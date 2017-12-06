Gmail, iPhone X'un ekranını tam olarak kullanabilecek şekilde güncellendi

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Apple öncekilerden biraz daha büyük ekranla gelen iPhone 5'i piyasaya sürdüğünde, geliştiricilerin uygulamalarını büyük ekranı destekleyecek şekilde güncellemeleri zaman almıştı. iPhone X ile bu durumu yeniden yaşayacağız gibi görünüyor ancak Gmail kullanıcıları beklemek zorunda kalmayacak.Ayrıca Bkz. "Tinder artık yapay zekayla kullanıcılarına sevgili bulabilecek"
Google geçtiğimiz günlerde Gmail uygulamasını, iPhone X'daki çentikli ekranı destekleyecek şekilde güncelledi. Bu da uygulamanın artık daha büyük ve daha yüksek çözünürlüklü ekranla tamamen uyumlu olduğu anlamına geliyor. E-posta istemcisi yeni güncemeleyle iPhone X'un 5.8 inçlik Super Retina HD ekranını tam olarak kaplayan bir kullanıcı arayüzüne sahip oldu.
Google Haritalar da iPhone X güncellemesi almıştıÖte yandan Gmail artık kullanıcıların Google dışındaki e-posta hesaplarını IMAP aracılığıyla eklemesine izin veriyor. Bunun dışında işlevsel olarak başka bir değişiklik yok. Gmail, Google'ın iPhone X için güncellediği en son uygulama oldu. Şirket daha önce Google Haritalar'ı iPhone X'un ekranınına uyumlu hale getirmişti. Arama devinin zamanla tüm uygulamalarını bu şekilde güncellemesi bekleniyor.
http://appleinsider.com/articles/17/12/04/gmail-updated-to-take-advantage-of-iphone-x-display-add-non-google-email-accounts Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Akıllıca sevdim bunu, ancak mesele çıkıntı değil, bunaltı derece reklam yapılması zaten sitenin her yerinden reklam fışkırıyor bir de içerik reklam olunca biz üyeler de derdimizi belirtiyoruz, neyse o çıkıntı editörler için olsa bir dert olmasa bir dert bakın tekrar söylüyorum 1-2 sene sonra kasa değiştiğinde artık çıkıntı yok diye sunulacak ve bu ekranlar o zaman editörlerimiz tarafından haber yapılacak.