HTC 10 Evo duyuruldu

Geçtiğimiz günlerde Bolt adını verdiği yeni üst seviye akıllı telefonunu ABD pazarı için duyuran HTC, modeli global pazara da çıkarıyor. HTC 10 Evo olarak yeniden isimlendirilen akıllı telefon Avrupa kıtasına geliyor.

Hem Eksik Hem Fazla

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan HTC 10 Evo, Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Diğer taraftan ekran SLCD3 teknolojisine sahip. HTC 10 modelinde SLCD5 teknolojisini görmüştük. Bu bakımdan canlılık ve parlaklık konusunda bir tık aşağıda diyebiliriz.

Modelin hayal kırıklığı oluşturacak tarafı işlemcisi. Geçen yılın ısınma sorunlarından kurtulamayan Snapdragon 810 yonga seti yeni modele güç veriyor. 3GB RAM ile desteklenen sistemde 32GB arttırılabilir kapasite yer alıyor.

Arka kısımda faz algılamalı otomatik odaklamaya ve OIS desteğine sahip 16MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 4K video kaydı ve yüksek çözünürlükte ses desteği sunan modelde 3200mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

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LTE Cat. 9 kategorisi ile teorik 450Mbps indirme hızlarına ulaşabilen model, 3.5mm kulaklık girişi barındırmıyor. Bunun yerine ses USB 2.0 Tip-C bağlantısı üzerinden aktarılıyor. Firma Boomsound Adaptive Audio teknolojisi ile Tip-C üzerinden en iyi ses deneyimini sunmayı vadediyor. Ayrıca kutudan Tip-C kulaklıklar da çıkıyor.

Android 7.0 işletim sistemi ile gelecek model ABD’nin aksine operatör telefonu olmayacak ve peşin satılacak. Firma satışları sadece çevrimiçi olarak yapacağını açıkladı. Henüz fiyat konusunda bir bilgi yok ancak 450-500 Avro aralığı konuşuluyor.