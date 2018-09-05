Google Haritalar uygulamasının iOS versiyonu güncelleme aldı

Google Haritalar'ın iOS versiyonu, yakınlarda meydana gelen önemli olayları listeleyen yeni bir bölüm ve oldukça faydalı olabilecek yeni özellikleri barındıran bir güncelleme aldı. Lafı fazla uzatmadan popüler servise gelen yeni özelliklere göz atalım.

Çevrenizdeki etkinlikleri görebileceksiniz

Yeni etkinlikler bölümü, kullanıcıların bulundukları konumda neler olup bittiğine bağlı olarak listelenen çeşitli etkinlikleri keşfetmelerini sağlıyor. Google bu bölümde yer alan etkinliklerin, gösterilerden, sinema seanslarına kadar her şeyi kapsayabileceğini belirtiyor. Bu bölüme Keşfet sekmesi altında yer alan karo simgesine tıklayarak ulaşabiliyorsunuz.

https://www.phonearena.com/news/google-maps-new-events-elevation-data_id108502

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Google Haritalar'ındiğer bir yeni özellik de. Yürürken veya bisiklete binerken söz konusuiçin ne kadargösteren bu bölüm bir de yükseklik grafiği ile destekleniyor. Ayrıca uygulamaya eklenenile kendi zevklerinize göreolanak sağlandığı da belirtiliyor.