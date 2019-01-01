Google da katlanabilir telefon furyasına girmeye hazırlanıyor olabilir

Katlanabilir ekranlı cihazlar son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden yeni bir akıllı telefon trendi. İlk örneği geçtiğimiz aylarda Çinli akıllı telefon üreticisi Rouyu tarafından tanıtılan katlanabilir telefonlar için Samsung, Huawei, LG ve Sony gibi pek çok mobil teknoloji devinin çalışmaları sürüyor. Söylentilere göre çığ gibi büyüyen katlanabilir cihaz furyası için Google'ın da planları yok değil.

Yaptığı tutarlı ve güvenilirliği yüksek sızıntılar ile tanınan Eldar Murtazin, geçmişte Google'ın 7 veya daha az sayıda Pixel cihazı prototipine sahip olduğunu, bunlardan ikisinin Pixel 3 ve Pixel 3 XL'a ait olduğunu, diğerinin ise katlanabilir ekrana sahip bir cihaza ait olduğunu iddia etmişti.

Bugün ise yeni bir sızıntı daha, yalnızca üst seviye cihazları sızdıran bir kuruluştan geldi. Kuruluş, Google'ın katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını iddia etti. Normalde bu, pek de güçlü bir iddia sayılmaz ama Murtazin'in iddiaları ile de birleştiğinde yapbozun parçaları yavaş yavaş oturmaya başlıyor.

https://wccftech.com/google-fold-smartphone-rumor/

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Üstelik Ağustos ayındakatlanabilircihazlariçin destek vereceğini açıklamış ve ardından'dan menteşeli bir akıllı telefon için patent almıştı. Tüm bunlar düşünüldüğünde, katlanabilir telefon furyasına sandığımızdan çok daha erken katılabilir.