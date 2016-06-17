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Google Photos slayt gösterisi desteğine kavuştu

Google'ın galeri uygulaması Google Photos slayt gösterisi özelliği ile güncellendi. Bundan böyle TV'ye yansıttığınız anılarınızı kolaylıkla izleyebileceksiniz. Detaylar haberimizde...
2 yıl
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2
Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Google'ın gelişmiş özelliklere sahip galeri uygulaması Google Photos bir eksiğini daha kapattı. Yeni güncellemeyle tatil sonrası TV ekranında fotoğraflara göz atmak çok daha kolay hale gelecek.
Google yeni güncellemeyle uygulamaya slayt gösterisi özelliğini kazandırmış durumda. Bundan böyle fotoğrafı açtıktan sonra sağ üstteki menüden slayt gösterisini seçerek aynı albümdeki fotoğrafların sırayla gösterilmesini sağlayabiliyorsunuz. Chromecast desteğine sahip olan uygulama sayesinde slayt gösterilerini koltuğunuzdan izlemek de oldukça rahat.
Yeni gelen seçeneği bilgisayarınızdan photos.google.com adresine girerek yada buradan Android uygulamasının güncel sürümünü edinerek kullanabilirsiniz.

https://plus.google.com/+GooglePhotos/posts/eaT55E11GwX Yorum Yaz
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GoldPunch 2 yıl
Google Photos, Google'ın zamanlarda verdiği en güzel hizmetlerinden biri kesinlikle. Çok memnunum. Fotoğrafda olan cismi/mekanı/manzarayı/kişiyi vb otomatik olarak tanıyıp kendisi kategorize ediyor.
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mehmedaltair 2 yıl
Photos uygulaması kullanım rahatlığı açısından yerlerde sürünürken hala slayt gösterisi bilmem ne efekti eklemekle uğraşıyorlar
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