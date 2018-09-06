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Google Arts&Culture’ın “Art Selfie” özelliği Türkiye’ye geldi

Google Arts&Culture'ın hangi sanat eserine benzediğinizi belirleyebilen yapay zeka destekli "Art Selfie" özelliği Türkiye'de kullanıma açıldı. Detaylar haberimizde.
8 ay
5,8b
1
7
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Google Arts&Culture’ın “Art Selfie” özelliği Türkiye’ye geldi
Google’ın yakın geçmişte kullanıcılar ile buluşturduğu mobil uygulaması Google Arts&Culture’ın, hangi ünlü sanat eserine benzediğinizi gösteren Art Selfie özelliği Türkiye’de kullanıma açıldı. Arts&Culture sanat dünyasıyla ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olabilmenizi, sanki bir müzede geziyormuşçasına dünyanın her köşesinde bulunan sanat eserlerini yüksek çözünürlükte inceleyebilmenizi ve ünlü sanat eserlerine dair detaylı bilgilere ulaşabilmenizi sağlayan bir mobil uygulama.
Ayrıca dün itibariyle Türk kullanıcıların da erişimine açılan Art Selfie özelliği ile yüz hatlarınızın belli olduğu bir fotoğrafınızı programa tarattığınızda, program yapay zeka desteği ile size en çok benzeyen tabloları veya heykelleri seçip benzerlik oranınızla birlikte size sunabiliyor.
Özelliği kullanabilmek için önce uygulamayı mobil cihazınıza indirmeli, daha sonra ise uygulamanın ara yüzünde yer alan “Art Selfie” butonuna tıklayarak ön kameranızla kendi fotoğrafınızı çekmelisiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra uygulama kısa bir tarama işlemi ile size en çok benzeyen sanat eserlerini sıralayacak ve benzerlik oranlarıyla birlikte eserlerin isimlerini ve hangi müzede yer aldıklarını da sizinle paylaşacak.
Bazı kullanıcılar uygulamanın bu özelliğini pek de etkileyici bulmasalar da, bazı internet kullanıcıları aldıkları sonuçlara çok şaşırarak sonuçlarını sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Aralarından gerçekten şaşırtıcı olan örneklere gelin hep birlikte göz atalım! Ayrıca eğer siz de uygulamayı kullanır ve ilginç bir sonuç elde ederseniz, bizlerle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin! Uygulamayı Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları buradan indirebilirler.

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FerdosParadise 8 ay en beğenilen
keşke programın kendisi çzel algoritmalar ile resmimizi sanat eserine dönüştürseymiş :)
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FerdosParadise 8 ay en beğenilen
keşke programın kendisi çzel algoritmalar ile resmimizi sanat eserine dönüştürseymiş :)
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khaos 8 ay
Denemek amacıyla kurdum samsung s9 plus ta çalışmadı
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BlackBeasT 8 ay
Millet şaşırdı zate sosyal medaya'da prim yapmak için yapmayacakları şey yok...
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V4LKyR 8 ay
Acaba neden bazı servislerini bazı ülkelere kapatıp bazı ülkelere açıyorlar? Amaç ne yani? Neden böyle bir kural geliştirmişler? Misal, Google Movies & TV en son baktığımda bizim ülkede kapalı idi, USA'da açık. Bu Arts&Culture de böyleymiş. Neden böyle bir şey var?
Veya mesela Instagram'ın Direct uygulaması ülkemizde indirilemiyor... Başka ülkelerde indiriliyor. Neden böyle? Amaç ne?
Bilen biri bilgi verirse öğrenmiş oluruz.
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Lova 8 ay V4LKyR
Bir ülkelerin yönetmelikleri farklı özellikle internet ve sosyal medya konusunda. İkincisi dil engeli var. Her ülke için o servisi ekstra çevirip uğraşması lazım, gerçi aslında Google gibi bir şirket için bu zor birşey değil ama bunun da nedenini şimdi söyleyeyim; Üç her ülkenin pazarı, kullanıcı kitlesi farklı. Her ülkede her servis aynı oranda tutmayabilir. Bir de ilk önce kendi ülkelerine sunup gerçekten tutuyorsa ve diğer ülkelerde de kullanıma sunduktan sonra şirketin popülaritesini arttırıcaksa ve gelir getirecekse ondan sonra sunarlar. Mesela atıyorum Google Pay. Amerika zaten teknolojik gelişmelere ayak uyduran bi toplum ve telefon uygulamasıyla ödeme olayı yaygın. Ancak Türkiyeye getirse çoğu insan haberdar bile değil ki genci yaşlısı, okumuşu okumamışı, bilgilisi bilgisizi çoğu insan bizim kadar teknoloji takip etmiyor ve öyle ülkemizde olan veya olmayan neredeyse çoğu şeyin ayrıntısını bilmiyorlar. Google getirecek neredeyse bütün bankalarla anlaşma yapmak zorunda kalacak, Tabi Türkiyede kullanmak istiyorsa Türk bankalarıyla. Sonra bir de servis kullanılmazsa bu işin arka planında yapılan bütün anlaşmalar, dökülen bütün para boşa gidecek. Bir de Google öznelinde adamların özellikle kendi ülkelerine çok daha fazla önem verdiklerini düşünüyorum, bütün bu anlattıklarımın yanında. Sadece kendi servisleri değil aynı zamanda Youtube servislerini falan da genelde sadece kendi ülkesinde açıyor.
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tobepeople 8 ay
Nobulo adlı Nascar yarışçısına ,Kolombiyalı bir komedyene ,İspanyol bir sanat koleksiyoncusu, Hollandalı bir Amiral'e benzetmiş sıkıntı yok %68-/69/64
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AqRaMa 8 ay
denedim %70 lik bir sanatçı mı bilim adamı mı birini çıkarttı. bilen varsa kim olduğunu nasıl öğreniyoruz yazabilir.
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