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HP’nin 46 bin çekirdekli süper bilgisayarı NASA’da kullanılacak

NASA’nın 2024 yılında aya ayak basmayı amaçlayan Artemis programında simülasyon ve modellemeler için HPE’nin 46 bin çekirdekli Aitken süper bilgisayarı kullanılacak.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde çok önemli bir alan haline gelen süper bilgisayarların ihalelerinde yer alabilmek üreticiler için çok büyük bir avantaj. İşlemci, ekran kartı veya komple sistem ihaleleri yapan kurumlar bu işe devasa bütçeler ayırıyor.

Önemli ihale

Süper bilgisayarların kullanıldığı kurumlardan birisi NASA. NASA’nın 2024 yılında aya yeniden ayak basma planı içerisinde yer alan süper bilgisayar simülasyonları için ihale açılmıştı. HP Enterprise ihaleyi kazanarak Aitken adındaki süper bilgisayar sistemini kuruma kabul ettirmeyi başardı.

Ayrıca Bkz. "WoW Classic karakter oluşturma sınırını esnetiyor"

HPE Aitken firmanın ölçeklenebilir süper bilgisayar kümesi SGI 8600’ü temel alıyor. Sistem içerisinde 1150 ünite yer alıyor ve her ünitede 2 adet 20 çekirdekli Intel Xeon işlemcisi var. Mellonox InfiniBand bağlantısı ile iletişim kuran üniteler bu sayede toplam 46080 çekirdeğe ulaşıyor. Toplam bellek ise 221TB. Sistem 3.69 PFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor.

HPE Aitken ağırlıklı olarak NASA’nın Ames Araştırma Merkezi'nde kullanılacak. 4 yıllık anlaşma kapsamında ay programı Artemis içerisinde aya iniş, kalkış, fırlatma gibi pek çok konu simüle edilecek. Merkez içerisinde 16 modül var ve her birine bir süper bilgisayar alınacak Aitken bunların ilki durumunda.

 


https://www.tweaktown.com/news/67308/hpes-new-supercomputer-help-nasa-run-crysis-moon/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
StreamRolleR 32 dk.
Ekleme yapılır zira
Pleiades Enterprise dan kat ve kat güçlü
Memory 927 TB
241,324 Core
Pflop/s 5.95
Yine yanıltıcı başlık..
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Jon_Kar 57 dk.
Su pcde bir gta 5 acsaniz nasil oluyor gorsek keske
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smart1978 1 sa.
HP degil HPE olacak editor kardes :) ...
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BekirHan 1 sa.
InfiniBand çok acayip bağlantı arayüzü. Cluster tipi sistemlerde kullanılıyor ve saniyeler içinde GB' larca datayı transfer edebiliyorsunuz sistemler arasında. Özellikle DP sistemlerde birbiri ile konuşan kasalar için bulunmaz bir nimet. Nasa' nın ilginç CFD ve MBD case' leri olsa gerek ki böyle bir sisteme ihtiyaç duymuş Enfes..
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ti7800 1 sa.
Bu sistemle yapılan CGI ilk cekilen ay videosu gibi olmayacak belli :) .Yoksa aya gidildi mi?
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