olabilir.

Ayrıca Bkz. "Çerçevesiz Xiaomi Mi Mix 3 modeli 25 Ekim tarihinde tanıtılacak"

İkinci önemli gelişme ise 5G desteği. Hali hazırda piyasada 5G desteği sunan bir modem yok ve gelecek yıl ortalarına doğru ilk ürünlerin piyasada olması bekleniyor. Mi Mix 3 modelinin Snapdragon 845 yonga seti ile geleceği biliniyor. Bu yonga setinde de 1.2Gbps hızlarına çıkabilen X20 ve 2Gbps hızlarına çıkabilen X24 LTE modemi sunuluyor.

Qualcomm’un bu iki modemi 5G teknolojilerine geçiş aşaması olarak lanse ettiğini hatırlıyoruz. Bu bakımdan Snapdragon X24 LTE modemi kullanan Mi Mix 3 modelinin 5G desteğine vurgu yapması ihtimal dahilinde.

6.4 inçlik tamamen çerçevesiz bir ekranla gelecek olan Xiaomi Mi Mix 3 modeli ön kamerayı ve gelişmiş yüz tanıma sistemini kızaklı yapının içerisine entegre ediyor. Elbette özçekim meraklılarının sürgülü yapıyı sürekli kullanması nasıl bir yıpranma oluşturacak merak konusu. Telefon 25 Ekim’de tanıtılıyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-Mix-3-5G-support-10-GB-RAM-official_id110092 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Soul741 7 ay en beğenilen
admin of ekrem71, senin bu yazım yanlışların ne olacak abi? Daha habere bakmadan senin yazdığını anladım.
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DODANLI 7 ay
Xiaomi, android dünyasında en iyi donanım ve muadillerinin yarısı kadar olan fiyatı yüzünden böylesine bir sıçrayıp yapmıştı.
Maalesef Türkiye disbiritörü bu güzelliğin içine etti. Umarım güzel bir fiyatla ortaya çıkar.
Xiaomi, android dünyasında en iyi donanım ve muadillerinin yarısı kadar olan fiyatı yüzünden böylesine bir sıçrayıp yapmıştı.Maalesef Türkiye disbiritörü...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Baymakli_Dondurma 7 ay
Şu Xiaomi ve Huawei ye bir türlü ısınamıyorum alasım gelmiyor. Her ne kadar biraz şikayetçi olsam da şuanki kullandığım Sony Xperia z5 premium dan ilerde alsam alsam ya yine Sony yada samsung note alırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haylaz__ 7 ay
Telefonlar bilgisayar sektörünü baltaladı arkalı önlü ekranlı telefon ne zaman çıkacak ben onu bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DODANLI 7 ay
Manuel bir mekanizma tasarlanmış
youtu.be/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DODANLI 7 ay
Xiaomi, android dünyasında en iyi donanım ve muadillerinin yarısı kadar olan fiyatı yüzünden böylesine bir sıçrayıp yapmıştı.
Maalesef Türkiye disbiritörü bu güzelliğin içine etti. Umarım güzel bir fiyatla ortaya çıkar.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 7 ay
mate 20 pro dan daha çok etkilendim açıkçası
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 7 ay
10gb nedir abi, b.kunu çıkardılar iyice :D i7 li pc de 8gb var yemin ediom..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zabit_ersin 7 ay
Şu telefonların ultra yüksek devre elemanlarını evdeki pc lerimizde kullanabilecek bir modül geliştirselerde bizde sürekli pc upgrade derdinden kurtulsak
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sharpie 7 ay
miui pc suite bağlanamayan telefonları üreten firma....pocophone f1 kullanıcısıyım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xpugur 7 ay
"Xiaomi Mi Mix 3 ilk 10GB of RAM ve 5G desteği sunan telefon olacak" ... 10gb of ram :D of ki ne offf :D
ingilizce düşünmenin yan etkisi de bu işte :) türkçeyle karışıyor arada :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 7 ay
Offffffffffff
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5647 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi mi mix 3 ve
6 etiket daha mi mix 3 10gb ram mi mix 3 5g Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay ARM tabanlı Samsung Galaxy Book 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay Yarı fiyata üst segment gimbal "Zhiyun Smooth Q incelemesi" 7 ay iPad Pro etkinliği 30 Ekim tarihinde yapılacak 7 ay Call of Duty: Black Ops 4, üç günde 500 milyon dolar kazandırdı 7 ay Sony, Android 9 Pie güncelleme takvimini resmen açıkladı 7 ay Giriş seviyesine optik yakınlaştırma sunan Lenovo S5 Pro duyuruldu 7 ay Red Hydrogen One tüm teknik özellikleriyle karşımızda 7 ay 2019 model iPhone Max, 3 arka kameraya sahip olabilir 7 ay Eminem'in yeni Venom klibi Google Pixel 3 ile çekildi 7 ay Helm ile kendi özel eposta sunucunuzu kurun 7 ay Uzun süredir beklenen yeni Spotify Wear OS uygulaması kullanıma sunuluyor 7 ay Facebook, kullanıcıların verilerini çalan hackerlara bir adım daha yaklaştı 7 ay Adobe’nin yeni deneysel araçları içerik üreticilerini sevindirecek 7 ay Çin, uzaya ''Yapay Ay'' fırlatmayı planlıyor 7 ay WhatsApp için Tatil Modu ve iki yeni özellik yolda 7 ay Komatsu otonom inşaat araçlarını görücüye çıkardı 7 ay Apple Watch Series 4 kutudan çıkıyor 7 ay Essential önemli sayıda çalışanı işten çıkarıyor 7 ay eBay, Amazon'a dava açtı 7 ay Caviar’dan mekanik saat entegreli lüks iPhone XS modelleri 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi Mix 3 ilk 10GB RAM ve 5G desteği sunan telefon olacak Sonraki Huawei Mate 20 Pro'yu önden görmek için Macaristan'a gittik (vLOG) 7 ay Asus ZenFone Lite L1 ve ZenFone Max M1 duyuruldu 7 ay 400km menzilli yerli üretim elektrikli otomobil 7 ay Yılın vahşi yaşam fotoğrafçılığı yarışmasının en gözde fotoğrafları 7 ay Vertu Aster P tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay HTC Exodus'un tasarımını gösteren yeni bir teaser yayınlandı 7 ay Sony yenilenebilir enerji hedefini 10 yıl öne çekti 7 ay Samsung otomotiv sektörüne özel yongalar geliştiriyor 7 ay Mercedes mi yoksa BMW mi? 2018 satışlarında kim önde? 7 ay Google Haritalar artık e-şarj istasyonlarını da listeleyecek 7 ay Antibiyotik direncini dakikalar içinde tespit eden test 7 ay DC'nin Flash filmi bir kez daha ertelendi 7 ay Huawei, microSD'nin yerini nano bellek kartlarının almasını istiyor 7 ay Tokyo teknoloji fuarında koku ve stres sensörleri tanıtıldı 7 ay Qualcomm yeni 60GHz WiFi yonga ailesini tanıttı 7 ay Hızlı video düzenleme yazılımı Adobe Premiere Rush CC duyuruldu 7 ay Diablo 3 Nintendo Switch paketi duyuruldu 7 ay Meme kanseri riskini 1 saniyeden kısa sürede tespit eden yapay zeka 7 ay Corsair şimdiye kadarki en hızlı SSD serisini duyurdu 7 ay LG ve Lenovo katlanabilir tablet için çalışmalara başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim