Güneşten sonra sıra rüzgârda: 1,2 milyar dolarlık dev yatırım





Kısa bir süre önce Enerji Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilerden rüzgâr enerjisinde yenilenebilir enerji kaynak alanları belirlemek için çalışmalar yapıldığını öğrenmiştik. Bu odakta bakanlık son teklifleri 27 Temmuz’a kadar kabul edecek. İşin asıl güzel yanı ise hem öncesinde hem de sonrasında ekonomide ciddi bir hareketlilik yaratacak olması.

Projeden beklenti 1.2 milyar dolar civarında bir yatırımın gerçekleşmesi. Kazanan firma, Trakya Bölgesi’nde 280 megavat kapasiteye sahip bir rüzgâr türbinlerini bu alanda inşa etmek zorunda olacak. Toplamda 1000 megavat olacak kapasitenin kalanı içinse ihaleyi kazanan firma araştırmalar yürütecek. Yapılacak fizibilite sonrasında ülkenin 7 bölgesinde toplam kapasite kadar rüzgâr türbinleri kurulacak. Burada dağılım, işi yüklenecek firmanın kararına kalacak.

Projede yerlilik oranı ise asgari %65 olarak belirlenmiş. Hem saha bileşenlerinde hem de kule, kanat gibi unsurlarda ayrı ayrı %65 yerlilik oranına dikkat edilecek. Firmaların teklif verebilmesi için de bu alanda deneyimli olmaları gibi bir asgari şart getirilmiş. Son üç yıl içinde 2 bin megavatlık rüzgar türbini üretmiş, son üç yılda en az 300 milyon liralık satış geliri olan veya 100 milyon liralık net aktif varlığı olan firmalar teklif sunabilecek.





Türbin Fabrikası Kurulacak

İhaleyi alan şirket, ülkede istediği noktada bir türbin fabrikası kurmak zorunda olacak ve burada üretilen ürünler YEKA alanlarında kullanılacak. Kurulacak fabrikanın yılda en az 150 adet türbin üretebilme kapasitesinin bulunması gerekiyor. Türbinlerdeki minimum kapasite ise 2,3 megavat olarak belirlenmiş.

İhale kapsamında kurulacak olan rüzgar türbinlerinin 30’dan fazla bileşeninin en az 10 tanesi zorunlu olarak Türkiye’de üretilmek zorunda. Diğer bileşenlerde ise %65 oranına riayet edilecek. %65 yerlilik oranı kapsamında fabrika gerekirse ülke içindeki diğer işletmelerden de destek alabilecek. Bu sayede ekonomide farklı alanlarda bir hareketlilik sağlanması amaçlanıyor.

İstihdam konusunda da yerliliğe dikkat edilmiş. Fabrika kurulumu ve işletilmesi için %90 Türk vatandaşlarının istihdam edilmesi gerekiyor. Kurulacak ARGE tesisinde ise bu oran %80. ARGE merkezinde 50 daimi personel çalışacak ve ARGE bütçesi 10 yıl boyunca yıllık 5 milyon dolar olacak.

İhaleyi alan isim sözleşme tarihinden itibaren 21 ay içinde fabrikayı kuracak. Rüzgar türbinleri ise lisans alındıktan sonra 36 ay içinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak.