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Güneşten sonra sıra rüzgârda: 1,2 milyar dolarlık dev yatırım

Güneş enerjisi için önemli bir yatırım seferberliği başlatan Enerji Bakanlığı, benzer bir adım için rüzgâr enerjisinde de düğmeye basmış durumda. Yatırım beklentisi 1.2 milyar dolar.
2 yıl
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Kısa bir süre önce Enerji Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilerden rüzgâr enerjisinde yenilenebilir enerji kaynak alanları belirlemek için çalışmalar yapıldığını öğrenmiştik. Bu odakta bakanlık son teklifleri 27 Temmuz’a kadar kabul edecek. İşin asıl güzel yanı ise hem öncesinde hem de sonrasında ekonomide ciddi bir hareketlilik yaratacak olması.

Projeden beklenti 1.2 milyar dolar civarında bir yatırımın gerçekleşmesi. Kazanan firma, Trakya Bölgesi’nde 280 megavat kapasiteye sahip bir rüzgâr türbinlerini bu alanda inşa etmek zorunda olacak. Toplamda 1000 megavat olacak kapasitenin kalanı içinse ihaleyi kazanan firma araştırmalar yürütecek. Yapılacak fizibilite sonrasında ülkenin 7 bölgesinde toplam kapasite kadar rüzgâr türbinleri kurulacak. Burada dağılım, işi yüklenecek firmanın kararına kalacak.

Projede yerlilik oranı ise asgari %65 olarak belirlenmiş. Hem saha bileşenlerinde hem de kule, kanat gibi unsurlarda ayrı ayrı %65 yerlilik oranına dikkat edilecek. Firmaların teklif verebilmesi için de bu alanda deneyimli olmaları gibi bir asgari şart getirilmiş. Son üç yıl içinde 2 bin megavatlık rüzgar türbini üretmiş, son üç yılda en az 300 milyon liralık satış geliri olan veya 100 milyon liralık net aktif varlığı olan firmalar teklif sunabilecek.


Türbin Fabrikası Kurulacak 

İhaleyi alan şirket, ülkede istediği noktada bir türbin fabrikası kurmak zorunda olacak ve burada üretilen ürünler YEKA alanlarında kullanılacak. Kurulacak fabrikanın yılda en az 150 adet türbin üretebilme kapasitesinin bulunması gerekiyor. Türbinlerdeki minimum kapasite ise 2,3 megavat olarak belirlenmiş.

İhale kapsamında kurulacak olan rüzgar türbinlerinin 30’dan fazla bileşeninin en az 10 tanesi zorunlu olarak Türkiye’de üretilmek zorunda. Diğer bileşenlerde ise %65 oranına riayet edilecek. %65 yerlilik oranı kapsamında fabrika gerekirse ülke içindeki diğer işletmelerden de destek alabilecek. Bu sayede ekonomide farklı alanlarda bir hareketlilik sağlanması amaçlanıyor.

İstihdam konusunda da yerliliğe dikkat edilmiş. Fabrika kurulumu ve işletilmesi için %90 Türk vatandaşlarının istihdam edilmesi gerekiyor. Kurulacak ARGE tesisinde ise bu oran %80. ARGE merkezinde 50 daimi personel çalışacak ve ARGE bütçesi 10 yıl boyunca yıllık 5 milyon dolar olacak.

İhaleyi alan isim sözleşme tarihinden itibaren 21 ay içinde fabrikayı kuracak. Rüzgar türbinleri ise lisans alındıktan sonra 36 ay içinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak.


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zero fear 2 yıl en beğenilen
Bunlar ne olursa olsun güzel şeyler yeraltı kaynaklarımız yoksa da yenilenebilir enerjiyle bunu telafi etmeliyiz.
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nefendim 2 yıl BatuhanXxX
BatuhanXxX
Türkiyenin asıl güneş enerjisine önem vermesi gerekiyor. Adana, Antalya gibi Güneşi eksik olmayan iller var. Rüzgar Enerjisi Ne kadar verimli olur açıkçası yetersiz bilgim var bu konuda. En azından 24 yıllık Türkiye yaşantımdan edilebildiğim Almanya kadar olmadığı. Almanyada heryerde Rüzgar Türbini görmek mümkün çünkü rüzgarı eksik değil. Ayrıca Güneş panellerinde verimlilik artışı devam ediyor ve artacak gidişat o yönde. Ama rüzgar Turibininde o kadar gelişme yok. Isparta gibi illere Rüzgar türbini yapılabilir.

Aklı olan köprü yapar..


Mesela güneş enerjili rüzgar pervaneli.... ıvır zıvır yaptın, noldu,
Avrıpa kıskanmi..


Ama yap 2 köprü bi tünel;
Avrıpa hemen kıskaniyi
BatuhanXxXTürkiyenin asıl güneş enerjisine önem vermesi gerekiyor. Adana, Antalya gibi Güneşi eksik olmayan iller var. Rüzgar Enerjisi Ne kada...
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3 Yanıt Yanıtla +25
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FatihAsl 2 yıl
Güneş santrali, Rüzgar santrali, Hidro elektrik santrali, nükleer santral, güzel kombinasyon. tebrikler
Yanıtla +16
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tufanumur12 1 yıl
ülkemiz rüzgar ve güneş enerjisine elverişli. Bu durum çok iyi ama keşke şu nükleer santral olayı kötü. Keşke o projeyi iptal edip rüzgar ve güneş enerji santralleri yapsalar. Ki şu dönemde güneş enerjisinin maliyet fiyatları diblere kadar düşmüşken.
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kasamak5656 2 yıl
köprü tünel yol yaptılar diye savunuyorsun bir de utanmadan
Köprüyü geçecek paran var mı?
O yolları kullanacak benzin paran var mı?
Boş boş ötüyorlar işte
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DH Misafiri 2 yıl
-Şu ülkede ne kadar çok kuyruklu var.Ülkeyi güçlendiren bir yatırım gördüğü anda kuyruğuna basılmışcasına bağırıp, işi siyasete döküyor.
-Benim düşünceme gelince Allah daha da iyilerini nasip etsin.Enerji ithal eden bir ülke olarak bunlar çok güzel haberler.
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Rohanli_Theoden 2 yıl
Avrupa hep köprülerimizi mi kıskanacak biraz da rüzgar güllerimizi kıskansın. Hepsini geçicez. Hele bi 2023 gelsin. Bekleyin.
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Bluflame 2 yıl
sen ilk önce %30 lara varan kayıp-kaçağı bitir ondan sonra rüzgara/güneşe yatırım yap.
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Torlak Kemal 2 yıl
CO2 emisyonunu azaltmak için fosil kaynaklardan hızla uzaklaşmamız gerekiyor. Hükümetin 80 yeni linyit santralı projesi ne kadar yanlışsa, bu atılım da o kadar doğru. Ülkenin elektrik ihtiyacı her yıl mutat olarak artıyor (belki 2001 ve 2009 yılları istisna olabilir, bilmiyorum verilere bakmadım). Bu ihtiyacı dış kaynak (doğalgaz, ithal kömür, petrol vb.) karşılamak cari açığı artırıyor. Bu nedenle hükümet kalorisi düşük, dumanı bol yerli linyite yöneldi. 80 linyit santralı için güya çok katı filtreleme tedbirleri öngörülüyor. Biz bunun ne anlama geldiğini geçmiş örneklerden iyi biliyoruz. Denetimin olmadığı gece saatlerinde filtre sistemlerini devre dışı bırakmak yaygın bir "kapitalist" refleksidir. İşin bu boyutu çok katı ve sürekli denetimlerle (!) halledilse bile, 80 santralın atmosfere salacağı yıllık CO2 miktarını ne yapacağız? Hükümet işin kolayına kaçarak bugünleri kurtarayım derken yarınları heba etmeye katkıda bulunan bir karar aldı ve uygulayacaklar.
Öte yandan özellikle rüzgar santralları (güneş santralları gece çalışmadığı ve gündüz üretilen de depolanamadığı için operasyonel sorunlar yaratabiliyor) alanında yapılacak yatırımları elbette hararetle desteklemeliyiz ve bu çerçevede hükümetin attığı bu adım hiç yoktan iyidir. Ancak 1000 MW kapasite Türkiye'nin yaklaşık 79.000 MW'lık kurulu gücü yanında devede kulak bile değil. Oysa yeteri kadar güneş almayan Almanya'nın tüm kurulu gücünün %45 kadarı güneş+rüzgar kaynaklarından geliyor. Bizde bu oran %8 civarında.
Almanya'ya göre güneşi bol bir ülke olarak çok daha yüksek kurulu güneş santralı kapasitemiz olması gerekirken, maalesef bu alanda da Almanya'dan geriyiz (Almanya'da güneş santralları toplam kapasitenin %21'i Türkiye'de ise %1'i). Bizden %30-35 daha az güneş enerjisi alan Almanya'da güneş santrallarının kapasitesi Türkiye'dekinin tam 50 katı!). Almanya, geleceği kurtarmak ve daha temiz bir çevrede yaşamak için (elektriği daha pahalı üretme pahasına) rüzgar ve güneş santrallarına abanmış durumda.
Temiz bir çevrede yaşamak, temiz hava solumak temel insan haklarındandır ve bu türden haklara maalesef bizim gibi az gelişmiş ülkelerde önem verilmiyor. Bunun nedeni hükümetlerden çok hava temizliğini önemsemeyen, onu taleplerinin en üst sıralarına koymayan seçmenlerdir esas olarak... Sen temiz hava, temiz çevre talep etmezsen, hükümet de işin kolayına kaçar ve en kirli fosil yakıtlardan biri olan linyit ile çalışacak 80 termik santral kurmaya kalkar. Üstelik bu santralların çoğu batıda yeşil ormanlarla kaplı (üstelik turistik) Çanakkale ve çevresinde...
Onun için her ne kadar olumlasak da hükümet öyle büyük bir iş yapıyor sanmayın. Yapması gerekenin henüz onda birini bile yapmıyor. Oysa daha şimdiden kurulu kapasitenin en az %50'sinin rüzgar ve güneşten, kalan %40'ının jeotermal, hidrolik ve nükleerden, en çok da %10 kadarının termik santrallardan geliyor olması gerekirdi. Bunu salt mevcut hükümet için söylemiyorum. Geçmiş hükümetlerin de bunda vebali büyüktür ama AKP'nin önünde dünyadan Almanya gibi çok güzel örnekler var artık ve hala ayak sürüyorlar. Buna kızıyorum.
Hala çok geç değil. 80 linyit santralı kararından vazgeçilebilir ve evlerde güneş panelinden elektrik üretimi sağlam bir şekilde teşvik edilerek milyonlarca çatılı ev güneş santralına dönüştürülebilir. Ama bunun için vizyon gerek, büyük düşünmek ve 100 yıl sonrasını planlamak gerek. Mamafih bu iş 2071 diyerek hamasetle olmuyor. İcraat gerek ve henüz gördüğümüz kayda değer bir icraat yok. İşte böyle ağıza bir parmak bal çalar gibi 1000 MW'lık kapasite artırımı için ihalelerle yetiniyoruz. Hükümetin hala ciddi ve uzun vadeli bir enerji politikası yok. Varsa da biz bilmiyoruz. Olsaydı kamuoyu ile paylaşırlardı diyorum.
Benim derdim burada AKP'ye giydirmek yani siyaset yapmak değil. Dünya topluca bir felakete doğru gidiyor ve ülkeler yavaş yavaş aymazlıktan uzaklaşmaya başladılar çünkü pabuç pahalı, bunu gördüler ve Almanya gibi önlem almaya başladılar. Hiç olmazsa bir alanda geriden gelmeyelim, dünyaya öncü olalım, en azından bir alanda inisiyatif bizde olsun istiyorum ve benim bu vizyonumu mevcut hükümetin de paylaşmasını bekliyorum ve maalesef paylaşmadığını, sadece günü kurtarma derdinde olduklarını düşünüyorum çünkü aksini kanıtlayacak pek bir icraat yok ortada...
Kutupların erimesi oradaki kutup ayılarının sorunu değil, hepimizin sorunu. O kutuplar tamamen eridiğinde yok olacak olan yalnızca ayılar değil, yüz milyonlarca (belki milyarlarca) insan da yok olacak. Bunu görmediğimiz sürece, bunu göremeyen hükümetlere mahkumuz. Kaldı ki salt o ayılar yaşasın diye bile bir şeyler yapmalıyız. Bu dünya yalnızca bize ait değil. Bugüne kadar bize aitmiş gibi yaşadık. Bugünden sonra da öyle yaşamaya devam edersek, tabiat bize çok ağır bir sille ile öyle olmadığını öğretecek. Çok geç olmadan insanların bilinçlenmesi dileğiyle...
Edit: İmla
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kuxrey44 2 yıl Torlak Kemal
Torlak Kemal
CO2 emisyonunu azaltmak için fosil kaynaklardan hızla uzaklaşmamız gerekiyor. Hükümetin 80 yeni linyit santralı projesi ne kadar yanlışsa, bu atılım da o kadar doğru. Ülkenin elektrik ihtiyacı her yıl mutat olarak artıyor (belki 2001 ve 2009 yılları istisna olabilir, bilmiyorum verilere bakmadım). Bu ihtiyacı dış kaynak (doğalgaz, ithal kömür, petrol vb.) karşılamak cari açığı artırıyor. Bu nedenle hükümet kalorisi düşük, dumanı bol yerli linyite yöneldi. 80 linyit santralı için güya çok katı filtreleme tedbirleri öngörülüyor. Biz bunun ne anlama geldiğini geçmiş örneklerden iyi biliyoruz. Denetimin olmadığı gece saatlerinde filtre sistemlerini devre dışı bırakmak yaygın bir "kapitalist" refleksidir. İşin bu boyutu çok katı ve sürekli denetimlerle (!) halledilse bile, 80 santralın atmosfere salacağı yıllık CO2 miktarını ne yapacağız? Hükümet işin kolayına kaçarak bugünleri kurtarayım derken yarınları heba etmeye katkıda bulunan bir karar aldı ve uygulayacaklar.
Öte yandan özellikle rüzgar santralları (güneş santralları gece çalışmadığı ve gündüz üretilen de depolanamadığı için operasyonel sorunlar yaratabiliyor) alanında yapılacak yatırımları elbette hararetle desteklemeliyiz ve bu çerçevede hükümetin attığı bu adım hiç yoktan iyidir. Ancak 1000 MW kapasite Türkiye'nin yaklaşık 79.000 MW'lık kurulu gücü yanında devede kulak bile değil. Oysa yeteri kadar güneş almayan Almanya'nın tüm kurulu gücünün %45 kadarı güneş+rüzgar kaynaklarından geliyor. Bizde bu oran %8 civarında.
Almanya'ya göre güneşi bol bir ülke olarak çok daha yüksek kurulu güneş santralı kapasitemiz olması gerekirken, maalesef bu alanda da Almanya'dan geriyiz (Almanya'da güneş santralları toplam kapasitenin %21'i Türkiye'de ise %1'i). Bizden %30-35 daha az güneş enerjisi alan Almanya'da güneş santrallarının kapasitesi Türkiye'dekinin tam 50 katı!). Almanya, geleceği kurtarmak ve daha temiz bir çevrede yaşamak için (elektriği daha pahalı üretme pahasına) rüzgar ve güneş santrallarına abanmış durumda.
Temiz bir çevrede yaşamak, temiz hava solumak temel insan haklarındandır ve bu türden haklara maalesef bizim gibi az gelişmiş ülkelerde önem verilmiyor. Bunun nedeni hükümetlerden çok hava temizliğini önemsemeyen, onu taleplerinin en üst sıralarına koymayan seçmenlerdir esas olarak... Sen temiz hava, temiz çevre talep etmezsen, hükümet de işin kolayına kaçar ve en kirli fosil yakıtlardan biri olan linyit ile çalışacak 80 termik santral kurmaya kalkar. Üstelik bu santralların çoğu batıda yeşil ormanlarla kaplı (üstelik turistik) Çanakkale ve çevresinde...
Onun için her ne kadar olumlasak da hükümet öyle büyük bir iş yapıyor sanmayın. Yapması gerekenin henüz onda birini bile yapmıyor. Oysa daha şimdiden kurulu kapasitenin en az %50'sinin rüzgar ve güneşten, kalan %40'ının jeotermal, hidrolik ve nükleerden, en çok da %10 kadarının termik santrallardan geliyor olması gerekirdi. Bunu salt mevcut hükümet için söylemiyorum. Geçmiş hükümetlerin de bunda vebali büyüktür ama AKP'nin önünde dünyadan Almanya gibi çok güzel örnekler var artık ve hala ayak sürüyorlar. Buna kızıyorum.
Hala çok geç değil. 80 linyit santralı kararından vazgeçilebilir ve evlerde güneş panelinden elektrik üretimi sağlam bir şekilde teşvik edilerek milyonlarca çatılı ev güneş santralına dönüştürülebilir. Ama bunun için vizyon gerek, büyük düşünmek ve 100 yıl sonrasını planlamak gerek. Mamafih bu iş 2071 diyerek hamasetle olmuyor. İcraat gerek ve henüz gördüğümüz kayda değer bir icraat yok. İşte böyle ağıza bir parmak bal çalar gibi 1000 MW'lık kapasite artırımı için ihalelerle yetiniyoruz. Hükümetin hala ciddi ve uzun vadeli bir enerji politikası yok. Varsa da biz bilmiyoruz. Olsaydı kamuoyu ile paylaşırlardı diyorum.
Benim derdim burada AKP'ye giydirmek yani siyaset yapmak değil. Dünya topluca bir felakete doğru gidiyor ve ülkeler yavaş yavaş aymazlıktan uzaklaşmaya başladılar çünkü pabuç pahalı, bunu gördüler ve Almanya gibi önlem almaya başladılar. Hiç olmazsa bir alanda geriden gelmeyelim, dünyaya öncü olalım, en azından bir alanda inisiyatif bizde olsun istiyorum ve benim bu vizyonumu mevcut hükümetin de paylaşmasını bekliyorum ve maalesef paylaşmadığını, sadece günü kurtarma derdinde olduklarını düşünüyorum çünkü aksini kanıtlayacak pek bir icraat yok ortada...
Kutupların erimesi oradaki kutup ayılarının sorunu değil, hepimizin sorunu. O kutuplar tamamen eridiğinde yok olacak olan yalnızca ayılar değil, yüz milyonlarca (belki milyarlarca) insan da yok olacak. Bunu görmediğimiz sürece, bunu göremeyen hükümetlere mahkumuz. Kaldı ki salt o ayılar yaşasın diye bile bir şeyler yapmalıyız. Bu dünya yalnızca bize ait değil. Bugüne kadar bize aitmiş gibi yaşadık. Bugünden sonra da öyle yaşamaya devam edersek, tabiat bize çok ağır bir sille ile öyle olmadığını öğretecek. Çok geç olmadan insanların bilinçlenmesi dileğiyle...
Edit: İmla

Almanya'nın elektrik üretiminde 'kömür' egemenliği
Almanya’da, geçen yıl yaklaşık 647 milyar kilovatsaatlik elektrik üretilirken bunun yüzde 42,2’si linyit ve maden kömüründen elde edildi.
Almanyanın elektrik üretiminde kömür egemenliği
08 Şubat 2016 - 16:02:32AA
Avrupa'nın en fazla enerji tüketen ülkesi Almanya, geçen yıl toplam brüt elektrik üretiminin yüzde 42,2’sini kahverengi kömür (linyit) ve maden kömüründen sağladı.
Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) verilerinden derlenen bilgilere göre, ülkede 2015 yılında yaklaşık 647 milyar kilovatsaatlik elektrik üretildi. Elektrik üretimi, 2015’te 2014 yılına kıyasla artış kaydetti.
Geçen yıl toplam brüt elektrik üretiminin yüzde 42,2’si kömürden elde edildi.
Kahverengi kömür ve maden kömürünün elektrik üretiminin yüzde 57'sini karşıladığı 1990'dan beri bu oran belirgin şekilde azaldı. Ayrıca kömürden elektrik üretimi 2014 yılına kıyasla da azaldı.
Nükleerin payı azalıyor
Almanya'da nükleer enerjinin önemi ise giderek azalıyor. 1990 yılında nükleer santrallerden elde edilen enerji, toplam üretilen brüt elektriğin yüzde 28'ini oluşturdu. Bu oran geçen yıl yüzde 14,1’e gerilerken, 2014 yılında ise yüzde 15,5 düzeyinde ölçüldü.
Almanya'da Bakanlar Kurulu, 2014 yılının Nisan ayında elektrik fiyatlarının hızlı artışının önüne geçilmesi amacıyla "Yenilenebilir Enerji Yasası"nda (EEG) bazı düzenlemeler yapılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.
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küçükhakan 2 yıl
Alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımları artması güzel petrol biter doğal gaz biter ama güneş ve rüzgar enerjisi bitmez
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SelamiŞahin 2 yıl
Güzel gelişme de abi bir ton şart koymuşlar. Yani bu yatırım olsun tamam ama hem yerli olma şartı hem Türk işçi çalıştırma şartı..... Devlet bir taşla iki kuş vurayım derken işler tersine de dönebilir.
Burada siyaset yapan arkadaşları kınıyorum. Keşke böyle projeleri çok daha hızlı bir şekilde yapabilsek. Betondan bahsetmiyorum gerçek üretimden bahsediyorum. Referandum öncesi en az 10 tane yeni proje haberi aldık. 3 tanesi gerçekleşşe kafidir. Ah güzel ülkem.....
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e_capkan 2 yıl
araplar 50milyar dolar ayırmış
hurriyet.com.tr/...
reslerin gövdeleri aliağada yapılıyor senelerdir.
başka parçalarıda yapılıyordur illaki.
tamamen yerli res ürten firmalarımızda var.
önemli olan termik santralleri kapatmak ve nükleer santral yapmadan ihtiyacımızı karşılamak.
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