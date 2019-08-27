HP’nin 46 bin çekirdekli süper bilgisayarı NASA’da kullanılacak

Günümüzde çok önemli bir alan haline gelen süper bilgisayarların ihalelerinde yer alabilmek üreticiler için çok büyük bir avantaj. İşlemci, ekran kartı veya komple sistem ihaleleri yapan kurumlar bu işe devasa bütçeler ayırıyor.

Önemli ihale

Süper bilgisayarların kullanıldığı kurumlardan birisi NASA. NASA’nın 2024 yılında aya yeniden ayak basma planı içerisinde yer alan süper bilgisayar simülasyonları için ihale açılmıştı. HP Enterprise ihaleyi kazanarak Aitken adındaki süper bilgisayar sistemini kuruma kabul ettirmeyi başardı.

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HPE Aitken firmanın ölçeklenebilir süper bilgisayar kümesi SGI 8600’ü temel alıyor. Sistem içerisinde 1150 ünite yer alıyor ve her ünitede 2 adet 20 çekirdekli Intel Xeon işlemcisi var. Mellonox InfiniBand bağlantısı ile iletişim kuran üniteler bu sayede toplam 46080 çekirdeğe ulaşıyor. Toplam bellek ise 221TB. Sistem 3.69 PFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor.

HPE Aitken ağırlıklı olarak NASA’nın Ames Araştırma Merkezi'nde kullanılacak. 4 yıllık anlaşma kapsamında ay programı Artemis içerisinde aya iniş, kalkış, fırlatma gibi pek çok konu simüle edilecek. Merkez içerisinde 16 modül var ve her birine bir süper bilgisayar alınacak Aitken bunların ilki durumunda.