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Google Maps, kısa süre içerisinde Apple App Store'un en popüler ücretsiz uygulaması oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
1
41
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Apple'ın iOS 6 ile şimdiye kadar Google tarafından beslenen varsayılan Harita uygulamasını kendi geliştirdiği oluşumla değiştirmesi üzerine iOS platformundaki en önemli coğrafi hizmeti son bulan arama motoru devi, birkaç aylık bekleyişin ardından mobil ekosisteme kendi uygulamasıyla geri dönüş yaptı. İşletim sisteminde önyüklü olarak bulunan harita servisinin oldukça ciddi hatalar içermesi ve büyük eksikliklere sahip olması, iOS kullanıcılarını pek memnun etmemişti. Aldıkları güncelleme sonrası daha kötü bir hizmetle karşı karşıya kalan cihaz sahipleri Google'ın yıllardır geliştirdiği harita uygulamasını arar duruma gelmişti.

13 Aralık'ta Apple App Store'daki yerini alan Google Maps'in ilk sürümü, iOS 5.1 ve üstü işletim sistemi versiyonlarına sahip iPhone ve iPod touch cihazlarını destekliyordu. Apple'ın harita servisini Google'ınkine tercih eden birçok kullanıcı 6-7 saat içerisinde Google Maps uygulamasını dijital içerik mağazasının en popüler ücretsiz uygulamalar listesinin ilk sırasına taşıdı. Google'ın oldukça kısa sürede elde ettiği bu başarının aksine Nokia, geçen ay yayınladığı HERE harita servisiyle halihazırda ilk binin içerisinde dahi değil. Birçok alternatif navigasyon ve harita uygulamasına rağmen ısrarla uzun süredir platformun bir parçası olarak dağıtılan Google Maps'e yönelen iOS kullanıcıları, sesli yol tarifi, canlı trafik akışı, Street View gibi diğer yardımcı özelliklerden de yararlanabiliyor. 
Yeni iOS uygulamasının Android'li akıllı telefonlar için hazırladığı sürümden bile daha iyi olduğunu itiraf eden Google, iki platform arasındaki çevrimdışı navigasyon modu gibi bazı fonksiyon farklarını yakında gidereceğini müjdeliyor. Ayrıca tablet bilgisayar desteğinin de yolda olduğu biliniyor. iPhone ve iPod touch için Google Maps uygulamasına buradan göz atabilirsiniz.

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Zuko 6 yıl en beğenilen
"Apple'ın harita servisini Google'ınkine tercih eden birçok kullanıcı…" derken bir yanlışlık olmuş galiba?
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vahocan 6 yıl
Apple hayranı olarak söylüyorum Apple Harita hizmetinde Facia'ydi.
Google çok daha iyi
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DH Misafiri 6 yıl
indirme yolunu buldum öğrenmek isteyenler cihan123alp@hotmail.com email adresine mesaj atabilirler
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Beavis. 6 yıl
TR hesabınızı iTunes tan Amerika ya çevirip uygulamayı indirip tekrar TR ye çevirebilirsiniz..
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trineux 6 yıl
TR magazasina yakin zamanda gelmesi beklenmemeli bence hemen gelecek olsa zaten en basta gelirdi.

Turn-by-turn navigation henuz TR'de calismiyor buyuk ihtimalle o yuzden sunulmadi belki de bu program.
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goenitz117 6 yıl
25pp ile indirdim kurdum iOS 5.1 kullanıyorum
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Zenci Forvet 6 yıl
Artık Türkiye mağazasına da gelse.
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ulwi 6 yıl
bizzat iphone5 ve galaxy nexus da denedim gercektende ios versiyonu cok daha akici ve guzel gorunuyor , navigasyon kismi bile farkli buyuk puntolu.
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MaSSive 6 yıl
Şimdiye kadar onca Android li cihaz ve Google Maps in olduğu zamanlar iphone kullandım.

Hiçbirinde Google Maps i bir iki denemeden sonra ,Otomobilde açıp navigasyon olarak kullanmış değilim.

Zaten Google Maps i navigasyon olarak kullanman için,
Google Maps ile arabada yanında oturan ,bir tane de sana Co pilot luk yapacak adam gerek.

Google Maps i otomobil de kullanınca da yönergeleri takip etmek için baktığın anlarda kaza yapman içten bile değil.
Kısacası Google Maps de dört dörtlük bir harita programı değil bana göre.

Hali hazırda S3,iphone5 ve Galaxy Note kullanıyorum.
Hepsinde de NAVİGON navigasyon programı yüklü.
250 liralık Navigasyon cihazlarından hiçbir farkı yok.

Diger Android li cihazlarımda ,SYGİC ve CO PİLOT navigasyon programlarıda yüklü.

Yani hiçbir cihazı ,navigasyon konusunda ,Google Maps e Apple Maps e güvenip almadım ben.

Apple Maps dört dört lük çalışsaydı bile,Benim açımdan ,ben zaten daha önceki iphone modellerinde olduğu gibi ,Gerçek bir Navigasyon programı yükleme gereksinimini değiştirmezdi.

Apple Maps konusunda ,Apple ı bende yerden yere vurdum.Bukadar değerli bir şirket için ,kabul edilir birşey değil.


Ancak burada yorum yapanların çoğunun amacı ,üzüm yemek değil Bağcıyı dövmek.

Yani ,Apple Maps de problem olmasaydı ,Google Maps den üstün bile olsaydı,
Burada kafa bulduğunu ,Apple a ,İphone a her fırsatta b..k attığını zanneden bir kesim.
Yinede kendi içindeki ,Apple nefretini,belli sebeplerden kaynaklanan hazımsızlığı zaten bitmeyecekti.
Apple ,İphone ile kuş tutsa bile ,o belli bir kesim Apple a herzaman b...k atmaya hazır.

Sanki bütün derdi ,navigasyon muş gibi, bu yüzden İphone almadığını söyleyenin anlını karışlarım.

Apple ın, IOS dan kaynaklı durumlar, bilerek veya bilmeyerek sebep olduğu birçok şey,bazıları için ,forumdaki %70 Apple karşıtları için alacağından değilde ,sadece bahane.

"Bir cihaza okadar para veriyorsun Apple Maps ,doğru düzgün çalışmıyor"

Ya da

"Bluetooth ile ıvır zıvır gönderemiyorsun"

Bu mu yani sanki ,Bluetooth istediğin gibi olsaydı,Apple Maps ,yerine Google Maps,tom tom olsaydı ,bu fiyata koşup alacaktın.


İphone dışında ,kendine göre aynı ayarda hemde daha ucuza ,bir smartphone aldınmı aldın.
Daha neyi kime ispatlamaya çalışıyorsun .Alan memnun satan memnun.
Apple Maps sorunluymuş,Google Maps işine yarıyorsa ne mutlu sana.
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cengizhan1903 6 yıl
bizde niye yok ?!
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FERFEROS 6 yıl
Tabiki iOS'a da çıkaracak. Ama mesela geçenlerde Google Now'u iOS'a getirmişti. Android markette bile yokken böyle garip bir adım atmıştı.
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Ajzen 6 yıl
Başka uygulama mı var ?
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LegendM 6 yıl
google bize cok buyuk serefsizlik yapti
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xbreakx 6 yıl
Yeni iOS uygulamasının Android'li akıllı telefonlar için hazırladığı sürümden bile daha iyi olduğunu itiraf eden Google.

Hocam bunun kaynagi nedir? Yanlis anlasilmasin meraktan soruyoum.
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Olur Öyle Şeyler 6 yıl
Google mal mi ? Rakibine yardim ediyor ?
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akmac 6 yıl Olur Öyle Şeyler
Call Me Maybe

Google mal mi ? Rakibine yardim ediyor ?

Android sadece bir araç, Google Andoridden değil internet servislerinden, reklamlardan para kazanıyor.
Bu kadar fazla iOS kullanıcısı varken Google bu alanda yer almak zorunda.
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teramit 6 yıl
ios ta mapsi navigasyon için kullanan amma eleman varmış arkadaş arabayla bir yere giderken igo kullanıyorum onun dışında işe yarar birşey görmedim hepsi sakat millet maps ile neler yapıyormuş,25-50 dolarlık navigasyon programları var bunlar satıyorsa maps ile navigasyon yalandır.maps ile anca hava fotoğraflarına bakılır tamam gelişiyor falan ama bir alex değil sonuçta
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