Google Pixel telefonları görüntülendi

Google’ın 4 Ekim tarihinde teknoloji dünyasına tanıtacağı eski adıyla Nexus yeni adıyla Pixel akıllı telefonları internete sızmaya devam ediyor. Artık telefonların çalışır haldeki görüntüleri de gelmeye başladı.

HTC’nin amiral gemi modelindeki çizgileri yansıtan Pixel serisi, tamamen aynı tasarıma sahip. Ekran çerçevelerinin oldukça kalın olduğu görülen seride 5 inçlik ve 5.5 inçlik iki farklı model yer alacak. Arka kısımda parmak izi okuyucu yer alırken, hoparlör de üst kısma yerleşiyor.

Nexus programında Google’ın üretici ortakları cihazlara kendi logolarını da basıyordu. Google programı biraz daha kendisine yaklaştırmak amacıyla ismini Pixel olarak değiştirdi. Ayrıca ortakların logolarını da kaldırdı. Bu hamleler gelecekte firmanın tamamen kendi üreteceği akıllı telefonlara doğru mu gidecek şimdilik bilinmiyor.

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Yeni seride Pixel ve Pixel XL adında iki model yer alıyor. Pixel modeli 5 inçlik Full HD, Pixel XL modeli ise 5.5 inçlik 2K çözünürlükte ekrana sahip olacak. Modellerin Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 12MP çözünürlüğünde arka kamera, boyuta göre değişen yüksek batarya kapasiteleri, Android 7.0 Nougat işletim sistemi sunacağı ifade ediliyor.

Pixel serisi 4 Ekim tarihinde yapılacak lansmanın ardından 20 Ekim tarihinde de Google Play mağazasında satışa sunulacak. Bu yıl Google’ın fiyat çıtasını biraz daha yukarı çekeceği iddia ediliyor. Pixel için gündeme gelen fiyat seviyesi 649$.



