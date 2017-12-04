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Google Maps’e motosiklet modu geldi

Google Maps'e motosiklet sürücüleri için özelleştirilmiş rota oluşturma özelliği eklendi. Otomobilin giremeyip motosikletin girebildiği yollar ve motosiklet hız sınırına göre rota oluşturuluyor.
1 yıl
4,3b
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10
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Google Maps’e motosiklet modu geldi
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Google’ın harita uygulaması Google Maps’e motosiklet sürücüleri için yeni özellikler eklendi. Google Maps bundan böyle motosikletler için özel rota hesaplaması yapabilecek.

Motosiklet sürücüleri için rota hesaplanırken otomobillere yasak ancak motosiklete serbest olan yollar rotaya dâhil edilecek ve motosikletin hız sınırına göre rota süresi hesaplanacak.

Motosiklete göre rota hesaplaması yapmak için hedefi belirledikten sonra arama çubuğunun altında yer alan ulaşım araçlarından motosiklet simgesini seçmek yeterli. Diğer ulaşım seçenekleri olarak otomobil, toplu taşıma ve özel taksi seçenekleri sunuluyor.


Kademeli olarak sunulmaya başlanan bu özellik henüz ülkemizde aktif değil. Reddit üzerinden yapılan paylaşımlarda Hindistan’da aktif olarak kullanıldığını görüyoruz. Ülkemizdeki otomobil ve motosikletlerin girebildiği yollar hemen hemen aynı. Bu nedenle Türkiye’de kullanıma sunulmaması sürpriz olmaz.


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a.f.y. 1 yıl en beğenilen
Arabaları çıkmaz sokaklara, dağa bayıra patika yollara sokan google maps acaba motorsikletleri nerelere sokar düşünemiyorum bile.
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Astforum 1 yıl
Avrupalı gibi normal yoldan gitmiyor ki bizim motorlar.
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neonxxl1001 1 yıl
Motorcuyu bisikletciyi dusunuyosa en kisa en yokuşsuz yollarida hesaplayiversin zahmet degilse. Reklam koyulmasinada raziyiz
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OverClocK1ng 1 yıl
Güzel gelişme. Yarın motora atlayıp test edeyim. Bugün ederdim ama zaten gidip 130 km gezip geldim.
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a.f.y. 1 yıl en beğenilen
Arabaları çıkmaz sokaklara, dağa bayıra patika yollara sokan google maps acaba motorsikletleri nerelere sokar düşünemiyorum bile.
2 Yanıt Yanıtla +7
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CWaRRioR 1 yıl a.f.y.
a.f.y.

Arabaları çıkmaz sokaklara, dağa bayıra patika yollara sokan google maps acaba motorsikletleri nerelere sokar düşünemiyorum bile.

Yollarımız yol olmadığı için çok normal. Bir gün açık yol, ertesi gün kazılıp bırakılmış oluyor.
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UML 1 yıl a.f.y.
Bi defasında beni de arabayla merdivenden indirmeye çalışmıştı
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flowerhorn 1 yıl
Artık kaldırımları da yol olarak ekleyebilirler 😀
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Omisis046 1 yıl flowerhorn
flowerhorn
Artık kaldırımları da yol olarak ekleyebilirler 😀

Onun için Türkiye yerelleştirilmesi yapılması lazım hocam. Ne dediğimi anladın.
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tobepeople 1 yıl
Sonunda motorcuların değerini bilen birileri çıktı Google olması da ayrı ironi :D
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