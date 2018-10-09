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HMD Global yeni bir Nokia telefonu daha tanıtacak

Telefon tanıtımlarına ara vermeden devam eden HMD Global yeni bir modelin daha hazırlığını yapıyor. 11 Ekim tarihinde büyük ekranlı bir Nokia telefonu daha geliyor.
7 ay
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9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta orta seviyeye yönelik Nokia 7.1 akıllı telefonunu tanıtan HMD Global hız kesmiyor. Firma yeni bir telefonun daha ipuçlarını verdi. Bu modelin geçen lansmanda tanıtılmayan Nokia 7.1 Plus olduğu tahmin ediliyor.

Kısa bir video yayınlayan HMD Global büyük ekranlı bir telefonun yolda olduğunu ifade ediyor. Videoda boy gösteren telefonun arka kısmında çift kamera kombinasyonu olduğu anlaşılıyor.

Nokia 7.1 Plus özellikleri

6.18 inçlik bir ekranı olan Nokia 7.1 Plus modelinde metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı tercih edilmiş. 154.8 × 75.76 × 7.97 mm olan ölçüler 6 inçlik Nokia 7 Plus modelinden bir miktar daha küçük. Çentikli ekran sayesinde telefonun kasayı daha verimli kullandığı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Nokia 7.1 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı"

Snapdragon 710 yonga seti ile güçlendirilecek olan telefonun 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi olarak iki seçenek halinde satışa çıkacağı ifade ediliyor.

Telefonun arka kısmında 13MP+12MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken, ön kısmında da 20MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor. 3400mAh kapasiteli batarya hızlı şarj özelliğine sahip. Telefon kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak.

Nokia 7.1 Plus modelinin Çin pazarı için Nokia X7 olarak tanıtılacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan 11 Ekim tarihindeki lansmanda bu ismi görebiliriz. Nokia 7.1 Plus daha sonra global pazara çıkacaktır.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/07/nokia-phone-with-a-mega-display-coming-soon-might-be-the-nokia-7-1-plus/ Yorum Yaz
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TARDIS 7 ay en beğenilen Alperk87
HMD Global Çinli bir firma değil. HMD Global, Nokia markasını Microsoft'dan kurtarmak için devlet desteği ile Finlandiyalı iş adamları tarafından kurulan bir firma. Firmanın Genel Merkezi Finlandı'yanın Espoo şehrinde bulunuyor. Tam adresi; Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland
Bunlara ilave olarak bildiğiniz eski Nokia'yı geri getirebilmek için eski yöneticilerin neredeyse tamamı HMD Global bünyesinde tekrar bir araya toplanmış durumda.
Keşke bizde bir şekilde sattığımız / özelleştirdiğimiz / kaptırdığımız değerleri devlet desteği ile geri alabilsek. Bu açıdan Finlandiyalı iş adamlarını, eski Nokia çalışanlarını ve Finlandiya devletini gerçekten taktir ediyorum.
HMD Global Çinli bir firma değil. HMD Global, Nokia markasını Microsoft'dan kurtarmak için devlet desteği ile Finlandiyalı iş adamları tarafından kurulan bir f...
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tugares 7 ay
İşin suyunu çıkardı artık..
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Bay Robot 7 ay
Madem altta çerçeve var ne diye üste çentik koyarsınız...
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esmerbuyucu 7 ay Bay Robot
Her çentikli telefonun altında hatta her telefonun altında çerçeve var zaten

Haberlerin altında hala bu yorumların atılması komik, kaç kere anlatıldı. Ekranın altına ekran sürücüsü koyuyorlar. Apple bunları büküyor ve böylece iPhone X/Xs'ler kadar ince alt çerçeveye sahip telefon yok.
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Whippoorwill 7 ay
Kutudan neden Pie ile çıkmıyor ki?
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Mr. Jingles 7 ay
SDM710 ile gelecekse çok güzel bir cihaz olacaktır. Performans olarak SDM835'e yakın bir performans verecektir.
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tugares 7 ay
İşin suyunu çıkardı artık..
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Alperk87 7 ay tugares
İşin suyunu çıkarmayan Çinli firma kaldı mı ki :D
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