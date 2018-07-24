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Güneş her 11 yılda bir 2 km büyüyüp küçülüyor

Güneş büyüyor, küçülüyor ve tekrar büyüyor. 21 yıl süreyle toplanan verilere göre Güneş’in yarıçapı manyetik hareketliliğine bağlı olarak her 11 yılda bir 2 km büyüyüp küçülüyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
2,3b
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Uzay
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Güneş’in durağan bir cisim olmadığı biliniyor. Yüzeyinde sürekli olarak Güneş lekeleri denen karanlık noktalar oluşuyor ve devasa patlamalar meydana geliyor. Güneş’in boyutuna dair 18. ve 19. yüzyıllarda yapılan ilk hassas ölçümlerle patlama ve lekelerin sayısına göre Güneş’in boyutunun değiştiği tespit edilmiş.

İlerleyen yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde bu patlamaların ve karanlık kısımların, Güneş’in 11 yıllık bazda değişen güçlü manyetik alanına bağlı şekillendiği tespit edilmiş. Manyetik alanın en güçlü olduğu hal “solar maksimum”, en zayıf hali ise “solar minimum” olarak adlandırılmış. Karanlık noktaların sayısının solar maksimumda en yüksek seviyeye ulaştığı görülmüş.

New Jersey Teknoloji Enstitüsü’nden Alexander Kosovichev ve Jean-Pierre Rozelot Üniversitesi’nden Côte d’Azur, iki araştırma merkezinin elindeki 21 yıllık verileri karşılaştırarak Güneş’in 11 yıllık döngü içerisinde boyutunun nasıl değiştiğini incelemişler.

Güneş atmosferindeki plazma dalgalarını inceleyen ikili, bu dalgaların frekansının, aynı ses dalgalarında olduğu gibi içinden geçtiği nesnenin boyutuna göre değişmesinden hareketle Güneş’in büyüklüğünü ölçmüşler. Eski yöntemlere göre oldukça hassas netice veren bu teknik sayesinde Güneş’in yarıçapının 695.000 km olduğunu hesaplamışlar.

İncelemelerini iki Güneş döngüsü boyunca sürdüren bilim adamları, solar maksimum yani manyetik gücün en yüksek haline ulaştığında Güneş’in yarıçapının 2 km’ye kadar küçüldüğünü tespit etmişler. Solar minimum da ise Güneş’in boyutunun normal haline geri dönüş gösterdiği gözlemlenmiş. Plazma dalga boylarının değişimini izleyen Kosovichev ve d’Azur, en büyük değişimin yüzeyden 5 milyon metre derinlikte yaşandığını tespit etmişler.

Değişimin büyük olasılıkla plazmanın, içinden geçtiği güçlü manyetik alanda küçülmesine bağlayan bilim adamları, Güneş’in manyetik alanının hala tam olarak nasıl oluştuğunu ve Güneş yüzeyinin derinliklerinde neler olduğunu bilemediklerini belirtiyorlar. Bu konuda daha derinlemesine ve yakından araştırma yapmak isteyen NASA, önümüzdeki ağustos ayında Güneş atmosferine göndereceği Parker Solar Probe ile bu konuda önemli bir adım atacak.
ABD Ulusal Atmosferik Araştırmalar Merkezi’nden Michael Thompson, Güneş’in manyetik alanı hakkında yeni bilgilere ulaşmanın önemli olduğunu, manyetik değişimlerin Dünyamızı, yörüngedeki uyduları, enerji hatlarını, atmosfer olaylarını hatta insanları nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olacağını belirtiyor.
 

https://www.newscientist.com/article/2174764-the-sun-shrinks-and-grows-again-by-2-kilometres-every-11-years/ Yorum Yaz
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Johan Elmander 10 ay en beğenilen
Ama ama 1mm yakın olsaydık yanardık
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maxmania 10 ay
2 km'ye kadar küçülüyor cümlesi kafama takıldı benim de. yarıçapı 2 km olacak şekilde anlaşılıyor. onun yerine 2 km kadar yarıçapında küçülme oluyor denmesi yanlış anlaşılmayı giderir.
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The Ace of Spades 10 ay maxmania
İlk dediğin gibi anlayan bir insandan , bu hayatta fazla bir şey beklememek lazım zaten .
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SEO-Uzmanı 10 ay
birden aklıma ;
bu mehdinin alametidir, diyen ; bir TV kanalı vardı o geldi !
hadis hesaplarına göre hicri 1440 miladi 2019 yılında
40 yaşında biri kabe'de olacak mış !
sonra 3. dünya savaşı çıkacak mış !
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AirSupport 10 ay
Şimdi güneşe ateş ile tepkimeye girecek bir gaz göndersek tamamen güneşin yanma şekli değişebilir mi 🤔
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Johan Elmander 10 ay en beğenilen
Ama ama 1mm yakın olsaydık yanardık
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Guest-BF8E9B238 10 ay Johan Elmander
Tamam işte en büyük halinden 1mm daha fazla büyüse yanarız.
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rambocuk 10 ay
Böyle şeyleri fazla kurcalamamak lazım mazallah dinden çıkarız
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tokatli6061 10 ay
bir gün büyüyecek küçülmemecesine :)
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DH Misafiri 10 ay
Oğlum çok kurcalıyonuz başımıza iş alcaz
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DH Misafiri 10 ay
"Güneş’in çapının 695.000 km olduğunu hesaplamışlar." Güneşi baya küçültmüşsünüz. Bu rakam yarıçapı (radius) olmasın...
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The Ace of Spades 10 ay DH Misafiri
Diameter ile radius arasındaki farkı bilmeyen adamın dramı işte .. Boşver gitsin ..
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güneş, frekans ve
5 etiket daha dalga plazma Uzay Bilim ve Teknoloji Kerem Ardıçlı
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