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Google, üçüncü taraf Hangouts uygulamalarının fişini çekiyor

Google, Hangouts için geliştirilmiş üçüncü taraf yazılımları için desteği kesmeye hazırlanıyor. Hangouts API kullanan yazılımlar, kısa bir süre sonra kapanacak.
2 yıl
3,5b
1
4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın büyük umutlarla internet dünyasına sunduğu Hangouts mesajlaşma yazılımı üçüncü taraf uygulama desteğini kapatıyor. Yapılan hamle platformun geleceği ile ilgili şüphelerin artmasına neden oldu.

Üçüncü Taraf Desteği Kesiliyor

Henüz Google tarafından yapılan bir açıklama yok ancak güncellenen SSS kısmında bu konuya ilişkin bazı maddeler mevcut. Ayrıca üçüncü taraf geliştiricilere de konu ile ilgili mailler gitmeye başlamış.

Değişikliğe göre artık üçüncü taraf üreticilere sunulan Hangouts API’si erişime kapanıyor. Yani mevcut uygulamalarına Hangouts entegre eden veya Hangouts için farklı etiket ve maskeler geliştiren üreticilerin buna bir son vermesi gerekiyor. Ayrıca API kullanan pek çok uygulama da 25 Nisan itibariyle kapanacak.

Kaynaklar Google’ın Hangouts için daha ciddi bir yaklaşım benimsediğini ifade ediyor. Önceki eğlence ve paylaşım unsurlarının temizlenerek kurumlara yönelik bir iletişim uygulaması olması isteniyor. Elbette son kullanıcı tarafında bu değişikliklerin iyi karşılanmayacağı bir gerçek zira çoğunluk eğlence unsurları nedeniyle tercih ediyor.

Ayrıca Bkz. "HTC Vive telefonu ile tanışın"

Bu değişiklikten sadece bir kaç uygulama etkilenmeyecek. DialPad ve RingCentral gibi uygulamalar ile Slack entegrasyonu çalışmaya devam edecek. Google’ın bundan sonra Allo ve Duo uygulamalarına ağırlık vereceği tahmin ediliyor. 

 

https://androidcommunity.com/google-shutting-down-hangouts-api-existing-apps-only-until-april-25-20170109/ Yorum Yaz
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javaprof 2 yıl en beğenilen

bizim üniversitede bir öğrenci bitirme projesi için google ın apılarını kullanan bi sistem yazmış tam projeyi teslim etmeden 1 hafta önce google tüm apıları değiştirmiş çocuğu bırakmış hoca. çalışırken getirip gösterse bırakmazdım diyor adam projeye güvendiğinden bir kere bile hocanın yanına gitmemiş sanırım gps ile ilgili apılar değiştirilmişti.
bizim üniversitede bir öğrenci bitirme projesi için google ın apılarını kullanan bi sistem yazmış tam projeyi teslim etmeden 1 hafta önce google tüm apıları ...
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Kerim5100 2 yıl
Hangouts'u da kapasınlar gereksiz telefonda yer israfı :(
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exterminant 2 yıl
yerinde bir hamle olur kapatılması da
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SEO-Uzmanı 2 yıl
işh ; Google, Hangouts ta kapatılır ! bi boka yaramıyor boşu boşuna mb alan yer israfı
google reader rss okuyucusu şu ana kadar çıkan en iyi google uygulamasıydı !
ama bir internet ütopyasının fişini çekince !
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javaprof 2 yıl en beğenilen

bizim üniversitede bir öğrenci bitirme projesi için google ın apılarını kullanan bi sistem yazmış tam projeyi teslim etmeden 1 hafta önce google tüm apıları değiştirmiş çocuğu bırakmış hoca. çalışırken getirip gösterse bırakmazdım diyor adam projeye güvendiğinden bir kere bile hocanın yanına gitmemiş sanırım gps ile ilgili apılar değiştirilmişti.
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