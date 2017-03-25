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Google ilginç bir fotoğraf düzenleme uygulaması üzerinde çalışıyor

Google, kullanıcıların birbirleriyle fotoğraflar paylaşabileceği ve paylaşılan fotoğrafların düzenlenebileceği bir sosyal paylaşım uygulaması üzerinde çalıştığını açıkladı.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Google ilginç bir fotoğraf düzenleme uygulaması üzerinde çalışıyor
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TechCrunch tarafından paylaşılan habere göre teknoloji devi Google, sessiz sedasız yeni bir uygulama üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şimdilik ismi bilinmeyen bu uygulama, elde edilen bilgilere göre kullanıcıların fotoğraflar düzenleyebileceği ve birbirleriyle paylaşabileceği bir çeşit sosyal paylaşım uygulaması olacak.

Sıradan sosyal paylaşım uygulamalarından biraz daha farklı olacak bu yeni uygulama, yalnızca fotoğrafların düzenlenmesi ve paylaşımı için özelleştirilmiş bir içeriğe sahip olacak. Kullanıcılar bu uygulama üzerinden kendi gruplarını kurabilecek ve gruplarda paylaşılan fotoğraflar üzerinde çalışabilecek.

Google Photos, YouTube, Google görsel arama gibi platformlarda kullanılan fotoğraf düzenleme, arama ve kategorilendirme teknolojilerinin de bu yeni uygulamada yer alabileceği düşünülüyor.

Uygulamanın ne zaman resmi olarak tanıtılacağı henüz belli değil ancak 17 Mayıs tarihinde başlayacak olan Google I/O etkinliğinde tanıtılabileceği yönünde söylentiler mevcut.


http://www.gsmarena.com/google_is_working_on_a_group_photo_editing_app-blog-24197.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
axaxa 2 yıl
Evet çok ilginçmiş
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kadirirdem 2 yıl
Çıkınca göreceğiz ama tutacak gibi gelmiyor bana...
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abrahamblack 2 yıl
snapseed senin değil mi zaten google gayet güzel bırak sosyalleşmeyi.
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likeablex 2 yıl
Çok uğraşıyor ama tutunamıyor bir türlü.


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Ussuz 2 yıl
Yenilen pehlivan güreşe doymaz misali doymadılar sosyal medya uygulaması/sitesi vs geliştirmeye
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