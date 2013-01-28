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Google+ aktif kullanıcı sayısı bakımından dünyanın ikinci büyük sosyal ağı oldu

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google+ aktif kullanıcı sayısı bakımından dünyanın ikinci büyük sosyal ağı oldu

Kullanıcı sayısı bakımından hergün büyüyen ancak aktiflik konusunda eleştirilerden kurtulamayan Google+, önemli bir adımı daha geride bıraktı.

Global Web Index tarafından geçen ay yerel ve global sosyal ağlar alanında internet kullanıcılarının yüzde 90'ına denk gelen bir kapsamda yapılan araştırmaya göre Google, aktif kullanıcı sayısı açısından Twitter'ı geride bırakarak ikinciliğe yükseldi.

İnternet kullanıcıları açısından Facebook yüzde 51'lik bir dilime sahipken, Google+ yüzde 25, Twitter ve YouTube yüzde 21'lik dilimi paylaştı. Facebook 700 milyon civarında aktif kullanıcı sayısına sahip. Google+ 343 milyon aktif kullanıcıya sahipken, YouTube ve Twitter 300 milyon civarında bir aktif kullanıcı sayısına ulaştı.  

Raporda Çin sınırları içerisinde kullanılan Sine Weibo, Tencent, Youku, Tudou, RenRen gibi sosyal ağların 100 milyon aktif kullanıcı sayısını geçerek ilk on içerisinde kendisine yer bulduğu gözlemleniyor. Sayısı hızla artan Çinli internet kullanıcıları, Çinli sosyal ağlara da olumlu katkı yapıyor.

Aktif kullanıcı sayısı artış oranına bakıldığında ise altı aylık dönemde Twitter yüzde 40 ile araştırmanın birincisi. Facebook yüzde 33, Google+ ise yüzde 27 oranında aylık aktif kullanıcı sayısını artırmış. 

Sosyal ağların en büyük mücadelesi masaüstü sistemlerden çok mobil sistemlerde cereyan ediyor. Mobil uygulamalara ağırlık veren ağlar aktif kullanıcı sayısında da artış yaşıyor. 

http://www.phonearena.com/news/Google-surpasses-Twitter-to-take-number-2-social-network-after-Facebook_id39150#2-By-the-numbers Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
Google play yorum bile yaptırmıyorlar. Android kullanıyorsan g+ da mecbur aktif oluyor. Bir uygulamayı beğensen aktif kullanıcı sayılıyorsun. Yüzlerce milyon android cihazı düşününce rakamlar doğru tabii. Ama aktif kullanıcı sayısı tam bir yalan.
Google play yorum bile yaptırmıyorlar. Android kullanıyorsan g+ da mecbur aktif oluyor. Bir uygulamayı beğensen aktif kullanıcı sayılıyorsun. Yüzlerce milyon an...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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eternity 6 yıl
Biz de bunu yedik,google ceosu haberi tweet atarakmi duyurdu?
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Quard 6 yıl
google+ yı geçen yıl mayıs ayında bıraktım. Bu kadar kısa sürede 2. sosyal ağ olması beni şaşırttı daha önünde uzun bir yol varmış gibi duruyordu...
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Kemal K. 6 yıl
Zaten android telefonu olan herkesin gmail hesabı var.
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DH Misafiri 6 yıl
g+ dıyorum baska bırsey demıyorum
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Fear of the Dark 6 yıl
Milyonlarca android cihaz kullanan var zaten. Android uygulamaları her hangi bir hesap olmadan indirilmiyor. Aslında çok iyi düşünülmüş bir şey.
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Monterrey 6 yıl
Google bu isleri beceremiyor, ben hic isinamadim.
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SaatliBomba 6 yıl
herşey üye sayısına mı bağlı kullanıcı olmayan milyondan fazla adam youtube ye giriyor ama Google+ öyle degil
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akmac 6 yıl
Facebookta en başında gerçek olmayan hesaplara göz yumarak hata yaptılar, reklamlarla dolu çöp bir içerik oluştu.

Bence Facebook'un geleceğe yapacağı en iyi yatırım yepyeni bir veritabanında başlamak...

- Üniversite ve Liselerle işbirliği (Resmi web sitesi bile olabilir Facebook)
- Kullanıcı adlarının gerçek kişilere dağıtılması
- Tek bir mobil uygulama ( Bir sürü başarısız uygulaması var )
- Reklamlar içerik içerisinde göze batmamalı.

Google+ domainden bile kaybediyor bence

Şu an en başarılı Twitter yönetiliyor.

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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Aktifkik önemlidir.
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Miasmus 6 yıl
Haberi şöyle yazsalar bütün yorumlar baştan aşağı değişirdi.
"Android kullanıcıların app indirmeleri için veya yorum yazıp, appi paylaşmaları için zorla google, google+ hesabı açtıran google, aktif kullanıcı sayısında dünyanın 2. büyük sosyal ağı oldu. Google insanları bu kadar zorlamasına bu kadar seçme hakkı vermemesine rağmen neden hala 2. onu kimse bilmiyor. Zorla güzellik ancak bu kadar oluyor anlaşılan. İlerleyen zamanlarda google'ın Android kullancıları için yeni yaptırım uygulayıp uygulamayacağı bir muamma ancak google en azından bu zorlamalar ve aldatıcı istatistikler ile teknoloji "haber" sitelerine "haber" olacak bir şey yapmış oldu."
Haber ile Reklam arasındaki 8 farkı bulunuz...
Not: Nokia N8 kullanıyorum
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AERN 6 yıl
Ben Google+ kullanmıyorum, belki burada yaygın değildir ondan olabilir.
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V911 6 yıl
Külliyyen yalan, oldu olacak gmail hesabı olan herkesi de google+ aktif kullanıcısı olarak gösterin? Google ın neredeyse bütün hizmetlerini severek kullan ıyorum ama kimse bana google+ çok aktifleşti demesin, dediğim gibi külliyen yalan.
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depeche35 6 yıl
Google boşuna bu seviyeye gelmedi.Çok zekice....
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DH Misafiri 6 yıl
10'u 5'i bilmem eğer google play kullanıyorsan google'nin ürününü kullanıyorsan google+ kullanmayada mecbursun.sen hem adamın her ürününden faydalan hemde sosyal ağ meselesine gelince facebook kullanayım twitter kullanayım.yok öyle bir dünya yorummu yapacaksın açacaksın google+ hesabı bence google en iyisini yapıyor.facebookun bunca saçma dayatmalarını zorlamalarını görmezlikten gel sonra google'nin ürünlerini(gmail blogger youtube google play) beğenerek kullan ama sadece basit bi isteğini (google+hesabı) sağır sultana bile duyur vay efendim dayatıyorlar.kaldıki google+ çok güzel gayet kaliteli facebook falan hikaye.adam o kadar api geliştirsin sunucular alsın sonra diğer hizmetlerden faydalan yok efendim açmayacağım hesap.bal gibide açacaksın.ayrıca her gmaili olanın google+sı olmuyor yani sen aktif etmezsen açılmıyor.dayatma dediğiniz şey google'nin tamamiyle gerçek profillerin kullanılmasını istediği için gerçekleşiyor.böylece youtube google play gmail tıpkı facebook gibi profil sistemi üzerine oturtturulmuş olacak.google+ kaliteli diyor zaten herkez ama içinde kimse yokmuş hayır var tam 500 milyonu aşkın üye var 343 milyonu aktif.ama bizim millet sosyal ağı eş dost akrabanın 3-5 fotosuna bakıp saçma sapan paylaşımlar yapmaktan öteye geçiremediği için türk sayısı az ama son zamanlarda ondada bi ilerleme oldu çok şükür...
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vitor reis 6 yıl
Hala! facebeook ;)
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