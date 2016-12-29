Güney Kore’de Tesla’nın elini kolunu bağlayan sıra dışı kural

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Güney Kore hükümeti, ülkedeki elektrikli araç sayısını artırmak ve tüketicilerin bu yönde kanalize olmasını sağlamak adına bir dizi teşvik uyguluyor. 2012 yılında alınan kararlar ölçüsünde ülke, 22 milyon wona yani yaklaşık 65 bin liraya kadar teşvik sağlayabiliyor. Tabi bu teşvikin alınabilmesi için satın alınacak olan modelin birtakım kriterleri desteklemesi gerekiyor.

Bu kuralların en ilginci ve Tesla’nın aşamadığı konu ise araçların evlerdeki 120 voltluk prizlerden şarj olabilmesi. Güney Kore hükümeti, bu teşvikten yararlanacak araçların ek bir aparat olmadan 10 saatten daha kısa sürede standart şebeke elektriğinden %100 oranında şarj olabilmesini şart koşuyor.

Tesla, Güney Kore hükümetinden bu benzersiz kuralın değiştirilmesi beklentisinde. Çevre Bakanlığı’nın 2017 yılının ilk yarısında bu odakta bir değişiklik kararı yayınlaması bekleniyor ancak detaylar netleşmiş değil.

Hükümet Elektrikli Otomobillere Yatırım Yapıyor

Güney Kore hali hazırda dünyanın en büyük 11. elektrikli otomobil pazarı durumunda. Tesla da bu ülkeye vakit kaybetmeden girme hedefinde. Yerel üreticiler Hyundai ve Kia, kendi elektrikli otomobilleri için çalışmalarını sürdürüyor. Geçen ay sadece Hyundai, 1000 tane IONIQ Electrics modelini satmayı başarmış. Bu model, hükümetin beklentileri ölçüsünde 4 saat 25 dakikada evden tam olarak şarj olabiliyor ancak menzili sadece 191km seviyesinde. Şirket 2018’e kadar 320km menzilli bir modeli satışa sunma planı yapıyor.

Tesla Güney Kore’de şimdiden satış noktası açmış durumda ve 25 yerde Süperşarj istasyonu var. Güney Korelilerin Model 3 rezervasyonlarında da ciddi bir hakimiyeti olduğu daha önce paylaşılan raporlarda ortaya çıkmıştı ancak teşvikten yararlanamadıktan sonra Tesla’nın ciddi bir yayınlık kazanması hayal olur.

Bunun yanında Güney Kore hükümeti elektrikli araçlar için adeta seferberlik başlatmış durumda. Şu anda 750 noktada elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonları kurulmuş durumda. Gelecek yıl bu sayının 2000’e çıkarılması hedefleniyor. 2020 hedefi ise 3000’in üzerine çıkmak ve 250 bin elektrikli aracın trafikte yer alması olarak belirlenmiş. Dileriz ülkemizde de kısa vadede bu yönde hamleler görebiliriz.





http://www.reuters.com/article/southkorea-tesla-idUSL4N1EE1II