God of War satış rakamları 10 milyona ulaştı

Geçtiğimiz yılın en başarılı oyunlarından birisi olan God of War, 10 milyonluk satış rakamını geride bıraktı. Dün düzenlenen Sony IR Day 2019'da konuşan Sony Interactive Entertainment başkan ve CEO'su Jim Ryan, God of War'un en başarılı PlayStation özel oyunlarından birisi olduğunu açıkladı.20 Nisan 2018'de piyasaya sürülen God of War, sadece üç gün içerisinde tam 3,1 milyon kopya satarak PlayStation tarihinin en hızlı satan oyunu olmuştu. God of War sonrasında bir ay içerisinde 5 milyon satış rakamına da ulaşmıştı. Mayıs 2018'in ardından ise bugüne kadar 5 milyon kopya daha satılmış. Yani toplam satış rakamı 10 milyonu aşmış durumda.God of War şu andaveile birlikte 10 milyonluk sınırı geride bırakabilen dört PS4 özel oyunundan birisi. Yakında bu üçlüye Spider-Man'in de katılması bekleniyor. Spider-Man (PS4) şu anda 9 milyon adet satmış.puanına sahip olan God of War, The Game Awards 2018'deödülünü almayı başarmıştı. Hem eleştirmenler hem de genel anlamda oyunseverler tarafından inanılmaz olumlu tepkilerle karşılanan God of War'un ayrıca PS4 satışlaranı da ciddi anlamda artırdığı tahmin ediliyor.