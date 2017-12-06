Gmail, iPhone X'un ekranını tam olarak kullanabilecek şekilde güncellendi

Apple öncekilerden biraz daha büyük ekranla gelen iPhone 5'i piyasaya sürdüğünde, geliştiricilerin uygulamalarını büyük ekranı destekleyecek şekilde güncellemeleri zaman almıştı. iPhone X ile bu durumu yeniden yaşayacağız gibi görünüyor ancak Gmail kullanıcıları beklemek zorunda kalmayacak.

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Google geçtiğimiz günlerde Gmail uygulamasını, iPhone X'daki çentikli ekranı destekleyecek şekilde güncelledi. Bu da uygulamanın artık daha büyük ve daha yüksek çözünürlüklü ekranla tamamen uyumlu olduğu anlamına geliyor. E-posta istemcisi yeni güncemeleyle iPhone X'un 5.8 inçlik Super Retina HD ekranını tam olarak kaplayan bir kullanıcı arayüzüne sahip oldu.

Google Haritalar da iPhone X güncellemesi almıştı

http://appleinsider.com/articles/17/12/04/gmail-updated-to-take-advantage-of-iphone-x-display-add-non-google-email-accounts

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