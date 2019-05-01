Google Pixel 3a'nın özellikleri, Geekbench testinde ortaya çıktı

Arama devi Google'ın önümüzdeki hafta Pixel 3a ve Pixel 3a XL akıllı telefon modellerini görücüye çıkarması bekleniyor. Yeni modellerden Pixel 3a'nın Geekbench testinde ortaya çıkması ise en azından bu modelin teknik özellikleri hakkında merakımızı gidermemizi sağlıyor.

7 Mayıs'ta tanıtılması bekleniyor

Geekbench testine göre telefon 4 GB RAM ve Qualcomm sekiz çekirdekli bir işlemci ile geliyor. Uzun süredir ortada dolaşan söylentiler Pixel 3a serisinin, Pixel serisine oranla bütçe dostu versiyonu olacağı yönündeydi ve dolayısı ile cihazın Snapdragon 670 yonga seti ile gelmesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/google_pixel_3a_shows_up_on_geekbench_days_before_its_unveiling-news-36813.php

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Geçmiş sızıntılara göre konuşacak olursak eğer,modelinin ekran çözünürlüğüolurken, ekran boyutunun isecivarında olması kuvvetle muhtemel. Cihazlar ile ilgili merak edilen diğer detayları ise,tarihinde başlayacak olanetkinliğinde öğrenebileceğiz.