Güney Kore'nin sahilleri denizanalarından JEROS adlı robot ile temizlenecek

Güney Kore'nin sahillerinde son yıllarda sayıları hızla artan denizanaları, bölgedeki balık sayısını, insan sağlığını ve deniz sanayisini ciddi oranda tehdit ediyor ve ülkeye her yıl 2.8 milyon dolar zarar veriyor. Bu sorunu çözmek için Kore Gelişmiş Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen JEROS adlı robot, biraz kötü bir yoldan da olsa görevini başarıyla yerine getirebiliyor.

Doçent Hyun Myung'un liderliğinde yönetilen araştırma takımının hazırladığı JEROS robot modeli, iki duba üzerine kurulu basit bir gövde yapısına sahip. GPS, dahili mikroişlemci, kamera ve navigasyon sistemi ile araştırmacıların kablosuz olarak yükledikleri konumlara otomatik olarak gidebilen ve denizanalarının yerini tespit edebilen robot, tespit süreci sonucunda bir saat içerisinde 900 Kg ağırlığında denizanasını pervanelerinde parçalayarak (!) yok edebiliyor. Saatte 7.2 km hız ile hareket edebildiği belirtilen JEROS, şimdilik sadece belirli boyuttaki denizanalarını ile baş edebiliyor. Kore sularında robotun gücünü aşan büyüklükte denizanalarının yaşadığı belirtiliyor.

Doçent Hyun Myung ve takımı JEROS sistemi üzerinde çalışmaya ve testler yapmaya devam ediyor. Projeyi petrol sızıntısı ve deniz gözetim gibi farklı alanlarda da kullanmak isteyen araştırmacıların robot hakkında hazırladıkları tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





Uyarı: Video rahatsız edici bir içeriğe sahiptir.

http://www.kaist.edu/english/01_about/06_news_01.php?req_P=bv&req_BIDX=10&req_BNM=ed_news&pt=17&req_VI=4488