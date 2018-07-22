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Guardians of the Galaxy yönetmeni James Gunn kovuldu

Twitter hesabından geçmiş yıllarda paylaştığı pedofiliyi ve tacizi övücü mesajlar ünlü yönetmenin başını yaktı. James Gunn, Guardians of the Galaxy 3 projesinden alındı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Guardians of the Galaxy serisinin ünlü yönetmeni James Gunn, geçmiş yıllarda pedofiliyi ve tacizi en azından şaka anlamında öven gönderileri nedeniyle Marvel tarafından projeden çıkarıldı.

Radara girdi

Son dönemde özellikle Hollywood ünlüleri arasında ardı ardına cinsel taciz ve çocuk tacizi olayları patlak vermeye başladı. Weinstein gibi ünlü yapımcılardan Kevin Spacey gibi ünlü sanatçılara kadar pek çok şaşırtıcı isim bu olaylarda gündeme geldi.

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Guardians of the Galaxy 3 filminin çekimleri için yönetmenlik koltuğuna oturacak isim olan James Gunn da bundan payını alanlardan. Ünlü yönetmenin yıllar önce pedofiliyi ve tacizi şaka yollu da olsa övdüğü Twitter gönderileri ortaya çıkınca ortalık karıştı.

James Gunn’ın geçmiş yıllarda yaptığı hataları kabul etmesine ve herkesten özür dilemesine karşın Marvel tarafından görevine son verildi. Böylece Guardians of the Galaxy 3 filmi yönetmensiz kalmış oldu.

James Gunn ilk iki filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenmişti. 2020 yılında gösterime girmesi beklenen Guardians of the Galaxy 3 filminden ayrılması gecikmeye sebep olacak mı merak konusu.

 

https://mashable.com/2018/07/20/james-gunn-guardians-director-fired Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ReDeYe_46 10 ay
James Gunn yoksa ilk iki filmin tadı da olmaz ve bu da çok kötü olur
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