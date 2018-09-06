Google Arts&Culture’ın “Art Selfie” özelliği Türkiye’ye geldi

Google’ın yakın geçmişte kullanıcılar ile buluşturduğu mobil uygulaması Google Arts&Culture’ın, hangi ünlü sanat eserine benzediğinizi gösteren Art Selfie özelliği Türkiye’de kullanıma açıldı. Arts&Culture sanat dünyasıyla ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olabilmenizi, sanki bir müzede geziyormuşçasına dünyanın her köşesinde bulunan sanat eserlerini yüksek çözünürlükte inceleyebilmenizi ve ünlü sanat eserlerine dair detaylı bilgilere ulaşabilmenizi sağlayan bir mobil uygulama.

Ayrıca dün itibariyle Türk kullanıcıların da erişimine açılan Art Selfie özelliği ile yüz hatlarınızın belli olduğu bir fotoğrafınızı programa tarattığınızda, program yapay zeka desteği ile size en çok benzeyen tabloları veya heykelleri seçip benzerlik oranınızla birlikte size sunabiliyor.

Özelliği kullanabilmek için önce uygulamayı mobil cihazınıza indirmeli, daha sonra ise uygulamanın ara yüzünde yer alan “Art Selfie” butonuna tıklayarak ön kameranızla kendi fotoğrafınızı çekmelisiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra uygulama kısa bir tarama işlemi ile size en çok benzeyen sanat eserlerini sıralayacak ve benzerlik oranlarıyla birlikte eserlerin isimlerini ve hangi müzede yer aldıklarını da sizinle paylaşacak.

Android kullanıcıları Bazı kullanıcılar uygulamanın bu özelliğini pek de etkileyici bulmasalar da, bazı internet kullanıcıları aldıkları sonuçlara çok şaşırarak sonuçlarını sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Aralarından gerçekten şaşırtıcı olan örneklere gelin hep birlikte göz atalım! Ayrıca eğer siz de uygulamayı kullanır ve ilginç bir sonuç elde ederseniz, bizlerle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin! Uygulamayıkullanıcıları buradan , iOS kullanıcıları buradan indirebilirler.