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Google Pixel 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak

Google'ın Pixel 3 ve Pixel 3 XL modeli için hazırladığı site ortaya çıktı. Sitede firma tarafında cihazın yakında geleceği mesajı veriliyor ve cihazın renk seçenekleri ile kenar hatları gösteriliyor.
8 ay
1,6b
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3
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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 Google'ın Pixel 3 ve Pixel 3 XL modeli için hazırladığı website ortaya çıktı. Google'a ait olan sitede şirketin G logosuyla bir sonraki Pixel telefonunun hatları gösteriliyor ve sitede  "Hazır mısınız?" ve "Yakında Geliyor" mesajları veriliyor. 

Yeşil, gri ve siyah renk seçenekleri 

 Sitede yer alan telefon üzerindeki G logosuna tıkladındığında telefonun renk seçenekleri ortaya çıkıyor. Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL modelinde yeşil, gri ve siyah renk seçeneklerine yer vermiş. Google geçtiğimiz hafta 9 Ekimtarihinde New York'ta etkinlik düzenleyeceğini açıklamıştı. Firmanın yeni Pixel modellerini 9 Ekim'deki etkinlikte duyurması bekleniyor. Cihazın özellikleri hakkında kesin bir bilgi olmasa da cihazın Snapdragon 845 yongasetinden güç alması ve 4 GB RAM'e sahip olması bekleniyor.

https://comingsoon2018jp.withgoogle.com/ Yorum Yaz
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Guest Account 8 ay
snapdragon 855'in performansı bile(sızıntılara göre) a12 den geri iken bu telefon 845 ile çıkarsa yine rekabet edemez.
android üreticileri apple'ın 1 yaşındaki cihazlarına rakip çıkarmaktan vazgeçmeli artık. ki onda da başarısız oluyolar o ayrı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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JackWondo 8 ay Guest Account
Hocam sen OP6 kullandın mi ?
Sanarsiniz her şey işlemci ile bitiyor.
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ouzqan 8 ay
Allah için siyah ve beyaz dan sıkıldık biraz değişik renkler gelsin tabi .
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