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HTC 10 Evo duyuruldu

HTC’nin ABD pazarına sunduğu üst seviyeye hitap eden yeni akıllı telefonu Bolt, Avrupa kıtasının yolunu tuttu. Yeni model Avrupa’da HTC 10 Evo isimlendirmesini kullanıyor.
2 yıl
6,5b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC 10 Evo duyuruldu

Geçtiğimiz günlerde Bolt adını verdiği yeni üst seviye akıllı telefonunu ABD pazarı için duyuran HTC, modeli global pazara da çıkarıyor. HTC 10 Evo olarak yeniden isimlendirilen akıllı telefon Avrupa kıtasına geliyor.

Hem Eksik Hem Fazla

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan HTC 10 Evo, Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Diğer taraftan ekran SLCD3 teknolojisine sahip. HTC 10 modelinde SLCD5 teknolojisini görmüştük. Bu bakımdan canlılık ve parlaklık konusunda bir tık aşağıda diyebiliriz.

Modelin hayal kırıklığı oluşturacak tarafı işlemcisi. Geçen yılın ısınma sorunlarından kurtulamayan Snapdragon 810 yonga seti yeni modele güç veriyor. 3GB RAM ile desteklenen sistemde 32GB arttırılabilir kapasite yer alıyor.

Arka kısımda faz algılamalı otomatik odaklamaya ve OIS desteğine sahip 16MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 4K video kaydı ve yüksek çözünürlükte ses desteği sunan modelde 3200mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "HTC sanal gerçeklik araştırma laboratuvarı kurdu"

LTE Cat. 9 kategorisi ile teorik 450Mbps indirme hızlarına ulaşabilen model, 3.5mm kulaklık girişi barındırmıyor. Bunun yerine ses USB 2.0 Tip-C bağlantısı üzerinden aktarılıyor. Firma Boomsound Adaptive Audio  teknolojisi ile Tip-C üzerinden en iyi ses deneyimini sunmayı vadediyor. Ayrıca kutudan Tip-C kulaklıklar da çıkıyor.

Android 7.0 işletim sistemi ile gelecek model ABD’nin aksine operatör telefonu olmayacak ve peşin satılacak. Firma satışları sadece çevrimiçi olarak yapacağını açıkladı. Henüz fiyat konusunda bir bilgi yok ancak 450-500 Avro aralığı konuşuluyor.

 
HTC 10 Evo duyuruldu
 

http://www.phonearena.com/news/SD810-HTC-10-evo-is-official-the-international-version-of-HTC-Bolt-will-only-be-available-online_id88086 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mene 2 yıl en beğenilen
Sonra mal gibi zarar açıklarsınız. HTC'nin yapacağı iş anca bu olur. Yahu üreticisinin bile kusurlu/sorunlu gördüğü bir işlemciyi sen nasıl olur da tepe modeline daha iyi seçeneğin varken koyabilirsin. HTC lütfen BAT!!
Sonra mal gibi zarar açıklarsınız. HTC'nin yapacağı iş anca bu olur. Yahu üreticisinin bile kusurlu/sorunlu gördüğü bir işlemciyi sen nasıl olur da tepe modelin...
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alemburda34 2 yıl
Onumuz kış Htc akillilik yapmis
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mkyb 2 yıl
HTC M9'dan akıllanmadı sanırım. Snapdragon 810 en çok ısınan mobil işlemcilerden birisi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Guest-F8946C419 2 yıl
HP gurur duyuyordur HTC ile.
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Roque_Jn 2 yıl
HTC'nin büyük ekranda metal kasa çözümü yoktu; ki bence büyük bir eksiklikti bu. Amiral gemisi olmadığı kesin ama s800 lü bir işlemci koyduklarına göre de orta sınıf üstü bir cihaz olarak düşünülmüyor. HTC Desire 10 pro için orta üst sınıf dedi yani bu 10 Evo bence HTC 11 gelene kadar büyük ekran isteyen pro user lar için idareten çıkarıldı. Ayrıca USA pazarı için çok üzerine düşülüyor bu cihazın. Bildiğiniz gibi oradaki ismi Bolt. Son olarak cihaz toza ve suya karşı dayanıklı ve type c kulaklıklar ile geliyor.
Kısacası nev-i şahsına münhasır bir cihaz ve Türkiye için sanırım ilk planda distribütör tarafından getirilmeyecek. Bu nedenle ithalatçı garantili 2.000 liranın altına gelebilir hatta gelir.
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CRoSSBoNeSS 2 yıl
Snapdragon 800 veya onu bile geçtim 650 falan bile koysalar daha mantıklı olurmuş.
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V4LKyR 2 yıl
Teknoloji hep bir adım ileri giderken bu HTC ilki gerçekleştirerek geri gitmiş. Hem ekranı geri, hem işlemcisi geri.
Kendilerini tebrik ediyoruz.
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brshr 2 yıl
Mal lan bunlar!
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talib kweli 2 yıl
Htc seni batırmayacağız seni batırmayacağız
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kadirirdem 2 yıl
batmak için elinden geleni ardına koymuyor....
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metebyr 2 yıl
acaba qualcomm geçen 1 yılın ardından 810 da revizyona gitti mi snapdragon 800/801 ac gibisinden. umarım revizyon vardır çünkü cayır cayır yanan telefonu kim ne yapsın zaten metal ne varsa iletecek. ama revizyon varsa grafik işlemcisi zaten güçlü telefon yürür
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skywalker06 2 yıl
Bu işlemci yerine orta segment yeni nesil bir snapdragon kullan daha iyi hadi bu haltı yedin bari fiyat konusunda ucuzlat 500euro buna verilmez Türkiye giriş fiyatı heralde 2300den aşağı olmaz.
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F.Alemdar 2 yıl
2000 tl civarına gelirse almayı planlıyorum.
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