Google Maps’e motosiklet modu geldi

Google’ın harita uygulaması Google Maps’e motosiklet sürücüleri için yeni özellikler eklendi. Google Maps bundan böyle motosikletler için özel rota hesaplaması yapabilecek.
Motosiklet sürücüleri için rota hesaplanırken otomobillere yasak ancak motosiklete serbest olan yollar rotaya dâhil edilecek ve motosikletin hız sınırına göre rota süresi hesaplanacak.
Motosiklete göre rota hesaplaması yapmak için hedefi belirledikten sonra arama çubuğunun altında yer alan ulaşım araçlarından motosiklet simgesini seçmek yeterli. Diğer ulaşım seçenekleri olarak otomobil, toplu taşıma ve özel taksi seçenekleri sunuluyor.
Kademeli olarak sunulmaya başlanan bu özellik henüz ülkemizde aktif değil. Reddit üzerinden yapılan paylaşımlarda Hindistan’da aktif olarak kullanıldığını görüyoruz. Ülkemizdeki otomobil ve motosikletlerin girebildiği yollar hemen hemen aynı. Bu nedenle Türkiye’de kullanıma sunulmaması sürpriz olmaz.
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Yollarımız yol olmadığı için çok normal. Bir gün açık yol, ertesi gün kazılıp bırakılmış oluyor.
Onun için Türkiye yerelleştirilmesi yapılması lazım hocam. Ne dediğimi anladın.
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