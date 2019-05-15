Google’ın ilk Pixel modelinin sahipleri firmadan 500 dolara kadar tazminat alacak

Google’ın akıllı telefon alanında kendi markasıyla çıkardığı ilk telefonlar olan Pixel ve Pixel XL, bazı kullanıcıların 2018 yılında yaşadığı sorunlar sonucu açtığı davada ana konu olmuştu. Dava içeriğine göre Google, bu kullanıcılara bile bile bozuk mikrofonu olan telefonlar sattı. Bu problem, sahip olan küçük bir kesimin açıklamalarına göre cihaz satın alındıktan kısa bir süre sonra mikrofonların bozulması şeklinde ortaya çıkmıştı.

Dava süreci devam ederken Google, sorunlu Pixel sahipleriyle anlaştı ve her birine 500 dolara kadar ödeme yapacak. Firma 2017 yılında sorunla ilgili olarak açıklama yapmış ve ses kodeklerine giden lehimlerde kılcal çatlaklar sebebiyle ortaya çıktığını belirtmişti.

https://www.cnet.com/news/google-to-pay-faulty-pixel-owners-500-after-class-action/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Davada bahsedilene göre Google, mikrofonuyla problem yaşayanlara değişim yapmış olsa da aynı problem tekrar ortaya çıkmıştı. Bu problemi birden fazla kez yaşayanlar, 500 dolar alacak kişileri oluşturuyor. Problemi bir kez yaşayanlar ise Google’dan 350 dolar alacak. Google, bu ödemelerin tamamı içinbir fon ayırdığını da belirtti.