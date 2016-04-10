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Google'ın son iki bacaklı robotu göründüğünden daha etkileyici

Alphabet'in Tokyo Üniversitesi'ndeki robot laboratuvarı, yeni bir iki ayaklı robot ortaya çıkardı. İlk bakışta yenilikçi görünmeyen robot, yetenekleriyle izleyenleri etkilemeyi başardı.
3 yıl
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Zamazingo
Onur Seven
Haber Editörü
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Bu ayın başlarında Alphabet'in en bilindik robotik şirketi olan Boston Dynamics'i satmaya hazırlandığını duymuştuk. Ancak firmanın bu alandaki tüm girişimleri sadece bu şirketle sınırlı değil. Alphabet aynı zamanda Tokyo Üniversitesi'nde oluşturulan Schaft isimli bir robot laboratuvarının da sahibi. Söz konusu birim Japonya'da düzenlenen 2016 Yeni Ekonomi Zirvesi'nde bazı çalışmalarını sergiledi.
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Ortaya çıkarılan iki ayaklı robot demosu aslında ilk bakışta çok da yenilikçi görünmüyor. Ancak Schaft ekibi, odaların arasında gezinme ve merdivenden inip çıkma gibi aslında önemli sayılabilecek sorunların üstesinden gelmiş gibi görünüyor. Peki henüz bir isme sahip olmayan robot tam olarak neler yapabiliyor? Dengesini kaybetmeden başarılı bir şekilde yürüyebildiği gibi 60 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Ayrıca farklı arazi tipleri arasında zorlanmadan gezinebilme yeteneklerine de sahip.
Konferans esnasında gerçekleştirilen kısa sunumun en önemli parçası da robotun, ayakları altına itilen metal çubuk üzerinde kaydıktan sonra dengesini sağlamayı başararak toparlanabilmesi oldu. Aşağıda yer alan videoyu izleyerek Google'ın en son iki ayaklı robotunun aslında göründüğünden çok daha etkileyici olduğuna şahit olabilirsiniz.

http://www.techradar.com/news/world-of-tech/google-s-latest-two-legged-robot-is-more-impressive-than-it-looks-1318657 Yorum Yaz
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Virinom 3 yıl en beğenilen
Robot teknolojileri için kategoriniz olmalı. Böyle bir haberin zamazingo kategorisi altında yazılması çok saçma.
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jubeii 3 yıl
iyi iyi. olmeden robot hatunlara belki yetişirim. bizim kezbanlara katlanmak zorunda olmama fikri beni benden alıyor.
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seref35 3 yıl
Tars yapmaya çalışmışlar ama fena değil
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DH Misafiri 3 yıl
bu bizim tarsa benziyor hani kendini uzayın derinliklerinde feda eden.
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mavizaman 3 yıl
google boston dynamics elden mi ne çıkarmaya çalışıyordu onunkilerle benzer bir performans sergiliyor üstteki robot.
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Mesudum 3 yıl
Buralardaki yorumları okuyorum da,
adamlar "bu malları" bize satarken iyice geçirirler
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fkfk 3 yıl
Bizim millet de robot beğenmiyor. Atatürk heykelini daha teknlojik gören insan var bu memlekette.
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Captain_Ivy 3 yıl
Adamda neden barça forması var?
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Redunay 3 yıl
Tamam da niye Barcelona forması. Orda o mu giyinir bu japonlar kadar ezik millet yok dünyada. Pardon bizden sonra en ezik millet.
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tobepeople 3 yıl
bunu bacak olarak düşünün bence mesela adamın bacakları yok bunu kullanarak her zeminde yürüyebilir oturacak ve yönlendirecek sadece bence çok güzel bir gelişme olmuş.
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halitozbasli 3 yıl
İnsan bedeninin bire bir kopyası yürüyen robotlar yapmak zorunda olmadıklarını anlamış japon arkadaşlar. Böyle çok daha dengeli olmuş gördüğüm kadarı ile.
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yoksulseytan22 3 yıl
Senin çıkardığın sese.....
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silversmith 3 yıl
Bilinç altımıza Terminatör'ler, Robocop'larla vb. ile yerleştirildi işte. Garipseyip ilerideki yıllarda planlarını altüst edecek davranışlarda bulunmayalım diye. "Öyle ufaktan ufaktan hiç yorulmadan!" :)

Burada bizlerde; sen şöylesin, ben böyleyim, o öyle diye birbirimizi yiyip, ben sen biz siz onlar diye oynayıp duralım.



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