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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, yazılım araçları geliştiren Fabric’i Twitter'dan satın aldı

Twitter’ın son dönem yaşanan sıkıntılar nedeniyle çekirdek hizmetlere ağırlık verme kararı, uygulama geliştirme aracı Fabric’i derinden etkiledi. Platform Google’a satılıyor.
2 yıl
2b
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2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter bünyesinde doğan ve geliştiricilere kolay uygulama geliştirme araçları sunan Fabric platformu el değiştiriyor. Google, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için Fabric’i bünyesine kattığını duyurdu.

Twitter’ın 2014 yılında kullanıma sunduğu Fabric, geliştiricilere daha iyi mobil uygulamalar oluşturma vaadi ile yola çıkmıştı. Bununla birlikte son dönem yaşanan sıkıntılar nedeniyle firmanın çekirdek hizmetlere ağırlık vermesi Fabric’in önemini azalttı. Twitter en sonunda da hizmeti elinden çıkardı.

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Fabric, kolay uygulama geliştirmek ve optimize etmek için bir seri araçtan oluşuyor. Fabric geliştirme aracının yanı sıra performansı arttıran Crashlytics, reklam ağı için MoPub, bir süre önce satın alınan Fastlane yerleşim aracı bunlar arasında. Ayrıca mobil ödeme aracı Stripe, Amazon Web Services gibi üçüncü taraf eklentiler ile de uyumlu.

Bugüne kadar Fabric altyapısını kullanan 580 bin mobil uygulama geliştirildi. Bu uygulamalar toplamda 2.5 milyar aktif mobil cihaza kuruldu. Yıl bazında büyük artışlar yaşasa da Twitter gerektiği kadar platforma ilgi gösteremedi.

Geçen yıl Jack Dorsey bu konudan dolayı geliştiricilerden özür dilemiş ve şartları iyileştirme sözü vermişti. Aradan geçen zamanda herhangi bir gelişme yaşanmadı. Sonunda da satış gerçekleşti.

Ayrıca Bkz. "Uygulama ekonomisi bu yıl 90 milyar indirme ve 127 milyar dolar gelire ulaştı"

Google’ın satın alım için ne kadar ödediği açıklanmadı. Fabric ve bağlı tüm bileşenleri Google’ın Firebase altyapısına katılacak. Platform aynı şekilde geliştiricilere hizmet vermeye devam edecek.

Bir süre önce Google’ın Twitter’ı satın almak için görüşmeler yaptığı ancak daha sonra bundan vazgeçtiği gündeme gelmişti. Fabric hamlesi ile birlikte Google’ın Twitter’ı parça parça satın almaya başladığı yorumları yapılıyor. 

 

http://venturebeat.com/2017/01/18/google-acquires-fabric-from-twitter/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 2 yıl
bu arkadaş ne iş yapıyor !? yazıda hiç bir açıklama yok ! ?
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alemburda34 2 yıl
Google elinde adwors olduğu sürece sırtı yere gelmez.
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