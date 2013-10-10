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Güney Kore'nin sahilleri denizanalarından JEROS adlı robot ile temizlenecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Güney Kore'nin sahilleri denizanalarından JEROS adlı robot ile temizlenecek
Güney Kore'nin sahilleri denizanalarından JEROS adlı robot ile temizlenecek
Güney Kore'nin sahillerinde son yıllarda sayıları hızla artan denizanaları, bölgedeki balık sayısını, insan sağlığını ve deniz sanayisini ciddi oranda tehdit ediyor ve ülkeye her yıl 2.8 milyon dolar zarar veriyor. Bu sorunu çözmek için Kore Gelişmiş Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen JEROS adlı robot, biraz kötü bir yoldan da olsa görevini başarıyla yerine getirebiliyor.
Doçent Hyun Myung'un liderliğinde yönetilen araştırma takımının hazırladığı JEROS robot modeli, iki duba üzerine kurulu basit bir gövde yapısına sahip. GPS, dahili mikroişlemci, kamera ve navigasyon sistemi ile araştırmacıların kablosuz olarak yükledikleri konumlara otomatik olarak gidebilen ve denizanalarının yerini tespit edebilen robot, tespit süreci sonucunda bir saat içerisinde 900 Kg ağırlığında denizanasını pervanelerinde parçalayarak (!) yok edebiliyor. Saatte 7.2 km hız ile hareket edebildiği belirtilen JEROS, şimdilik sadece belirli boyuttaki denizanalarını ile baş edebiliyor. Kore sularında robotun gücünü aşan büyüklükte denizanalarının yaşadığı belirtiliyor.
Doçent Hyun Myung ve takımı JEROS sistemi üzerinde çalışmaya ve testler yapmaya devam ediyor. Projeyi petrol sızıntısı ve deniz gözetim gibi farklı alanlarda da kullanmak isteyen araştırmacıların robot hakkında hazırladıkları tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

Uyarı: Video rahatsız edici bir içeriğe sahiptir.

http://www.kaist.edu/english/01_about/06_news_01.php?req_P=bv&req_BIDX=10&req_BNM=ed_news&pt=17&req_VI=4488 Yorum Yaz
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Kulak Misafiri 6 yıl en beğenilen
Toplayıp Çinlilere satsınlar yer la onlar. Parçalayarak heba ediyorlar valla.
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ilkerinanç 6 yıl
nan teknolojik robot falan deyince bende baştan denizanalarını sesle şunla bunla kaçırıyor sandım.bunu yapacaksan teknolojiye ne gerek var?
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fbkaya 6 yıl
halkı tesvik edip çinlilere vs satsalar ya
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hidoriumen 6 yıl
Çok salakça!O deniz anası popülasyonu neden artıyor?Buna kafa yoracaklarına hem denizi daha da fazla kirletip,hemde bir canılının hayatına son verip nereye ulaşacaklar merak konusudur.
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daysleeperxp 6 yıl
Bu sefer deniz kirliliği olacak, su aşırı derece protein yüklenecek, mikroorganizmalar artacak, Nasrettin hoca hikayesi gerçek olur deniz maya tuttu derler sonra.
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savinelli 6 yıl
Mutfak robotuna gps takıp denize salmışlar. Adına jeros yerine blender deselermiş daha gerçekçi olurmuş.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
elektronik çöplüğe dönen dünyayı temizleyecek birşey yapsalar.özellikle yerel firmaları otomasyonun başını çekiyor.diğer atıkları saymıyorum çünkü duyarsız insan heryerde var.
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drserk 6 yıl
deniz anaları parçaladıkça daha da sayıları artarak gelen canlılardır..umarım (!) demekle başka bir yönteme işaret etmişlerdir
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LilTunechi 6 yıl
Onun yerine büyük şirketlrden vergilerini düzgün alsalar daha fazla kar ederler
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umut_baris 6 yıl
Kore mühendisliği bu kadar olur ancak.
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TuVNeRa 6 yıl
otomatik olarak gidebilen ve denizanalarının yerini tespit edebilen robot, tespit süreci sonucunda bir saat içerisinde 900 Kg ağırlığında denizanasını pervanelerinde parçalayarak (!) yok edebiliyor"


Bir biyolog olarak umarım yanlış bilgidir diye düşünüyorum.
Çünkü bu denizanalarını parçalayarak yok etmenin; her birinde bulunan milyonlarca yumurtanın okyanusa bırakılmasına, bunun da popülasyonun daha da artmasına neden olduğu çoktan ispatlandı.
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Paroksetin 6 yıl
Canlıları öldürmek ne zamandan beri temizlik oluyor???
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pohuman 6 yıl
"%95’i sudan, %4’ü tuzdan ve %1i ise proteinden oluşmaktadır. Etobur canlılardır. Japonya, Kore ve Çin gibi ülkelerde yaşayan insanlar, denizanalarını yiyecek olarak tüketmektedirler. Öyle ki, bu ülkelerde bu deniz canlıların börekleri ve salataları yapılmaktadır. Aynı zamanda, denizanaları bu ülkelerde akvaryumlarda beslenip bakılmaktadır.."


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tamtamam 6 yıl
yaw bursayada bi kaç düzine göndersinler bea
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XXX Tentacion 6 yıl
Kenevirin de bunu yapabildiği söyleniyor.
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