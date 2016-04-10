Google'ın son iki bacaklı robotu göründüğünden daha etkileyici

Bu ayın başlarında Alphabet'in en bilindik robotik şirketi olan Boston Dynamics'i satmaya hazırlandığını duymuştuk. Ancak firmanın bu alandaki tüm girişimleri sadece bu şirketle sınırlı değil. Alphabet aynı zamanda Tokyo Üniversitesi'nde oluşturulan Schaft isimli bir robot laboratuvarının da sahibi. Söz konusu birim Japonya'da düzenlenen 2016 Yeni Ekonomi Zirvesi'nde bazı çalışmalarını sergiledi.

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Ortaya çıkarılan iki ayaklı robot demosu aslında ilk bakışta çok da yenilikçi görünmüyor. Ancak Schaft ekibi, odaların arasında gezinme ve merdivenden inip çıkma gibi aslında önemli sayılabilecek sorunların üstesinden gelmiş gibi görünüyor. Peki henüz bir isme sahip olmayan robot tam olarak neler yapabiliyor? Dengesini kaybetmeden başarılı bir şekilde yürüyebildiği gibi 60 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Ayrıca farklı arazi tipleri arasında zorlanmadan gezinebilme yeteneklerine de sahip.

Konferans esnasında gerçekleştirilen kısa sunumun en önemli parçası da robotun, ayakları altına itilen metal çubuk üzerinde kaydıktan sonra dengesini sağlamayı başararak toparlanabilmesi oldu. Aşağıda yer alan videoyu izleyerek Google'ın en son iki ayaklı robotunun aslında göründüğünden çok daha etkileyici olduğuna şahit olabilirsiniz.

http://www.techradar.com/news/world-of-tech/google-s-latest-two-legged-robot-is-more-impressive-than-it-looks-1318657