Google’ın ilk Pixel modelinin sahipleri firmadan 500 dolara kadar tazminat alacak

Teknoloji Editörü
Google’ın akıllı telefon alanında kendi markasıyla çıkardığı ilk telefonlar olan Pixel ve Pixel XL, bazı kullanıcıların 2018 yılında yaşadığı sorunlar sonucu açtığı davada ana konu olmuştu. Dava içeriğine göre Google, bu kullanıcılara bile bile bozuk mikrofonu olan telefonlar sattı. Bu problem, sahip olan küçük bir kesimin açıklamalarına göre cihaz satın alındıktan kısa bir süre sonra mikrofonların bozulması şeklinde ortaya çıkmıştı.
Dava süreci devam ederken Google, sorunlu Pixel sahipleriyle anlaştı ve her birine 500 dolara kadar ödeme yapacak. Firma 2017 yılında sorunla ilgili olarak açıklama yapmış ve ses kodeklerine giden lehimlerde kılcal çatlaklar sebebiyle ortaya çıktığını belirtmişti.
https://www.cnet.com/news/google-to-pay-faulty-pixel-owners-500-after-class-action/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle