Google sürücüsüz otomobil projesini eski Hyundai yöneticisine emanet etti

Google'ın sürücüsüz otomobil projesinde ilgi çekici bir gelişme yaşandı. Teknoloji devi daha öne ABD Hyundia'de CEO'luk yapmış olan John Krafcik'e kendi projesi için CEO'luk görevi verdi.

Hali hazırda sürücüsüz araç projesinin CEO'su olan Chris Umson teknik yönetici görevine kaydırılırken, yerine gelecek Krafcik'in otomobil sektöründeki geçmişi göz dolduruyor. Yönetici daha önce 14 yılı Ford bünyesinde olmak üzere toplam 25 yıl otomobil sektörüne hizmet etmiş.

Şirket sürücüsüz araçlarını Google X birimi altında geliştirmeye devam ediyor. Bu birim henüz çatı şirket Alphabet'e bağlanmamış durumda. Bunun en büyük sebeplerinden birisi ise Google'ın seri üretime geçmek istememesi. Yeni CEO'nun projeyi nereye taşıyacağını ise hep birlikte bekleyip göreceğiz.