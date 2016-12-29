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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güney Kore’de Tesla’nın elini kolunu bağlayan sıra dışı kural

Güney Kore hükümetinin ülkede satılacak elektrikli otomobiller konusunda uyguladığı ilginç kural, Tesla’nın ülkeye girişinin önündeki en büyük engel olmuş durumda. İşte detaylar:
2 yıl
35,1b
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45
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Güney Kore’de Tesla’nın elini kolunu bağlayan sıra dışı kural
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Güney Kore hükümeti, ülkedeki elektrikli araç sayısını artırmak ve tüketicilerin bu yönde kanalize olmasını sağlamak adına bir dizi teşvik uyguluyor. 2012 yılında alınan kararlar ölçüsünde ülke, 22 milyon wona yani yaklaşık 65 bin liraya kadar teşvik sağlayabiliyor. Tabi bu teşvikin alınabilmesi için satın alınacak olan modelin birtakım kriterleri desteklemesi gerekiyor.

Bu kuralların en ilginci ve Tesla’nın aşamadığı konu ise araçların evlerdeki 120 voltluk prizlerden şarj olabilmesi. Güney Kore hükümeti, bu teşvikten yararlanacak araçların ek bir aparat olmadan 10 saatten daha kısa sürede standart şebeke elektriğinden %100 oranında şarj olabilmesini şart koşuyor.

Tesla, Güney Kore hükümetinden bu benzersiz kuralın değiştirilmesi beklentisinde. Çevre Bakanlığı’nın 2017 yılının ilk yarısında bu odakta bir değişiklik kararı yayınlaması bekleniyor ancak detaylar netleşmiş değil.

Hükümet Elektrikli Otomobillere Yatırım Yapıyor

Güney Kore hali hazırda dünyanın en büyük 11. elektrikli otomobil pazarı durumunda. Tesla da bu ülkeye vakit kaybetmeden girme hedefinde. Yerel üreticiler Hyundai ve Kia, kendi elektrikli otomobilleri için çalışmalarını sürdürüyor. Geçen ay sadece Hyundai, 1000 tane IONIQ Electrics modelini satmayı başarmış. Bu model, hükümetin beklentileri ölçüsünde 4 saat 25 dakikada evden tam olarak şarj olabiliyor ancak menzili sadece 191km seviyesinde. Şirket 2018’e kadar 320km menzilli bir modeli satışa sunma planı yapıyor.

Tesla Güney Kore’de şimdiden satış noktası açmış durumda ve 25 yerde Süperşarj istasyonu var. Güney Korelilerin Model 3 rezervasyonlarında da ciddi bir hakimiyeti olduğu daha önce paylaşılan raporlarda ortaya çıkmıştı ancak teşvikten yararlanamadıktan sonra Tesla’nın ciddi bir yayınlık kazanması hayal olur.

Bunun yanında Güney Kore hükümeti elektrikli araçlar için adeta seferberlik başlatmış durumda. Şu anda 750 noktada elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonları kurulmuş durumda. Gelecek yıl bu sayının 2000’e çıkarılması hedefleniyor. 2020 hedefi ise 3000’in üzerine çıkmak ve 250 bin elektrikli aracın trafikte yer alması olarak belirlenmiş. Dileriz ülkemizde de kısa vadede bu yönde hamleler görebiliriz.



http://www.reuters.com/article/southkorea-tesla-idUSL4N1EE1II Yorum Yaz
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deniz_sea 2 yıl en beğenilen
Son cümleye karşılık : b.k görürüz açık ve net daha evlere kesintisiniz elektrik gelmiyor, elektrikli arabam olsa yarın işe gidemezdim mesela,,,
2 Yanıt Yanıtla +86
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Musty3535123 2 yıl
şu güney kore örnek alınmalı, adamlar kendi üreticilerini desteklemek için ne cinlik yapıyor. bu adamlar daha 60 sene önce savaştan çıktı, bitmiş ve yoksuldu, şimdi teknolojiye yön veriyolar.
şu güney kore örnek alınmalı, adamlar kendi üreticilerini desteklemek için ne cinlik yapıyor. bu adamlar daha 60 sene önce savaştan çıktı, bitmiş ve yoksuldu, ş...
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3 Yanıt Yanıtla +54
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_mp_ 2 yıl
Siz bu konuyu yazarken, evde mum ışığında oturuyordum.
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nzm_turkey 2 yıl
adama ötv yakıt masrafı anlattığımızda olsun helal olsun ben razıyım diyor. Ohooo...
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m-99 2 yıl
Güney Kore'de terör de olsa yine böyle kalkınırdı . Türkiye'ye engel olan şey terör değil bağnaz düşünce yapısı .Cinselligi iki bacak arasinda gören , dini sadece ibadetten ibaret sanan biat kafasi anladiniz siz hadi simdi mumda oturup keyfinize bakin büyük düşün sen Türkiyesin
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Musty3535123 2 yıl
yok hocam ben g kore ile yunanistan ı karşılaştırdım. sonuçta onlardada terör vs yok. farketmez başka ülkeyi örnek alalım, atıyorum portekiz. dert yok tasa yok, neden g kore gibi gelişemediler ? anlatmak istediğim bu, bu güney kore nasıl bu hale geldi onu merak ediyorum.
adamlarda darbe oluyor, asker başa geliyor ülkeyi kalkındırırıcı faaliyetler yapıyor ama tr de darbeyle ülke geri gidiyor. kafamda deli sorular :)
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B4ris 2 yıl
seçim döneminde bi elektrikli yerli araç vardı,noooldu o?
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Atmin 2 yıl
Telefonu sarj edicek elenktrik ariyoz adamlar araba sar etmeliyiz diyor.Atesle oynamayin sokmayin adamlarin aklina bunu.
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lutufi123 2 yıl
Guney Kore salak olmali adamlar 600km menzilli pil koyuyolar bi zahmet bina elektrigi ile 10 saatte dolmayiversin
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erol börek 2 yıl
Bedaş bunu "biyenmedi"
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defragdisx 2 yıl
Arkadaşlar öncelikle merhaba, Tüm yorumları okudum nerdeyse, Güney Kore hükümetinin başındaki adam bizde olsa biz dünyaya teknoloji satar hale gelirdik, ama bizde öyle adamlara görüyoruz ki diktatör deniyor..Bizim Türk milleti kendini zorlamadıkca ilerlememiz yavaş olur..
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Ac1DBuRN 2 yıl defragdisx
defragdisx

Arkadaşlar öncelikle merhaba, Tüm yorumları okudum nerdeyse, Güney Kore hükümetinin başındaki adam bizde olsa biz dünyaya teknoloji satar hale gelirdik, ama bizde öyle adamlara görüyoruz ki diktatör deniyor..Bizim Türk milleti kendini zorlamadıkca ilerlememiz yavaş olur..

Şuan diktatör değil toplum gelişsin diye varını yoğunu koyan birileri var ve biz yanlış tanıyoruz öyle mi?
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martin palermo 2 yıl
Biz evlere elektrik veremiyoruz daha
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hollowman_ 2 yıl
TR'de de geliştiriliyor. 2018 sonu gibi lansmanı yapılacak, 2019'da da üretim başlar sanırım. tabi ezikler hemen kompleksli yorumlarıyla doluşmuş buralara.
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