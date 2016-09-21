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Google Pixel telefonları görüntülendi

Google’ın yeni akıllı telefonları 4 Ekim itibariyle resmiyete kavuşacak. Davetiyeler dağıtıma başlarken telefonların çalışır haldeki görüntüleri de internete sızdırıldı.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın 4 Ekim tarihinde teknoloji dünyasına tanıtacağı eski adıyla Nexus yeni adıyla Pixel akıllı telefonları internete sızmaya devam ediyor. Artık telefonların çalışır haldeki görüntüleri de gelmeye başladı.

HTC’nin amiral gemi modelindeki çizgileri yansıtan Pixel serisi, tamamen aynı tasarıma sahip. Ekran çerçevelerinin oldukça kalın olduğu görülen seride 5 inçlik ve 5.5 inçlik iki farklı model yer alacak. Arka kısımda parmak izi okuyucu yer alırken, hoparlör de üst kısma yerleşiyor.

Nexus programında Google’ın üretici ortakları cihazlara kendi logolarını da basıyordu. Google programı biraz daha kendisine yaklaştırmak amacıyla ismini Pixel olarak değiştirdi. Ayrıca ortakların logolarını da kaldırdı. Bu hamleler gelecekte firmanın tamamen kendi üreteceği akıllı telefonlara doğru mu gidecek şimdilik bilinmiyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone 7 serisi için kapasitif dokunuş zorunluluğu"

Yeni seride Pixel ve Pixel XL adında iki model yer alıyor. Pixel modeli 5 inçlik Full HD, Pixel XL modeli ise 5.5 inçlik 2K çözünürlükte ekrana sahip olacak. Modellerin Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 12MP çözünürlüğünde arka kamera, boyuta göre değişen yüksek batarya kapasiteleri, Android 7.0 Nougat işletim sistemi sunacağı ifade ediliyor.

Pixel serisi 4 Ekim tarihinde yapılacak lansmanın ardından 20 Ekim tarihinde de Google Play mağazasında satışa sunulacak. Bu yıl Google’ın fiyat çıtasını biraz daha yukarı çekeceği iddia ediliyor. Pixel için gündeme gelen fiyat seviyesi 649$.


 

http://www.tweaktown.com/news/54012/googles-new-pixel-smartphones-looks-iphone/index.html Yorum Yaz
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Das Boot 2 yıl en beğenilen
Ekran kasa oranında Apple'dan geri kalmamış. Benim halen en beğendiğim Google tasarımı Nexus 5'tir.
1 Yanıt Yanıtla +19
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1 Avatar
sistemli adam 2 yıl
Bu kadar büyük ekrana bu kapasitede batarya olmamış.
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abrenax 2 yıl
Bildiğin iphone çakması olmuş tek farkı tuş yok.
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TheNewAtilla 2 yıl
3 yıldır lg g2 kullanıyorum. Bir daha android alırsam ya google pixel ya da made in china alacağım.
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ordinaryCitizen 2 yıl
Bazı yabancı forumlarda snapdragon 821 kullanılacak diyor, 820'ye göre %10 a kadar daha performanslı olan bu yonga setinde ayrıca google daydream için gerekli sensorler dahili durumda... bu konuda bir bilginiz var mı?

Ekim ayında sunulacak olan yeni Google cihazın 2 ay sonra lansmanı yapılacak olan Google Daydream'i tam desteklememesi çok anlamsız olur gibi geliyor bana.
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DarkHellKnightX 2 yıl
Nexus 5'in donanımını, tasarımına fazla dokunmadan yenileseler ve Nexus ismine de dokunmasalar iyi olurdu bence.
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atilasat 2 yıl
doktor bu ne?
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kadirirdem 2 yıl
tasarımı iphone 7 dende kötü bu nedir ?...
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DH Misafiri 2 yıl
google'ın fiyat politikasını anlamakta güçlük çekiyorum. nexus 6'yı da gidip 650 dolardan çıkarmışlardı. bu nexus 5'ten sonra çok anlamsız bi hareketti. sanırım gelmiş geçmiş en başarısız satış rakamlarına bu cihazla ulaşmışlardır. sonra 5x ve 6p çıktı. biri 380 diğeri 500 dolardan giriş yaptı(nexus 6 müşterileri bu cihazdan sonra kendilerinin aptal yerine konulduğunu düşünmüştür muhtemelen). ama bu sefer de aynı cihazların avrupa fiyatları 479 ve 650 euro olmuştu. şimdi de en ucuzunun 650 dolardan başlayacağı söylentileri var. bu telefonların nasıl özelliklerle geleceğini bilmiyorum ama ortalama bir kullanıcının iphone alabileceği fiyata bu telefonlar biraz zor satar.
nexus serisi telefonlar diğer android telefon markalarına daha çok stabilite ve güncelleme desteği yüzünden tercih edilirler. iphone'lara tercih edilmelerinin altında yatan sebep te android'in kullanıcısını ios kadar kısıtlamamasıdır.
çoğu akıllı telefon kullanıcısı nexus ya da android one ifadelerinin ne anlama geldiğini bile bilmiyorlar. insanlara bilmedikleri bir telefonu 650 dolardan satamazsınız.
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HAAltuntas 2 yıl
Tasarım birebir iPhone gibi olmuş. İyice bir detaylansın biz de daha detaylı yorumlarız
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XANTHE 2 yıl
Görüntülenmeseymiş keşke.
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OverClocK1ng 2 yıl
Beğenmedim.
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