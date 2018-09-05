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Google Haritalar uygulamasının iOS versiyonu güncelleme aldı

Arama devi Google'ın Haritalar uygulaması, iOS cihazlar için yeni bir güncelleme aldı. Popüler harita servisine gelen tüm yenilikleri ve detayları haberimizde bulabilirsiniz...
8 ay
2,5b
1
1
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google Haritalar'ın iOS versiyonu, yakınlarda meydana gelen önemli olayları listeleyen yeni bir bölüm ve oldukça faydalı olabilecek yeni özellikleri barındıran bir güncelleme aldı. Lafı fazla uzatmadan popüler servise gelen yeni özelliklere göz atalım.

Çevrenizdeki etkinlikleri görebileceksiniz

Yeni etkinlikler bölümü, kullanıcıların bulundukları konumda neler olup bittiğine bağlı olarak listelenen çeşitli etkinlikleri keşfetmelerini sağlıyor. Google bu bölümde yer alan etkinliklerin, gösterilerden, sinema seanslarına kadar her şeyi kapsayabileceğini belirtiyor. Bu bölüme Keşfet sekmesi altında yer alan karo simgesine tıklayarak ulaşabiliyorsunuz.
Google Haritalar uygulamasının iOS versiyonu güncelleme aldı
Google Haritalar'ın 4.57 sürümündeki diğer bir yeni özellik de yükseklik grafiği. Yürürken veya bisiklete binerken söz konusu rota için ne kadar fiziksel çaba sarfettiğinizi gösteren bu bölüm bir de yükseklik grafiği ile destekleniyor. Ayrıca uygulamaya eklenen eşleştirme özelliği ile kendi zevklerinize göre mükemmel bir yer bulabilmenize olanak sağlandığı da belirtiliyor.

https://www.phonearena.com/news/google-maps-new-events-elevation-data_id108502 Yorum Yaz
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Angelica 8 ay
Once bi aracın yonunu duzeltsinler. Araba yola gore kuzeye gidiyor ama sanki kuzeybati yonunde gidiyormus gibi gösteriyor.
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