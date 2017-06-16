Google, görsel tanıma özelliğini mobil uygulamalarda yaygınlaştıracak

ARM, Facebook ve Apple gibi şirketlerin derin öğrenme teknolojisini akıllı telefonlara ekleme girişimine Google’dan da katkı geliyor. Google, derin öğrenme teknolojini daha fazla geliştiriciye ulaştırabilmek ve görsel tanıma özelliğinin daha kolay kullanılabilmesini sağlamak adına MobileNets isimli açık kodlu bir uygulama geliştirdiğini duyurdu. Google tarafından geliştirilmiş olarak kullanıma sunulacak uygulama, geliştiricilerin hızlı ve pratik olan görsel tanıma özelliği üzerinde çalışabilmelerini sağlıyor. MobileNets’in bulut sisteminden bağımsız olarak çalışması, bu uygulama ile geliştirilen görsel tanıma özelliklerinin fazla veri tüketmesini ve yavaş olmasını engelliyor.

Google’ın derin öğrenme modeli TensorFlow’un bir parçası olan uygulama; nesneleri bulma, yüz tanıma ve detaylı sınıflandırma (örneğin köpek türlerini tanımak) gibi birçok farklı işlevi gerçekleştirebiliyor.

MobileNets 16 farklı modele sahip. Farklı projeler için, farklı boyutlarda geliştirilmiş olan uygulamanın daha büyük modelleri görsel tanıma konusunda daha başarılılar. Modellerin yüzde 70.7 ile yüzde 89.5 arasında değişen oranla görselleri doğru olarak tanıyabildiği açıklandı. Google’ın bulut sistemini kullanan yapay zekasında bu oran yaklaşık olarak yüzde 94.

MobileNets’i kullanmak isteyen geliştiricilerin Tensor Flow Mobile’i kullanması gerekiyor. Sistem, yapay zeka uygulamalarının iOS ve Android uygulamalarına eklenmesini kolaylaştırmak adına geliştirilmiş.

https://www.engadget.com/2017/06/15/google-mobilenets-image-recognition/