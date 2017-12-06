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Gmail, iPhone X'un ekranını tam olarak kullanabilecek şekilde güncellendi

Arama devi Google, Gmail uygulamasını güncelleyerek iPhone X'daki çentikli ekranı destekleyecek hale getirdi. Uygulamayla artık Google dışındaki e-posta hesapları da kullanılabiliyor.
1 yıl
3,5b
1
29
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple öncekilerden biraz daha büyük ekranla gelen iPhone 5'i piyasaya sürdüğünde, geliştiricilerin uygulamalarını büyük ekranı destekleyecek şekilde güncellemeleri zaman almıştı. iPhone X ile bu durumu yeniden yaşayacağız gibi görünüyor ancak Gmail kullanıcıları beklemek zorunda kalmayacak.
Ayrıca Bkz. "Tinder artık yapay zekayla kullanıcılarına sevgili bulabilecek"
Google geçtiğimiz günlerde Gmail uygulamasını, iPhone X'daki çentikli ekranı destekleyecek şekilde güncelledi. Bu da uygulamanın artık daha büyük ve daha yüksek çözünürlüklü ekranla tamamen uyumlu olduğu anlamına geliyor. E-posta istemcisi yeni güncemeleyle iPhone X'un 5.8 inçlik Super Retina HD ekranını tam olarak kaplayan bir kullanıcı arayüzüne sahip oldu.

Google Haritalar da iPhone X güncellemesi almıştı

Öte yandan Gmail artık kullanıcıların Google dışındaki e-posta hesaplarını IMAP aracılığıyla eklemesine izin veriyor. Bunun dışında işlevsel olarak başka bir değişiklik yok. Gmail, Google'ın iPhone X için güncellediği en son uygulama oldu. Şirket daha önce Google Haritalar'ı iPhone X'un ekranınına uyumlu hale getirmişti. Arama devinin zamanla tüm uygulamalarını bu şekilde güncellemesi bekleniyor.
http://appleinsider.com/articles/17/12/04/gmail-updated-to-take-advantage-of-iphone-x-display-add-non-google-email-accounts Yorum Yaz
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DSG1 1 yıl en beğenilen
Şu kusur sayılabilecek girintiden bile bir ek özellikmiş gibi bahsedip sonunda apple ile ilgili olumlu bir habere çeviriyorsunuz ya helal olsun diyorum, evet artık girinti yok bütün uygulamalar girintisiz çalışıyor bu bir devrim, adamlar yoktan problem ortaya çıkarıyorlar sonrada onu düzelttik diye haber yaptırıyorlar, arkadaşlar size tavsiyem girintisiz seviyorsanız güncelleme beklemeyin iphone 8 veya note 8 alabilirsiniz onlara güncelleme çoktan geldi.
Şu kusur sayılabilecek girintiden bile bir ek özellikmiş gibi bahsedip sonunda apple ile ilgili olumlu bir habere çeviriyorsunuz ya helal olsun diyorum, evet ar...
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4 Yanıt Yanıtla +36
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macromedia21 1 yıl DSG1
Haberin Apple ile ilgili olumlu yanı nedir mesela neden bahsedip övmüşüz?
1 Yanıt Yanıtla +14
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DSG1 1 yıl ®ed
®ed

DSG1
Şu kusur sayılabilecek girintiden bile bir ek özellikmiş gibi bahsedip sonunda apple ile ilgili olumlu bir habere çeviriyorsunuz ya helal olsun diyorum, evet artık girinti yok bütün uygulamalar girintisiz çalışıyor bu bir devrim, adamlar yoktan problem ortaya çıkarıyorlar sonrada onu düzelttik diye haber yaptırıyorlar, arkadaşlar size tavsiyem girintisiz seviyorsanız güncelleme beklemeyin iphone 8 veya note 8 alabilirsiniz onlara güncelleme çoktan geldi.

benim de size tavsiyem çıkıntıdan rahatsız oluyorsanız oraya boydan boya siyah elektrik bandı çekin çıkıntı yok yea diye note 8 gibi kullanırsınız

Akıllıca sevdim bunu, ancak mesele çıkıntı değil, bunaltı derece reklam yapılması zaten sitenin her yerinden reklam fışkırıyor bir de içerik reklam olunca biz üyeler de derdimizi belirtiyoruz, neyse o çıkıntı editörler için olsa bir dert olmasa bir dert bakın tekrar söylüyorum 1-2 sene sonra kasa değiştiğinde artık çıkıntı yok diye sunulacak ve bu ekranlar o zaman editörlerimiz tarafından haber yapılacak.
®edDSG1Şu kusur sayılabilecek girintiden bile bir ek özellikmiş gibi bahsedip sonunda apple ile ilgili olumlu bir ha...
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Buhar Abi 1 yıl
Süper Haber.
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GodShotGG 1 yıl
Ne boş şeyleri haber yapıyorsunuz ya...
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Swonz 1 yıl
İphone x ekranı kadar saçma bi ekran görmedim
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drjacob 1 yıl
inbox halen güncellenmedi.
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Astforum 1 yıl
Gördüğüm en kötü iphone tasarımı ama etiket satıyor işte.
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Father Torque 1 yıl
Başlık yanlış olmuş zira Gmail ekranı tam olarak değil, çentik kısmı kırpılmış olarak kullanabilecek şekilde güncellenmiş.
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defected 1 yıl
güncellenen her uygulama için lütfen bu haberleri yapın
kaçırmayalım
her uygulama olsun ama mutlaka
teşekkürler
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ONY86 1 yıl
tam çok süper bi özellik
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Mr. Jingles 1 yıl
İyi de arladaş göz var izan var. Ekran bembeyaz o üstteki kırmızı ekran bütünlüğünü bozuyor. Kabak gibi sırıtmış.
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sdelta 1 yıl Mr. Jingles
Ekran yukarı doğru kaydılırken o şekilde, normalde aşağıdaki şekilde görünüyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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buraoca2 1 yıl
Apple şu çentik için yazılım konusunda biraz daha odaklansaydı; hiç kimse için sorun oluşturmazdı. Fakat Kişiselleştirme ve Apple birbirlerine uzak kavramlar oldukları için; çok da birşey beklememek gerekiyor...
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