Grand Theft Auto 6'nın 2022 yılında çıkması bekleniyor

Teknoloji Editörü
ABD'li oyun şirketi Rockstar Games'in efsaneleşen oyunu Grand Theft Auto'nun yeni versiyonu ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Görünen o ki, serinin merakla beklenen yeni oyunu Grand Theft Auto 6'nın çıkışına daha bir hayli zaman var.Ayrıca Bkz. "Uber'in trafikten men cezası alması için kanun tasarısı hazırlandı"
Youtube'da yer alan The Know kanalına göre, Grand Theft Auto 6'yı yakın bir zamanda görmeyi umuyorsanız hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Zira yeni oyunun çıkış tarihi en erken 2021-2022 olarak belirlenmiş durumda. Grand Theft Auto 6'nın ABD (Miami) ve Güney Amerika'da geçeceği ve oyuncuların zorlu görevler için iki bölge arasında mekik dokuyacağı belirtiliyor.
GTA 6'nın Miami'de geçecek olması heyecan yarattı
Project Americas kod adıyla geliştirilen oyunun belli bir bölümünün Miami şehrinde geçecek olması, GTA severleri heyecanlandırmış durumda. Zira serinin en çok beğenilen oyunlarından biri de 2002 yılında çıkan Grand Theft Auto: Vice City versiyonuydu. Olayların Miami'de yaşandığı Vice City'den esintiler taşıyacak Grand Theft Auto 6'da ilk kez bir kadın karakterin yer alacağı da sızan bilgiler arasında.
http://comicbook.com/gaming/2018/03/11/gta-6-2022-vice-city/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yeni oyun açık dünya oyunu olmanın gerçekten hakkını verirse tamam olur. Okula giden çocuklar, alışveriş yapan insanlar, evlerinde zaman geçiren insanlar gibi küçük ama zahmetli olmayan dokunuşlar neden yapmadıklarını hiç anlamadım. Muhtemelen yasal engellere takılmak istemiyorlar. Özellikle oyunda hiç çocuğun olmaması beni hep kızdırır. Silahla ortalığa ateş ederken çocukların vurulduğu sahnelerin kötü örnek oluşturmasından çekiniyor olabilirler. Sonuçta en küçük bir hata milyon dolarlara mal olabilir ama bence olmalı. Özgürce müdahale olanağı vermezsiniz olur biter. Çocukları vurmak ya da çocuklara arabayla çarpmak olmazsa sorun çözülebilir. Belki de sorun bu değildir. Ama olması gerekiyor böyle ince dokunuşların. Yoksa atmosfer çok eksik kalıyor.
Bu kadar konuşuyorum ama aslında benim gibilerin konuşmaa hakkı yok. Çünkü şimdiye kadar hiç böyle pahalı oyun satın alamadım. Nasıl oynadığımı herkes biliyor söylememe gerek yok. Satın almak isterim ama çok pahalı. Daha yeni GTA 5 90 liraya düştü belki alırım ama anlamı yok. İlk çıktığında 300 liradan aşağı düşmedi ilk 2 yıl. Çok iyi hatırlıyorum.
GTA 5 bana göre tarihte yapılmış en iyi oyundur her kategoride ama çok zaman geçirdiğiniz oyunla ilgili zaten böyle düşünceler oluşuyor ister istemez. Zaten oyunu yapan şirketin her zaman dönemin en iyi motor ve grafik teknolojilerini kullanması onu iyi yapıyor. GTA 5 bugün bile satın alınıp oynanabilir. Sıkmaz. Belki bir kaç sene içinde eskidi denebilir.
Dediğim eksikler giderilirse ortaya görsel anlamda bir şölen çıkabilir. İçine VR desteği de eklendiğini düşününce akıl almaz bir oyun dünyasının başlangıcı olabilir GTA 6.
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