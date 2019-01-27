Google, Salmon ve Medeka kod adlı iki cihaz daha geliştiriyor

Teknoloji Editörü
Google'ın geçtiğimiz yıl yayınlanan bir rapora göre Bonito ve Sargo kod adlı iki yeni cihaz geliştirdiğini biliyoruz. Şirket genellikle Pixel akıllı telefon modelleri için balık türlerini kod adı olarak kullandığı için bu cihazların yeni Pixel modeli olabileceği düşünülüyordu. Ancak ortaya çıkan yeni cihazlar kafaları karıştırdı.
Biri yeni Pixel Watch olabilirAndroid Police'in haberine göre Google'ın üzerinde çalışmalar yaptığı iki cihaz daha mevcıt. Salmon ve Medeka kod adıyla geliştirilen bu cihazlar isimlerini yine balık türlerinden almışlar. Somon ve japon pirinç balığı olan Medeka. Bu cihazların yeni Pixel modellerinden hangilerini temsil ettiği ise bilinmiyor.
Gelen söylentilere bakılırsa geliştirilen bu gizemli cihazlardan en az birinin yeni bir Pixel Watch modeli olabileceği öne sürülüyor. Zira cihazın uzun bir süredir tasarlandığı belirtiliyordu. Geçen yıl piyasaya sürülmesi beklenmiş ancak gerçekleşmemişti. Şirketin kod adlarla geliştirdiği bu cihazların ise gelecek Google I/O etkinliğinde açıklanması bekleniyor.
https://www.androidpolice.com/2019/01/25/a-wild-new-google-device-codename-appears-say-hello-to-medaka-and-salmon/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle