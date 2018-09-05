Google Haritalar uygulamasının iOS versiyonu güncelleme aldı

Teknoloji Editörü
Google Haritalar'ın iOS versiyonu, yakınlarda meydana gelen önemli olayları listeleyen yeni bir bölüm ve oldukça faydalı olabilecek yeni özellikleri barındıran bir güncelleme aldı. Lafı fazla uzatmadan popüler servise gelen yeni özelliklere göz atalım.
Çevrenizdeki etkinlikleri görebileceksiniz
Yeni etkinlikler bölümü, kullanıcıların bulundukları konumda neler olup bittiğine bağlı olarak listelenen çeşitli etkinlikleri keşfetmelerini sağlıyor. Google bu bölümde yer alan etkinliklerin, gösterilerden, sinema seanslarına kadar her şeyi kapsayabileceğini belirtiyor. Bu bölüme Keşfet sekmesi altında yer alan karo simgesine tıklayarak ulaşabiliyorsunuz.Google Haritalar'ın 4.57 sürümündeki diğer bir yeni özellik de yükseklik grafiği. Yürürken veya bisiklete binerken söz konusu rota için ne kadar fiziksel çaba sarfettiğinizi gösteren bu bölüm bir de yükseklik grafiği ile destekleniyor. Ayrıca uygulamaya eklenen eşleştirme özelliği ile kendi zevklerinize göre mükemmel bir yer bulabilmenize olanak sağlandığı da belirtiliyor.
https://www.phonearena.com/news/google-maps-new-events-elevation-data_id108502 Yorum Yaz Paylaş Tweetle