Güncellenen Skype, gelişmiş görüntülü arama deneyimi sunacak

Microsoft, dünya üzerinde en çok kullanılan iletişim platformlarından birisi olan Skype'yi daha da geliştirmeye kararlı. Şirketten yapılan açıklamaya göre v8.38.76.134 sürüm numarasıyla önizleme versiyonu yayınlanan Skype, kullanıcılara artık daha gelişmiş görüntülü arama deneyimi sunuyor.

Mobil cihazlar için daha fazla görüşme alan

Bu güncellemeyle birlikte dikkatinizin en az dağılacağı şekilde görüntülü aramalar gerçekleştirebileceksiniz. Örneğin bir video görüşmesindeyken ekrana bir kez tıklayarak tüm denetimleri kaldırabilecek ve tek tıkla geri getirebileceksiniz. Bu da size özellikle mobil cihazlarda daha geniş ve ferah bir görüşme imkanı tanıyacak.

https://answers.microsoft.com/en-us/skype/forum/all/skype-insider-preview-introducing-an-improved/a34bc79d-dee9-4e3a-bd70-888888bc2d61?ranMID=24542&ranEAID=je6NUbpObpQ&ranSiteID=je6NUbpObpQ-vla5ycNqxgHQOzdHw0F3Fg&epi=je6NUbpObpQ-vla5ycNqxgHQOzdHw0F3Fg&irgwc=1&OCID=AID681541_aff_7593_1243925&tduid=(ir__0ptviukka0kfrkqp0hnrewwq9n2xhvuuz3c1smup00)(7593)(1243925)(je6NUbpObpQ-vla5ycNqxgHQOzdHw0F3Fg)()&

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Ayrıca hoparlör ve ses seçeneklerinin detaşındığı görülüyor. Bu yeniliğin de hareket halindeyken tek elle kullanımıiçin yapıldığı belirtilmiş. Diğer tüm seçeneklere ise en al sağda bulunantıklayarak ulaşmanız mümkün.test edilmesinin ardından tüm kullanıcılara dağıtılması bekleniyor.