Google, görsel tanıma özelliğini mobil uygulamalarda yaygınlaştıracak

Google’ın derin öğrenme modeli TensorFlow’un bir parçası olan uygulama; nesneleri bulma, yüz tanıma ve detaylı sınıflandırma (örneğin köpek türlerini tanımak) gibi birçok farklı işlevi gerçekleştirebiliyor.
MobileNets 16 farklı modele sahip. Farklı projeler için, farklı boyutlarda geliştirilmiş olan uygulamanın daha büyük modelleri görsel tanıma konusunda daha başarılılar. Modellerin yüzde 70.7 ile yüzde 89.5 arasında değişen oranla görselleri doğru olarak tanıyabildiği açıklandı. Google’ın bulut sistemini kullanan yapay zekasında bu oran yaklaşık olarak yüzde 94.
MobileNets’i kullanmak isteyen geliştiricilerin Tensor Flow Mobile’i kullanması gerekiyor. Sistem, yapay zeka uygulamalarının iOS ve Android uygulamalarına eklenmesini kolaylaştırmak adına geliştirilmiş.
https://www.engadget.com/2017/06/15/google-mobilenets-image-recognition/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
özellikle görsel seo anlamında
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