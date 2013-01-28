Google+ aktif kullanıcı sayısı bakımından dünyanın ikinci büyük sosyal ağı oldu





Kullanıcı sayısı bakımından hergün büyüyen ancak aktiflik konusunda eleştirilerden kurtulamayan Google+, önemli bir adımı daha geride bıraktı.





Global Web Index tarafından geçen ay yerel ve global sosyal ağlar alanında internet kullanıcılarının yüzde 90'ına denk gelen bir kapsamda yapılan araştırmaya göre Google, aktif kullanıcı sayısı açısından Twitter'ı geride bırakarak ikinciliğe yükseldi.





İnternet kullanıcıları açısından Facebook yüzde 51'lik bir dilime sahipken, Google+ yüzde 25, Twitter ve YouTube yüzde 21'lik dilimi paylaştı. Facebook 700 milyon civarında aktif kullanıcı sayısına sahip. Google+ 343 milyon aktif kullanıcıya sahipken, YouTube ve Twitter 300 milyon civarında bir aktif kullanıcı sayısına ulaştı.





Raporda Çin sınırları içerisinde kullanılan Sine Weibo, Tencent, Youku, Tudou, RenRen gibi sosyal ağların 100 milyon aktif kullanıcı sayısını geçerek ilk on içerisinde kendisine yer bulduğu gözlemleniyor. Sayısı hızla artan Çinli internet kullanıcıları, Çinli sosyal ağlara da olumlu katkı yapıyor.





Aktif kullanıcı sayısı artış oranına bakıldığında ise altı aylık dönemde Twitter yüzde 40 ile araştırmanın birincisi. Facebook yüzde 33, Google+ ise yüzde 27 oranında aylık aktif kullanıcı sayısını artırmış.





Sosyal ağların en büyük mücadelesi masaüstü sistemlerden çok mobil sistemlerde cereyan ediyor. Mobil uygulamalara ağırlık veren ağlar aktif kullanıcı sayısında da artış yaşıyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-surpasses-Twitter-to-take-number-2-social-network-after-Facebook_id39150#2-By-the-numbers