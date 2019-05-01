Google Pixel 3a'nın özellikleri, Geekbench testinde ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Arama devi Google'ın önümüzdeki hafta Pixel 3a ve Pixel 3a XL akıllı telefon modellerini görücüye çıkarması bekleniyor. Yeni modellerden Pixel 3a'nın Geekbench testinde ortaya çıkması ise en azından bu modelin teknik özellikleri hakkında merakımızı gidermemizi sağlıyor.
7 Mayıs'ta tanıtılması bekleniyor
Geekbench testine göre telefon 4 GB RAM ve Qualcomm sekiz çekirdekli bir işlemci ile geliyor. Uzun süredir ortada dolaşan söylentiler Pixel 3a serisinin, Pixel serisine oranla bütçe dostu versiyonu olacağı yönündeydi ve dolayısı ile cihazın Snapdragon 670 yonga seti ile gelmesi bekleniyor.Geçmiş sızıntılara göre konuşacak olursak eğer, Pixel 3a modelinin ekran çözünürlüğü 1080x2220 olurken, ekran boyutunun ise 5.6 inç civarında olması kuvvetle muhtemel. Cihazlar ile ilgili merak edilen diğer detayları ise, 7 Mayıs tarihinde başlayacak olan Google I/O etkinliğinde öğrenebileceğiz.
https://www.gsmarena.com/google_pixel_3a_shows_up_on_geekbench_days_before_its_unveiling-news-36813.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Geekbench'ten aldığım skor: 1515 / 5400... Böyle bir şey nasıl olabilir. Tabii bunda kernel'den overclock yapmamın bir etkisi olabilir. ;)