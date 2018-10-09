HMD Global yeni bir Nokia telefonu daha tanıtacak

Geçtiğimiz hafta orta seviyeye yönelik Nokia 7.1 akıllı telefonunu tanıtan HMD Global hız kesmiyor. Firma yeni bir telefonun daha ipuçlarını verdi. Bu modelin geçen lansmanda tanıtılmayan Nokia 7.1 Plus olduğu tahmin ediliyor.

Kısa bir video yayınlayan HMD Global büyük ekranlı bir telefonun yolda olduğunu ifade ediyor. Videoda boy gösteren telefonun arka kısmında çift kamera kombinasyonu olduğu anlaşılıyor.

Nokia 7.1 Plus özellikleri

6.18 inçlik bir ekranı olan Nokia 7.1 Plus modelinde metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı tercih edilmiş. 154.8 × 75.76 × 7.97 mm olan ölçüler 6 inçlik Nokia 7 Plus modelinden bir miktar daha küçük. Çentikli ekran sayesinde telefonun kasayı daha verimli kullandığı ifade ediliyor.

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Snapdragon 710 yonga seti ile güçlendirilecek olan telefonun 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi olarak iki seçenek halinde satışa çıkacağı ifade ediliyor.

Telefonun arka kısmında 13MP+12MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken, ön kısmında da 20MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor. 3400mAh kapasiteli batarya hızlı şarj özelliğine sahip. Telefon kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak.

Nokia 7.1 Plus modelinin Çin pazarı için Nokia X7 olarak tanıtılacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan 11 Ekim tarihindeki lansmanda bu ismi görebiliriz. Nokia 7.1 Plus daha sonra global pazara çıkacaktır.