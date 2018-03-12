Grand Theft Auto 6'nın 2022 yılında çıkması bekleniyor

ABD'li oyun şirketi Rockstar Games'in efsaneleşen oyunu Grand Theft Auto'nun yeni versiyonu ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Görünen o ki, serinin merakla beklenen yeni oyunu Grand Theft Auto 6'nın çıkışına daha bir hayli zaman var.

Ayrıca Bkz.

"Uber'in trafikten men cezası alması için kanun tasarısı hazırlandı"

Youtube'da yer alan The Know kanalına göre, Grand Theft Auto 6'yı yakın bir zamanda görmeyi umuyorsanız hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Zira yeni oyunun çıkış tarihi en erken 2021-2022 olarak belirlenmiş durumda. Grand Theft Auto 6'nın ABD (Miami) ve Güney Amerika'da geçeceği ve oyuncuların zorlu görevler için iki bölge arasında mekik dokuyacağı belirtiliyor.

GTA 6'nın Miami'de geçecek olması heyecan yarattı

Project Americas kod adıyla geliştirilen oyunun belli bir bölümünün Miami şehrinde geçecek olması, GTA severleri heyecanlandırmış durumda. Zira serinin en çok beğenilen oyunlarından biri de 2002 yılında çıkan Grand Theft Auto: Vice City versiyonuydu. Olayların Miami'de yaşandığı Vice City'den esintiler taşıyacak Grand Theft Auto 6'da ilk kez bir kadın karakterin yer alacağı da sızan bilgiler arasında.

http://comicbook.com/gaming/2018/03/11/gta-6-2022-vice-city/