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God of War satış rakamları 10 milyona ulaştı

2018'de Yılın Oyunu (GOTY) ödülünü alan God of War, satış rakamlarıyla Sony'de yüzleri güldürmeye devam ediyor. Son olarak 10 milyonluk sınırın da geride kaldığı açıklandı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz yılın en başarılı oyunlarından birisi olan God of War, 10 milyonluk satış rakamını geride bıraktı. Dün düzenlenen Sony IR Day 2019'da konuşan Sony Interactive Entertainment başkan ve CEO'su Jim Ryan, God of War'un en başarılı PlayStation özel oyunlarından birisi olduğunu açıkladı.

20 Nisan 2018'de piyasaya sürülen God of War, sadece üç gün içerisinde tam 3,1 milyon kopya satarak PlayStation tarihinin en hızlı satan oyunu olmuştu. God of War sonrasında bir ay içerisinde 5 milyon satış rakamına da ulaşmıştı. Mayıs 2018'in ardından ise bugüne kadar 5 milyon kopya daha satılmış. Yani toplam satış rakamı 10 milyonu aşmış durumda.

Ayrıca Bkz. "God of War'un yapımcısı, övgüler sonrasında göz yaşlarını tutamadı (Video)"
God of War şu anda Uncharted: A Thief's End, Last of Us Remastered ve Horizon Zero Dawn ile birlikte 10 milyonluk sınırı geride bırakabilen dört PS4 özel oyunundan birisi. Yakında bu üçlüye Spider-Man'in de katılması bekleniyor. Spider-Man (PS4) şu anda 9 milyon adet satmış.

94 Metacritic puanına sahip olan God of War, The Game Awards 2018'de Yılın Oyunu (GOTY) ödülünü almayı başarmıştı. Hem eleştirmenler hem de genel anlamda oyunseverler tarafından inanılmaz olumlu tepkilerle karşılanan God of War'un ayrıca PS4 satışlaranı da ciddi anlamda artırdığı tahmin ediliyor.

God of War satış rakamları 10 milyona ulaştı
 

https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-05-21-god-of-war-reaches-ten-million-lifetime-sales Yorum Yaz
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servusdedurantem 2 hf. en beğenilen
Single player oyunları daha başarılı gibi dimi EA
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asdasdqwertyveyaalxyvance 2 hf.
rdr 2 ye göre az satmış ya rdr 2 27milyon satmamışmıydı şuana kadar
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34sem 2 hf. asdasdqwertyveyaalxyvance
asdasdqwertyveyaalxyvance
rdr 2 ye göre az satmış ya rdr 2 27milyon satmamışmıydı şuana kadar

Rdr 2 PS ve Xbox da. Gow sadece PS de ama...
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servusdedurantem 2 hf. en beğenilen
Single player oyunları daha başarılı gibi dimi EA
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