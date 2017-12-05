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Google Allo yakın zamanda telefon numarası gerektirmeyecek

Çıkalı iki yıl olmasına rağmen henüz beklendiği kadar yaygın kullanımda olmayan Google Allo sohbet uygulaması yakın zamanda önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın sessiz sedasız faaliyetine devam eden sohbet uygulaması Allo, yakın zamanda önemli hamleler yapabilir. Sohbet içi mini oyun çalışmalarının ardından şimdi de telefon numarası gerektirmemesi gündemde.

Önemli yenilik
 

Bilindiği üzere Google Allo için bir telefon numarası gerekiyor. Yani WhatsApp gibi mail üzerinden kullanmak mümkün değil. Dolayısıyla hitap ettiği alan biraz daha kısıtlı oluyor.

Google Allo’nun son güncelleme kodlarını araştıran bazı geliştiriciler platformun Gmail üzerine kayabileceğini tespit etmiş. Kullanıcı Gmail hesabını bağladıktan sonra diğer Gmail kullanıcıları ile Allo üzerinden sohbet edebiliyor.

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Ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmeyen bu yenilik ile artık telefon numarası veya Gmail hesabı Allo için yeterli olacak. Böylece hem hitap ettiği kullanıcı tabanı genişleyecek hem de tablet modellerinden de bağlanmak mümkün olacak. Tabii bu durumda diğer Google ürünü Hangouts’a biraz daha benzemiş olacak. Elbette Google Assistant bu noktada Allo’nun en büyük kozu durumunda.

 

https://www.engadget.com/2017/12/03/google-allo-messaging-may-link-to-your-email-account/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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shadowtr 1 yıl
Kullanıcılara farklılık sunmazsan insanlar neden whatsapp ı bırakıp duo ya allo ya geçsinler. Hepsini tek uygulama ile yapabiliyorken, hem de çevresindeki herkes o uygulamayı kullanıyorken...
Facebook neden whatsapp a milyarlar ödedi? Sırf kullanıcı kitlesi için. Bu işler böyledir, bir alanda ortaya çıkarsın ve rakipsiz olursun yada yok olursun.
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fuckulteli 1 yıl
Bir sürü uygulama var, kullanmıyorum. Bir de Duo var. Kullanan yok ki, WhatsApp kullanılıyor.
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Tensi 1 yıl
Google'in da hicbir sosyal platformu basarili olamadi. Adamlar kullandirmayi bir turlu basaramiyorlar. Google+, Hangouts, Allo... elini sallasan programa carpiyor ama kullanan yok. Varsa yoksa Youtube. O kadar farkli program gelistirmek yerine bu servis ve hizmetleri Youtube'a entegre etseler hic bir alanda rakipleri kalmazdi.
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