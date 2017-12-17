Güç otomobilinde olsun: Star Wars temalı Renault Zoe satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör

Star Wars serisinin hayran kitlesinden kazanç elde etmek isteyen firmalar seriye özel temalı pek çok ürün çıkardı. Star Wars tasarımlı cep telefonu, bilgisayar, havlu, bere, mont, şemsiye ve daha fazlası… Ancak gün geçmiyor ki Star Wars çılgınlığı bir üst boyuta taşınmasın. Şimdi de Star Wars temalı otomobil Renault Zoe Star Wars Edition satışa sunuldu.

Star Wars serisinin sekizinci filmi The Last Jedi vizyona girmesini değerlendirmek isteyen firmalar arasına otomobil firmaları da katıldı. Nissan firması Kylo Ren, Captain Phasma ve TIE Fighters temalı üç konsept aracı fuarda sergilemişti.

Renault ise bir adım daha öteye giderek sınırlı sayıda Renault Zoe Star Wars Edition’ı Fransa’da satışa sundu. 1000 adet üretilecek otomobil Millenium Falcon izleri taşıyor. Bagaj bölümünde, konsolda, çıtalarda, kaputta ve tavanda minimalist tasarımlı öğeler yer alıyor.

Donanım olarak Bose ses sistemi, Wi-Fi, geri görüş kamerası bulunan Renault Zoe Star Wars Edition’ın dört farklı renk seçeneği sunuluyor. Aracın ön satışı başladı.