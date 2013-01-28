Google+ aktif kullanıcı sayısı bakımından dünyanın ikinci büyük sosyal ağı oldu

Haber Editörü
Kullanıcı sayısı bakımından hergün büyüyen ancak aktiflik konusunda eleştirilerden kurtulamayan Google+, önemli bir adımı daha geride bıraktı.
Global Web Index tarafından geçen ay yerel ve global sosyal ağlar alanında internet kullanıcılarının yüzde 90'ına denk gelen bir kapsamda yapılan araştırmaya göre Google, aktif kullanıcı sayısı açısından Twitter'ı geride bırakarak ikinciliğe yükseldi.
İnternet kullanıcıları açısından Facebook yüzde 51'lik bir dilime sahipken, Google+ yüzde 25, Twitter ve YouTube yüzde 21'lik dilimi paylaştı. Facebook 700 milyon civarında aktif kullanıcı sayısına sahip. Google+ 343 milyon aktif kullanıcıya sahipken, YouTube ve Twitter 300 milyon civarında bir aktif kullanıcı sayısına ulaştı.
Raporda Çin sınırları içerisinde kullanılan Sine Weibo, Tencent, Youku, Tudou, RenRen gibi sosyal ağların 100 milyon aktif kullanıcı sayısını geçerek ilk on içerisinde kendisine yer bulduğu gözlemleniyor. Sayısı hızla artan Çinli internet kullanıcıları, Çinli sosyal ağlara da olumlu katkı yapıyor.
Aktif kullanıcı sayısı artış oranına bakıldığında ise altı aylık dönemde Twitter yüzde 40 ile araştırmanın birincisi. Facebook yüzde 33, Google+ ise yüzde 27 oranında aylık aktif kullanıcı sayısını artırmış.
Sosyal ağların en büyük mücadelesi masaüstü sistemlerden çok mobil sistemlerde cereyan ediyor. Mobil uygulamalara ağırlık veren ağlar aktif kullanıcı sayısında da artış yaşıyor.
http://www.phonearena.com/news/Google-surpasses-Twitter-to-take-number-2-social-network-after-Facebook_id39150#2-By-the-numbers Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence Facebook'un geleceğe yapacağı en iyi yatırım yepyeni bir veritabanında başlamak...
- Üniversite ve Liselerle işbirliği (Resmi web sitesi bile olabilir Facebook)
- Kullanıcı adlarının gerçek kişilere dağıtılması
- Tek bir mobil uygulama ( Bir sürü başarısız uygulaması var )
- Reklamlar içerik içerisinde göze batmamalı.
Google+ domainden bile kaybediyor bence
Şu an en başarılı Twitter yönetiliyor.
"Android kullanıcıların app indirmeleri için veya yorum yazıp, appi paylaşmaları için zorla google, google+ hesabı açtıran google, aktif kullanıcı sayısında dünyanın 2. büyük sosyal ağı oldu. Google insanları bu kadar zorlamasına bu kadar seçme hakkı vermemesine rağmen neden hala 2. onu kimse bilmiyor. Zorla güzellik ancak bu kadar oluyor anlaşılan. İlerleyen zamanlarda google'ın Android kullancıları için yeni yaptırım uygulayıp uygulamayacağı bir muamma ancak google en azından bu zorlamalar ve aldatıcı istatistikler ile teknoloji "haber" sitelerine "haber" olacak bir şey yapmış oldu."
Haber ile Reklam arasındaki 8 farkı bulunuz...
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