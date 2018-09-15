Google Pixel 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak

Google'ın Pixel 3 ve Pixel 3 XL modeli için hazırladığı website ortaya çıktı. Google'a ait olan sitede şirketin G logosuyla bir sonraki Pixel telefonunun hatları gösteriliyor ve sitede "Hazır mısınız?" ve "Yakında Geliyor" mesajları veriliyor.

Yeşil, gri ve siyah renk seçenekleri

Sitede yer alan telefon üzerindeki G logosuna tıkladındığında telefonun renk seçenekleri ortaya çıkıyor. Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL modelinde yeşil, gri ve siyah renk seçeneklerine yer vermiş. Google geçtiğimiz hafta 9 Ekimtarihinde New York'ta etkinlik düzenleyeceğini açıklamıştı. Firmanın yeni Pixel modellerini 9 Ekim'deki etkinlikte duyurması bekleniyor. Cihazın özellikleri hakkında kesin bir bilgi olmasa da cihazın Snapdragon 845 yongasetinden güç alması ve 4 GB RAM'e sahip olması bekleniyor.

https://comingsoon2018jp.withgoogle.com/