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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google’ın ilk Pixel modelinin sahipleri firmadan 500 dolara kadar tazminat alacak

Google'ın ilk çıkardığı Android telefonları olan Pixel ve Pixel XL modelleri, bazı kullanıcıların ciddi mikrofon sıkıntıları yaşamalarına sebep olmuştu. Bu kişilerle Google arasındaki dava sonuçlandı.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Google’ın akıllı telefon alanında kendi markasıyla çıkardığı ilk telefonlar olan Pixel ve Pixel XL, bazı kullanıcıların 2018 yılında yaşadığı sorunlar sonucu açtığı davada ana konu olmuştu. Dava içeriğine göre Google, bu kullanıcılara bile bile bozuk mikrofonu olan telefonlar sattı. Bu problem, sahip olan küçük bir kesimin açıklamalarına göre cihaz satın alındıktan kısa bir süre sonra mikrofonların bozulması şeklinde ortaya çıkmıştı.  
Dava süreci devam ederken Google, sorunlu Pixel sahipleriyle anlaştı ve her birine 500 dolara kadar ödeme yapacak. Firma 2017 yılında sorunla ilgili olarak açıklama yapmış ve ses kodeklerine giden lehimlerde kılcal çatlaklar sebebiyle ortaya çıktığını belirtmişti.
Davada bahsedilene göre Google, mikrofonuyla problem yaşayanlara değişim yapmış olsa da aynı problem tekrar ortaya çıkmıştı. Bu problemi birden fazla kez yaşayanlar, 500 dolar alacak kişileri oluşturuyor. Problemi bir kez yaşayanlar ise Google’dan 350 dolar alacak. Google, bu ödemelerin tamamı için 7,25 milyon dolarlık bir fon ayırdığını da belirtti.

https://www.cnet.com/news/google-to-pay-faulty-pixel-owners-500-after-class-action/ Yorum Yaz
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alaz1903 3 hf.
"Sakız parası"cılar da gelmiş. İsterse 7500 tl olsun bir firmanın mahkeme kanalıyla tazminat ödemek zorunda kalması prestij düşürücü ve olumsuz anlamda akılda kalıcı hareketlerdir. 100 milyonarca dolarlık reklam ve tanıtım bütçesi ile yarattığınız pozitif algıyı alır gider.
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DH Misafiri 3 hf.
Haberde yanlışlık yok mu bildiğim kadarıyla redmi k20 730 çipsetle geliyor k20 pro 855 çipsetle geliyor. Ama heryerde k20 855 çipsetle geliyor yazıyor
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homebird 3 hf.
7.5 milyon google için sakız parası.
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