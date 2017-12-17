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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güç otomobilinde olsun: Star Wars temalı Renault Zoe satışa sunuldu

Star Wars The Last Jedi'ın vizyona girmesi ile birlikte Star Wars temalı havlu, halı, bilgisayar, telefon gibi ürünlerin ardından şimdi de elektrikli otomobil satışa sunuldu.
1 yıl
2,8b
1
13
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Güç otomobilinde olsun: Star Wars temalı Renault Zoe satışa sunuldu
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Star Wars serisinin hayran kitlesinden kazanç elde etmek isteyen firmalar seriye özel temalı pek çok ürün çıkardı. Star Wars tasarımlı cep telefonu, bilgisayar, havlu, bere, mont, şemsiye ve daha fazlası… Ancak gün geçmiyor ki Star Wars çılgınlığı bir üst boyuta taşınmasın. Şimdi de Star Wars temalı otomobil Renault Zoe Star Wars Edition satışa sunuldu.

Star Wars serisinin sekizinci filmi The Last Jedi vizyona girmesini değerlendirmek isteyen firmalar arasına otomobil firmaları da katıldı. Nissan firması Kylo Ren, Captain Phasma ve TIE Fighters temalı üç konsept aracı fuarda sergilemişti.

Renault ise bir adım daha öteye giderek sınırlı sayıda Renault Zoe Star Wars Edition’ı Fransa’da satışa sundu. 1000 adet üretilecek otomobil Millenium Falcon izleri taşıyor. Bagaj bölümünde, konsolda, çıtalarda, kaputta ve tavanda minimalist tasarımlı öğeler yer alıyor.


Donanım olarak Bose ses sistemi, Wi-Fi, geri görüş kamerası bulunan Renault Zoe Star Wars Edition’ın dört farklı renk seçeneği sunuluyor. Aracın ön satışı başladı.


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DoctorEconomy 1 yıl en beğenilen
Yumurtlayan yumurtaya benziyor
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java 1 yıl
Bu gibi nedenlerle Star Wars'tan da gına geldi valla... Ota bota giydiriyorlar...
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-FoundeR- 1 yıl
Yüz bin lira vereceğim arabanın üzerinde Star Wars...
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obsesoz 1 yıl
Bayandan temiz starwars temalı full+full ışınlı
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1ses1 1 yıl
Ne komik oyuncak satar gibi alınabirliği olan araçlar burda fahiş fiyatlarla alıyoruz ötv boşverin artık döviz kuru belliyor bizi.
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_MeMeNto_ 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mendieta58 1 yıl
Fiyatı makul olsa alacağım tek araç.Benzini 5 krs indirip 10 krs zam yaptıkları şu zamanda ilaç gibi araba şehir içinde
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Kartal Göz 1 yıl
Tasarımsal olarak söyleyebilirim ki aracın önü leş.
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ratch 1 yıl
1. filmden beri çok reklam yapıyorlar. Elektrikli süpürge bile çıktı
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java 1 yıl
Bu gibi nedenlerle Star Wars'tan da gına geldi valla... Ota bota giydiriyorlar...
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BekirTemel 1 yıl
daha gösterişli bir şey çıkarabilirlerdi, varlığı yokluğu bir gibi bir izlenim edindim tasarımdan.
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Şıh Hazretleri 1 yıl
İki sticker harici pek bir farkı yok
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