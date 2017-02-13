Google artık indirimli uygulamalarda eski fiyatı da gösteriyor

Sık sık uygulama mağazalarında özel indirimler veya ücretsiz hediyeler sunulduğunu görüyoruz. Bu uygulamaları takip ederken eski fiyatının ne olduğunu merak etmeyen yok gibidir. Google bu merakımızı gidermeye başladı.

Eski fiyatlar da görünüyor

Play Store uygulamasında göze çarpan yenilik, indirimdeki uygulamaların ve oyunların eski fiyatlarını da gösteriyor. Böylece kullanıcılar ne kadar indirim yapıldığını görerek satın alma kararı verebilecek. Daha önce bu yenilik filmler ve kitaplarda başlamıştı.

Önceki fiyatlar hem içeriğin kendi sayfasında hem de listeleme sayfasında görülebiliyor. Ayrıca yapılan indirimlerin ne kadar süreceği de mobil uygulamada ziyaretçilere gösteriliyor.

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Yeni özellik indirim kampanyalarının tamamlayıcısı gibi oldu. Daha önce fiyat neydi, şimdi ne oldu veya satın almaya değecek kadar bir indirim yapıldı mı gibi sorular cevap bulmuş olacak. Bu özelliğin kullanıcılar yanında geliştiriciler için de yardımcı olacağı düşünülüyor.