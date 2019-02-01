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Güncellenen Skype, gelişmiş görüntülü arama deneyimi sunacak

Yazılım devi Microsoft tarafından geliştirilen iletişim platformu Skype yeni özelliklerle güncellendi. Daha gelişmiş bir görüntülü arama deneyimi sunan uygulamaya gelen yenilikler haberimizde.
3 ay
2,3b
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2
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, dünya üzerinde en çok kullanılan iletişim platformlarından birisi olan Skype'yi daha da geliştirmeye kararlı. Şirketten yapılan açıklamaya göre v8.38.76.134 sürüm numarasıyla önizleme versiyonu yayınlanan Skype, kullanıcılara artık daha gelişmiş görüntülü arama deneyimi sunuyor.

Mobil cihazlar için daha fazla görüşme alan

Bu güncellemeyle birlikte dikkatinizin en az dağılacağı şekilde görüntülü aramalar gerçekleştirebileceksiniz. Örneğin bir video görüşmesindeyken ekrana bir kez tıklayarak tüm denetimleri kaldırabilecek ve tek tıkla geri getirebileceksiniz. Bu da size özellikle mobil cihazlarda daha geniş ve ferah bir görüşme imkanı tanıyacak.
Ayrıca hoparlör ve ses seçeneklerinin de sağ üste taşındığı görülüyor. Bu yeniliğin de hareket halindeyken tek elle kullanımı kolaylaştırmak için yapıldığı belirtilmiş. Diğer tüm seçeneklere ise en al sağda bulunan üç nokta ibaresine tıklayarak ulaşmanız mümkün. Güncellemenin test edilmesinin ardından tüm kullanıcılara dağıtılması bekleniyor.

https://answers.microsoft.com/en-us/skype/forum/all/skype-insider-preview-introducing-an-improved/a34bc79d-dee9-4e3a-bd70-888888bc2d61?ranMID=24542&ranEAID=je6NUbpObpQ&ranSiteID=je6NUbpObpQ-vla5ycNqxgHQOzdHw0F3Fg&epi=je6NUbpObpQ-vla5ycNqxgHQOzdHw0F3Fg&irgwc=1&OCID=AID681541_aff_7593_1243925&tduid=(ir__0ptviukka0kfrkqp0hnrewwq9n2xhvuuz3c1smup00)(7593)(1243925)(je6NUbpObpQ-vla5ycNqxgHQOzdHw0F3Fg)()& Yorum Yaz
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servusdedurantem 3 ay
skype de oturum açmakla uğraşmak zorunda olmak skype kullanışsız yapıyor tel no üzerinden ulaşılmalı whatsapp gibi
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PurposeLess sinan 3 ay
seni bi türlü sevemedim skype.
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