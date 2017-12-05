Google Allo yakın zamanda telefon numarası gerektirmeyecek

Google’ın sessiz sedasız faaliyetine devam eden sohbet uygulaması Allo, yakın zamanda önemli hamleler yapabilir. Sohbet içi mini oyun çalışmalarının ardından şimdi de telefon numarası gerektirmemesi gündemde.

Önemli yenilik



Bilindiği üzere Google Allo için bir telefon numarası gerekiyor. Yani WhatsApp gibi mail üzerinden kullanmak mümkün değil. Dolayısıyla hitap ettiği alan biraz daha kısıtlı oluyor.

Google Allo’nun son güncelleme kodlarını araştıran bazı geliştiriciler platformun Gmail üzerine kayabileceğini tespit etmiş. Kullanıcı Gmail hesabını bağladıktan sonra diğer Gmail kullanıcıları ile Allo üzerinden sohbet edebiliyor.

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Ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmeyen bu yenilik ile artık telefon numarası veya Gmail hesabı Allo için yeterli olacak. Böylece hem hitap ettiği kullanıcı tabanı genişleyecek hem de tablet modellerinden de bağlanmak mümkün olacak. Tabii bu durumda diğer Google ürünü Hangouts’a biraz daha benzemiş olacak. Elbette Google Assistant bu noktada Allo’nun en büyük kozu durumunda.