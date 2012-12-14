Google Maps, kısa süre içerisinde Apple App Store'un en popüler ücretsiz uygulaması oldu

Apple'ın iOS 6 ile şimdiye kadar Google tarafından beslenen varsayılan Harita uygulamasını kendi geliştirdiği oluşumla değiştirmesi üzerine iOS platformundaki en önemli coğrafi hizmeti son bulan arama motoru devi, birkaç aylık bekleyişin ardından mobil ekosisteme kendi uygulamasıyla geri dönüş yaptı. İşletim sisteminde önyüklü olarak bulunan harita servisinin oldukça ciddi hatalar içermesi ve büyük eksikliklere sahip olması, iOS kullanıcılarını pek memnun etmemişti. Aldıkları güncelleme sonrası daha kötü bir hizmetle karşı karşıya kalan cihaz sahipleri Google'ın yıllardır geliştirdiği harita uygulamasını arar duruma gelmişti.





13 Aralık'ta Apple App Store'daki yerini alan Google Maps'in ilk sürümü, iOS 5.1 ve üstü işletim sistemi versiyonlarına sahip iPhone ve iPod touch cihazlarını destekliyordu. Apple'ın harita servisini Google'ınkine tercih eden birçok kullanıcı 6-7 saat içerisinde Google Maps uygulamasını dijital içerik mağazasının en popüler ücretsiz uygulamalar listesinin ilk sırasına taşıdı. Google'ın oldukça kısa sürede elde ettiği bu başarının aksine Nokia, geçen ay yayınladığı HERE harita servisiyle halihazırda ilk binin içerisinde dahi değil. Birçok alternatif navigasyon ve harita uygulamasına rağmen ısrarla uzun süredir platformun bir parçası olarak dağıtılan Google Maps'e yönelen iOS kullanıcıları, sesli yol tarifi, canlı trafik akışı, Street View gibi diğer yardımcı özelliklerden de yararlanabiliyor.

Yeni iOS uygulamasının Android'li akıllı telefonlar için hazırladığı sürümden bile daha iyi olduğunu itiraf eden Google, iki platform arasındaki çevrimdışı navigasyon modu gibi bazı fonksiyon farklarını yakında gidereceğini müjdeliyor. Ayrıca tablet bilgisayar desteğinin de yolda olduğu biliniyor. iPhone ve iPod touch için Google Maps uygulamasına buradan göz atabilirsiniz.