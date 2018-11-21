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Google’ın Dijital Denge uygulaması kısıtlı sayıda Android Pie cihazı için yayınlandı

Google'ın bu yılki Google I/O etkinliğinde Android 9 Pie kullanıcıları için tanıtmış olduğu Dijital Denge uygulaması Android Pie işletim sistemine sahip Android One cihazları için yayınlandı.
6 ay
10,4b
1
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Google’ın akıllı telefon kullanımını kontrol altına almayı sağlayan ve zamanı daha verimli kullanmaya yardımcı olan mobil uygulaması Dijital Denge, ilk olarak bu seneki Google I/O etkinliğinde duyurulmuştu ve pek çok Android Pie kullanıcısı tarafından heyecanla bekleniyordu. Uygulamanın beta süreci nihayet sona erdi ve uygulama Android işletim sisteminin en üst sürümü Android Pie’a sahip, Android One cihazları için yayınlandı. 
Son günlerde akıllı telefon kullanım alışkanlıklarını görüntüleyen ve gerektiğinde akıllı telefon kullanımını kısıtlamayı sağlayan mobil uygulamalar bir hayli popüler ve birçok mobil uygulama üreticisi bu alanda faydalı uygulamalar geliştiriyor. Google’ın Android 9 Pie kullanıcıları için yayınladığı Dijital Denge uygulaması da tam olarak aynı konsepte sahip. 
Dijital Denge uygulaması sayesinde dijital dünyadaki alışkanlıklarınızın gündelik görünüme bakabilir, hangi uygulamaları hangi sıklıkla kullandığınızı öğrenebilir, uygulamalarınız için gündelik kullanım sınırları belirleyebilir ve akıllı telefon kullanımınızı daha pek çok açıdan kontrol altına alabilirsiniz.
Uygulama şu an tüm Google Pixel cihazları başta olmak üzere Android 9 Pie’a sahip Android One cihazları için yayınlanmış durumda. Eğer cihazınız bu kriterlere uyuyor ise uygulamayı buradan indirebilirsiniz. Uygulamanın gelecek günlerde diğer Android 9 Pie kullanıcıları ile de buluşması bekleniyor.
https://www.gsmarena.com/googles_digital_wellbeing_app_no_longer_in_beta-news-34329.php Yorum Yaz
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