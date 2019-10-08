Google doküman uygulamaları yeni tasarıma kavuştu

Google’ın yıl başlarından bu yana platformları için başlattığı tasarım değişikliği milyarlarca indirme sayısını geride bırakan doküman düzenleme uygulamalarına da geldi. Yenilik üç uygulamayı da kapsıyor.

Yenilik devam ediyor

Daha sade ve okunaklı bir ara yüz kazandırmak amacıyla bu yıl önemli bir adım atan Google ilk olarak web uygulamalarını güncellemişti. Mart ayında ise Drive uygulamasını yeni tasarım anlayışıyla güncellemişti. Güncelleme süreci devam ediyor.

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Bu hafta Google doküman düzenleme uygulamaları da güncellendi. Yeni güncelleme ile ikonlar daha sade hale getirilirken uygulamalarda daha detaylı bir kontrol imkânı sunuluyor. Ayrıca ara yüz daha okunaklı bir hale getirilmiş.

Google fonksiyonellik anlamında güncellemenin bir yenilik getirmediğini ifade ediyor. Değişiklikler sadece tasarım tarafında entegre edilmiş. Doküman ve Slayt uygulamalarında değişiklik yapıldı. Tablolar uygulamasında ise bugünden itibaren başladı.