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Google artık indirimli uygulamalarda eski fiyatı da gösteriyor

İndirimli bir Android uygulamasının önceki fiyatını da merak edenler için Google yeni bir özellik hayata geçirdi. Artık indirimin yanında eski fiyat da yazacak.
2 yıl
2,7b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sık sık uygulama mağazalarında özel indirimler veya ücretsiz hediyeler sunulduğunu görüyoruz. Bu uygulamaları takip ederken eski fiyatının ne olduğunu merak etmeyen yok gibidir. Google bu merakımızı gidermeye başladı.

Eski fiyatlar da görünüyor

Play Store uygulamasında göze çarpan yenilik, indirimdeki uygulamaların ve oyunların eski fiyatlarını da gösteriyor. Böylece kullanıcılar ne kadar indirim yapıldığını görerek satın alma kararı verebilecek. Daha önce bu yenilik filmler ve kitaplarda başlamıştı.

Önceki fiyatlar hem içeriğin kendi sayfasında hem de listeleme sayfasında görülebiliyor. Ayrıca yapılan indirimlerin ne kadar süreceği de mobil uygulamada ziyaretçilere gösteriliyor.

Ayrıca Bkz. "Başlangıç için 17 milyon Galaxy S8 üretilebilir"

Yeni özellik indirim kampanyalarının tamamlayıcısı gibi oldu. Daha önce fiyat neydi, şimdi ne oldu veya satın almaya değecek kadar bir indirim yapıldı mı gibi sorular cevap bulmuş olacak. Bu özelliğin kullanıcılar yanında geliştiriciler için de yardımcı olacağı düşünülüyor. 

 

http://www.androidpolice.com/2017/02/10/play-store-listings-showing-original-and-sale-prices-for-some-apps/ Yorum Yaz
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nowo 2 yıl
Şeffaflık dahada artmalı
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Front-Back 2 yıl
Demekki hepsiburada gibi ilk önce fiyatı 20 TL arttırıp sonra 15 TL indirim yapacak.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
Google Sıçsa bunuda haber yapacaksınız !
bu kadar da fanlık olmaz ki, be kardeşim !
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Giresunlufuk 2 yıl
Mükemmel haber. Çok sevindim. Harika bir yenilik.
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alemburda34 2 yıl
Olmasi gereken birseydi gec kalindi. Ancak sahte indirimi engellemez gelistirici 3 kere fiyat degistirse yine sahte indirim olusturabilir.
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Varya inanılmaz bir yenilik ya böyle bir şey yok acaba nasıl yaptılar off ya acayip bişey milyon dolar harcamışlardır şimdi bunun için mükemmelsiniz 3 banada öğretsene abi nasıl yaptın(!)
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hanımneder 2 yıl
Bedava sirke herkez gider.. çöp uygulamaya %100 indirim harici çöp=çöp
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