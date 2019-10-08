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    Google doküman uygulamaları yeni tasarıma kavuştu

    Google Dökümanlar, Tablolar ve Slaytlar uygulamaları bu haftadan itibaren yenilenmiş tasarım anlayışı ile güncellenmiş durumda. Fonksiyonellikte bir değişiklik yok.
    3 gün
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google’ın yıl başlarından bu yana platformları için başlattığı tasarım değişikliği milyarlarca indirme sayısını geride bırakan doküman düzenleme uygulamalarına da geldi. Yenilik üç uygulamayı da kapsıyor.

    Yenilik devam ediyor

    Daha sade ve okunaklı bir ara yüz kazandırmak amacıyla bu yıl önemli bir adım atan Google ilk olarak web uygulamalarını güncellemişti. Mart ayında ise Drive uygulamasını yeni tasarım anlayışıyla güncellemişti. Güncelleme süreci devam ediyor.

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    Bu hafta Google doküman düzenleme uygulamaları da güncellendi. Yeni güncelleme ile ikonlar daha sade hale getirilirken uygulamalarda daha detaylı bir kontrol imkânı sunuluyor. Ayrıca ara yüz daha okunaklı bir hale getirilmiş.

    Google fonksiyonellik anlamında güncellemenin bir yenilik getirmediğini ifade ediyor. Değişiklikler sadece tasarım tarafında entegre edilmiş. Doküman ve Slayt uygulamalarında değişiklik yapıldı. Tablolar uygulamasında ise bugünden itibaren başladı.

     


    https://www.slashgear.com/google-gives-docs-sheets-and-slides-a-design-refresh-on-android-07594438/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    RaptorFX 3 gün
    Konudan bağımsız bir kaç cümle yazayım.
    3.5 yıllık asus zenfone selfie telefonun tüm orjinal asus üretimi yazılımlarını google yazılımlarıyla değiştirdim. Telefon görsel ve işlevsel olarak yeni gibi oldu. Geçen sene aynı şeyi denediğimde google yazılımları işlevsel olarak hantal ve kullanışsız gelmişti. 1 sene içerisinde hem hız olarak hem de özellik olarak güzel yerlere gelmişler.
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