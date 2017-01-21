Google, yazılım araçları geliştiren Fabric’i Twitter'dan satın aldı

Twitter bünyesinde doğan ve geliştiricilere kolay uygulama geliştirme araçları sunan Fabric platformu el değiştiriyor. Google, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için Fabric’i bünyesine kattığını duyurdu.

Twitter’ın 2014 yılında kullanıma sunduğu Fabric, geliştiricilere daha iyi mobil uygulamalar oluşturma vaadi ile yola çıkmıştı. Bununla birlikte son dönem yaşanan sıkıntılar nedeniyle firmanın çekirdek hizmetlere ağırlık vermesi Fabric’in önemini azalttı. Twitter en sonunda da hizmeti elinden çıkardı.

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Fabric, kolay uygulama geliştirmek ve optimize etmek için bir seri araçtan oluşuyor. Fabric geliştirme aracının yanı sıra performansı arttıran Crashlytics, reklam ağı için MoPub, bir süre önce satın alınan Fastlane yerleşim aracı bunlar arasında. Ayrıca mobil ödeme aracı Stripe, Amazon Web Services gibi üçüncü taraf eklentiler ile de uyumlu.

Bugüne kadar Fabric altyapısını kullanan 580 bin mobil uygulama geliştirildi. Bu uygulamalar toplamda 2.5 milyar aktif mobil cihaza kuruldu. Yıl bazında büyük artışlar yaşasa da Twitter gerektiği kadar platforma ilgi gösteremedi.

Geçen yıl Jack Dorsey bu konudan dolayı geliştiricilerden özür dilemiş ve şartları iyileştirme sözü vermişti. Aradan geçen zamanda herhangi bir gelişme yaşanmadı. Sonunda da satış gerçekleşti.

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Google’ın satın alım için ne kadar ödediği açıklanmadı. Fabric ve bağlı tüm bileşenleri Google’ın Firebase altyapısına katılacak. Platform aynı şekilde geliştiricilere hizmet vermeye devam edecek.

Bir süre önce Google’ın Twitter’ı satın almak için görüşmeler yaptığı ancak daha sonra bundan vazgeçtiği gündeme gelmişti. Fabric hamlesi ile birlikte Google’ın Twitter’ı parça parça satın almaya başladığı yorumları yapılıyor.