Google, Salmon ve Medeka kod adlı iki cihaz daha geliştiriyor

Google'ın geçtiğimiz yıl yayınlanan bir rapora göre Bonito ve Sargo kod adlı iki yeni cihaz geliştirdiğini biliyoruz. Şirket genellikle Pixel akıllı telefon modelleri için balık türlerini kod adı olarak kullandığı için bu cihazların yeni Pixel modeli olabileceği düşünülüyordu. Ancak ortaya çıkan yeni cihazlar kafaları karıştırdı.

Biri yeni Pixel Watch olabilir

https://www.androidpolice.com/2019/01/25/a-wild-new-google-device-codename-appears-say-hello-to-medaka-and-salmon/

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Android Police'in haberine göre Google'ın üzerinde çalışmalar yaptığı iki cihaz daha mevcıt.vekod adıyla geliştirilen bu cihazlar isimlerini yine balık türlerinden almışlar. Somon ve japon pirinç balığı olan Medeka. Bu cihazların yeni Pixel modellerindentemsil ettiği ise bilinmiyor.Gelen söylentilere bakılırsa geliştirilen bu gizemli cihazlardan en az birinin yeni birmodeli olabileceği öne sürülüyor. Zira cihazın uzun bir süredirbelirtiliyordu. Geçen yıl piyasaya sürülmesi beklenmiş ancak gerçekleşmemişti. Şirketin kod adlarla geliştirdiği bu cihazların ise geleceketkinliğinde açıklanması bekleniyor.