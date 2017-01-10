Google, üçüncü taraf Hangouts uygulamalarının fişini çekiyor

Google’ın büyük umutlarla internet dünyasına sunduğu Hangouts mesajlaşma yazılımı üçüncü taraf uygulama desteğini kapatıyor. Yapılan hamle platformun geleceği ile ilgili şüphelerin artmasına neden oldu.

Üçüncü Taraf Desteği Kesiliyor

Henüz Google tarafından yapılan bir açıklama yok ancak güncellenen SSS kısmında bu konuya ilişkin bazı maddeler mevcut. Ayrıca üçüncü taraf geliştiricilere de konu ile ilgili mailler gitmeye başlamış.

Değişikliğe göre artık üçüncü taraf üreticilere sunulan Hangouts API’si erişime kapanıyor. Yani mevcut uygulamalarına Hangouts entegre eden veya Hangouts için farklı etiket ve maskeler geliştiren üreticilerin buna bir son vermesi gerekiyor. Ayrıca API kullanan pek çok uygulama da 25 Nisan itibariyle kapanacak.

Kaynaklar Google’ın Hangouts için daha ciddi bir yaklaşım benimsediğini ifade ediyor. Önceki eğlence ve paylaşım unsurlarının temizlenerek kurumlara yönelik bir iletişim uygulaması olması isteniyor. Elbette son kullanıcı tarafında bu değişikliklerin iyi karşılanmayacağı bir gerçek zira çoğunluk eğlence unsurları nedeniyle tercih ediyor.

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Bu değişiklikten sadece bir kaç uygulama etkilenmeyecek. DialPad ve RingCentral gibi uygulamalar ile Slack entegrasyonu çalışmaya devam edecek. Google’ın bundan sonra Allo ve Duo uygulamalarına ağırlık vereceği tahmin ediliyor.