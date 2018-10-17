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Google Haritalar artık e-şarj istasyonlarını da listeleyecek

Google Haritalar'a elektrikli araç kullanıcılarını oldukça sevindirecek yeni bir özellik eklendi. Elektrikli araç sahipleri artık kendilerine en yakın e-şarj istasyonuna tek tıkla ulaşabilecekler.
7 ay
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Web Siteleri
Zeynep Yolcu
Yazar
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Google’ın çevrimiçi haritalama servisi Google Haritalar sayesinde internet kullanıcıları ulaşıma dair pek çok bilgiye tek tıkla ulaşabiliyorlar. Birçok otomobil kullanıcısı için hayat kurtarıcı olan Google Haritalar’a, elektrikli araç kullanıcılarını da oldukça fazla mutlu edecek bir güncelleme geldi. Google Haritalar artık elektrikli araç sahiplerinin, araçlarını şarj edebilecekleri en yakın e-şarj istasyonunu görüntüleyebiliyor.
E-şarj istasyonları henüz akaryakıt istasyonları kadar yaygın olmadığı için özellikle ülkemizdeki elektrikli araç kullanıcıları için araçlarını şarj edebilecek bir istasyon bulabilmek bir hayli güç. Ancak Google Haritalar’a gelen yeni özellik bu problemi büyük oranda ortadan kaldıracak.
Google Haritalar’da size en yakın e-şarj istasyonunun nerede olduğunu öğrenebilmek için “e-şarj istasyonu” veya “EV charging stations” gibi aramalar yapmanız yeterli. Ayrıca yol tarifinin yanı sıra istasyonda hangi tip bağlantıların mevcut olduğunu ve istasyonun şarj hızının ne kadar olduğunu görmeniz de mümkün olacak.
Bu özellik çok kısa süre önce kullanıcılarla buluşmuş olduğu için henüz tam anlamıyla verimli sonuçlar veremiyor ve şu an için yalnızca Tesla, Chargepoint ve benzeri gibi global işletmelerin kayıtlarına sahip. Ancak zamanla yerel işletmelerin de sisteme bilgilerini eklemeleriyle ağ gittikçe genişleyecek ve dünyanın her yerindeki elektrikli araç kullanıcıları yakınlarındaki e-şarj istasyonlarına tek tıkla ulaşabilecekler.
https://www.engadget.com/2018/10/16/google-maps-ev-charging-station-info/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 7 ay
Güzel olmuş
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Tommy Shelby 7 ay
Güzel düşünülmüş
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