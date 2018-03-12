Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Grand Theft Auto 6'nın 2022 yılında çıkması bekleniyor

Oyun tarihinin efsaneleri arasında yer alan Grand Theft Auto serisinin yeni versiyonu merakla bekleniyor. Söylentilere bakılırsa oyun için birkaç yıl daha beklememiz gerekecek.
1 yıl
7,1b
1
38
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ABD'li oyun şirketi Rockstar Games'in efsaneleşen oyunu Grand Theft Auto'nun yeni versiyonu ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Görünen o ki, serinin merakla beklenen yeni oyunu Grand Theft Auto 6'nın çıkışına daha bir hayli zaman var.
Ayrıca Bkz. "Uber'in trafikten men cezası alması için kanun tasarısı hazırlandı"
Youtube'da yer alan The Know kanalına göre, Grand Theft Auto 6'yı yakın bir zamanda görmeyi umuyorsanız hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Zira yeni oyunun çıkış tarihi en erken 2021-2022 olarak belirlenmiş durumda. Grand Theft Auto 6'nın ABD (Miami) ve Güney Amerika'da geçeceği ve oyuncuların zorlu görevler için iki bölge arasında mekik dokuyacağı belirtiliyor.

GTA 6'nın Miami'de geçecek olması heyecan yarattı

Project Americas kod adıyla geliştirilen oyunun belli bir bölümünün Miami şehrinde geçecek olması, GTA severleri heyecanlandırmış durumda. Zira serinin en çok beğenilen oyunlarından biri de 2002 yılında çıkan Grand Theft Auto: Vice City versiyonuydu. Olayların Miami'de yaşandığı Vice City'den esintiler taşıyacak Grand Theft Auto 6'da ilk kez bir kadın karakterin yer alacağı da sızan bilgiler arasında.

http://comicbook.com/gaming/2018/03/11/gta-6-2022-vice-city/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MustafaC53 1 yıl en beğenilen
Grafik şişirmeli ruhsuz oyun yapmasınlarda.
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 1 yıl
Pcciler 2030 da anca oynar heralde..
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 1 yıl
2021'de yeni konsollar çıkacaktır zaten, onlar için çıkış oyunu olur.
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 ay
gta6 hemen çıksa seviniriz, ben de dahil. ama hiçbirimiz düşünmeyiz, acaba gta'5 in üzerine ne katacak diye? çünkü gta serisi gelişimini sadece grafik üzerine yoğunlaşarak sürdürüyor. her çıkan gta oyunu, oynanış ve karakterlerin yapabildiklerinin çeşitliliği bakımından, bir önceki gta oyununu resmen mumla aratıyor. örneğin gta san andreas 'taki geniş yelpazeye bakın, bir de gta5'e. arada dağlar var. o yüzden gta6 sadece süper grafik sunacak garanti ama gta5'te yapabildiklerinizin ancak yarısını belki yapabileceksiniz. 2x2=4
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 1 yıl
Hiç kadın karakter bulunmamış olması üzücü. Cinsiyetçi galiba ama bir yandan da iyi çünkü erkeklerin daha çok suç işlediği bir dünyada olduğumuzu biliyoruz. Ya da öyle olduğunu sanıyoruz. Her durumda cinsiyetçi olmuş. Hem erkekleri hem de kadınları hafif görüyor.
Yeni oyun açık dünya oyunu olmanın gerçekten hakkını verirse tamam olur. Okula giden çocuklar, alışveriş yapan insanlar, evlerinde zaman geçiren insanlar gibi küçük ama zahmetli olmayan dokunuşlar neden yapmadıklarını hiç anlamadım. Muhtemelen yasal engellere takılmak istemiyorlar. Özellikle oyunda hiç çocuğun olmaması beni hep kızdırır. Silahla ortalığa ateş ederken çocukların vurulduğu sahnelerin kötü örnek oluşturmasından çekiniyor olabilirler. Sonuçta en küçük bir hata milyon dolarlara mal olabilir ama bence olmalı. Özgürce müdahale olanağı vermezsiniz olur biter. Çocukları vurmak ya da çocuklara arabayla çarpmak olmazsa sorun çözülebilir. Belki de sorun bu değildir. Ama olması gerekiyor böyle ince dokunuşların. Yoksa atmosfer çok eksik kalıyor.
Bu kadar konuşuyorum ama aslında benim gibilerin konuşmaa hakkı yok. Çünkü şimdiye kadar hiç böyle pahalı oyun satın alamadım. Nasıl oynadığımı herkes biliyor söylememe gerek yok. Satın almak isterim ama çok pahalı. Daha yeni GTA 5 90 liraya düştü belki alırım ama anlamı yok. İlk çıktığında 300 liradan aşağı düşmedi ilk 2 yıl. Çok iyi hatırlıyorum.
GTA 5 bana göre tarihte yapılmış en iyi oyundur her kategoride ama çok zaman geçirdiğiniz oyunla ilgili zaten böyle düşünceler oluşuyor ister istemez. Zaten oyunu yapan şirketin her zaman dönemin en iyi motor ve grafik teknolojilerini kullanması onu iyi yapıyor. GTA 5 bugün bile satın alınıp oynanabilir. Sıkmaz. Belki bir kaç sene içinde eskidi denebilir.
Dediğim eksikler giderilirse ortaya görsel anlamda bir şölen çıkabilir. İçine VR desteği de eklendiğini düşününce akıl almaz bir oyun dünyasının başlangıcı olabilir GTA 6.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pUnduli 1 yıl
En son GTA 2 yi oynamıştım (liseliler bilmez doğal olarak), grafikler düzgün olursa direkt 6 ya geçerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SchmeireZZ 1 yıl
Ha birde pc ciler heyecanlanmasın daha pc ye rahat 2025 de gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SchmeireZZ 1 yıl
Şahsen Miami'de geçmesi beni hiç heyecanlandırmadı. Zaten bir kere orada oynadık bidaha niye oynuyoruz ? Miami'de oynamak istesem grafik modu falan yükler devam ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 1 yıl
şunu 2023 yapın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartal172 1 yıl
Red Dead Redemption 2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceh.meh 1 yıl
gta 6 ve the last of us 2’den anladığım kadarıyla ps5 2020 den önce gelmeyecek. Yeni oyunları yeni konsola saklıyor gibiler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Omisis046 1 yıl
Keşke 1 yıl sonra çıksa. Çünkü 2023'te Türkiye dünya devi olacağı için Türkiye'de geçerdi. Neyse kısmet.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Artunç 1 yıl
Oyunun çıkmasına daha oldukça uzun bir zaman dilimi olsa da çıkacağı zaman gerek konsol gerekse pc satışlarını hatırı sayılır düzeyde artıracaktır GTA VI. Bakalım merakla bekliyoruz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7133 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
rockstar games, gta 6 ve
6 etiket daha grand theft auto 6 Oyunlar Yazılım Uğur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Nokia 9 için çentik ve ekrana entegre parmak izi okuyucu iddiaları 1 yıl Yeni yerli mühimmatlar Nisan'da TSK'nın kullanımına sunulacak 1 yıl Huawei P20 serisi yeni renk seçenekleriyle görüntülendi 1 yıl Samsung Galaxy S9'da çentik olsaydı nasıl görünürdü? 1 yıl 7nm Threadripper işlemcisi 32 çekirdekli olabilir 1 yıl Xiaomi Mi 7, Geekbench testinde ortaya çıktı 1 yıl Apple Music, 38 milyon ücretli abone sayısına ulaştı 1 yıl Donald Trump emir çıkardı: Broadcom'un Qualcomm'u satın alması yasak! 1 yıl Samsung'un çılgın televizyonları: 8K ve yapay zeka 1 yıl Westworld mobil oyunu ön kayıtlara başladı 1 yıl Amazon'un patronu dakikada 230 bin, ayda 10 milyar dolar kazanıyor 1 yıl Bu sistem ile hem ısının hem madencilik yapın 1 yıl Meizu E3 geliyor: Meizu E3 özellikleri ve fiyatı 1 yıl Apple, sıvı ve kırıntı geçirmez klavye üretmek için patent aldı 1 yıl Spielberg filmi Ready Player One hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Huawei Honor 7C tanıtıldı! Honor 7C özellikleri ve fiyatı 1 yıl Vatandaş taksitle telefon alamayınca krediye yöneldi 1 yıl Bu da kablosuz fare kapanı takip sistemi 1 yıl ABD'de ilk kez bir gayrimenkul Blockchain'e kaydedildi 1 yıl Elon Musk: Yapay zeka nükleer silahlardan daha tehlikeli 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Grand Theft Auto 6'nın 2022 yılında çıkması bekleniyor Sonraki BDDK Başkanı: Ulusal kredi derecelendirme kuruluşu yıl içinde faaliyete geçebilir 1 yıl e-Devlet’e bir özellik daha: Vasiyetname sorgulama 1 yıl Arçelik ve Vestel'e Rekabet Kurulundan soruşturma 1 yıl Fitbit Versa ile Pebble dönemi geri dönebilir 1 yıl Firefox'un ekran görüntüsü yakalama özelliğine düzenleme işlevi eklendi 1 yıl Efsane HAL-9000 bilgisayarı evinize geliyor 1 yıl Türkiye'nin silah ihracatı son beş yılda büyük artış gösterdi 1 yıl Türkiye, S-400 sevkiyatının hızlandırılmasını istedi 1 yıl Intel’den sürpriz Broadcom hamlesi 1 yıl 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nın en iyi konsept araçları 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2s'in ön ve arka tasarımını gösteren fotoğraflar sızdı 1 yıl Burnout Paradise Remastered'ın deneme sürümü yayınlandı 1 yıl Uber'in trafikten men cezası alması için kanun tasarısı hazırlandı 1 yıl Android Wear ileride Wear OS olarak karşımıza çıkabilir 1 yıl Binance, hacker'ı yakalamak için 250 bin dolarlık ödül programı başlattı 1 yıl Asansörlerin denetimi için online takip sistemi kurulacak 1 yıl Alcatel'in Türkiye planları: Yeni telefonlar yolda 1 yıl Galaxy S9 Plus parçalarına ayrıldı: Onarılabilirlik puanı belli oldu 1 yıl DonanımHaber Forum'da Şubat ayının popüler telefon modelleri ve markaları 1 yıl Apple, aksesuar üreticilerinin kullanımı için tasarladığı logoları yeniledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim