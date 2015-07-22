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Google Haritalar uygulaması artık geçmişe yönelik hareketleri gösterebilecek

3 yıl
1,4b
1
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Google Haritalar uygulaması artık geçmişe yönelik hareketleri gösterebilecek
 
Google, Haritalar servisi için geliştirmelere devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Haritalar servisi için seyahat bilgisi sunulan bölgelerin genişletildiğini sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise daha fazla kullanıcıyı etkileyecek bir yenilik Haritalar servisine eklenmiş durumda.
Bu yeni özellik ile birlikte konum geçmişinin saklanmasına izin veren kullanıcılar daha sonra bu tutulan verileri tıpkı sosyal platformlardaki gibi zaman tüneli şeklinde görüntüleyebilecekler. Kullanıcılar kronolojik olarak sıralanacak geçmişteki hareketlerine silme veya düzenleme gibi müdahalelerde de bulunabilecek. Ayrıca dileyen kullanıcılar geçmişteki etkinliklerini herkese açık bir şekilde paylaşabilecek, istemeyen kullanıcılar ise kendilerine özel tutabilecek. Şimdilik tüm kullanıcılar için kullanılmayan zaman tüneli özelliğinin sırayla tüm kullanıcılarda aktif hale gelmesi bekleniyor.

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