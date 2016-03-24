HTC 10'un yeni teaser görüntüsü ses yetenekleri üzerinde duruyor

HTC, 10 adını verdiği yeni modeliyle birlikte tabiri caizse geri dönüş yapmayı ve kötü günlerde kurtulmayı umuyor. Uzunca bir süredir model ile ilgili sızıntılar ortalıkta dolaşsa da zaman zaman bazı söylentiler HTC 10'un daha farklı gelebileceğini söylüyordu. Yeni yayınlanan teaser görüntüsü de kafaları iyice karıştırmış durumda.



Daha önce kamera konusundaki iddiasını dile getiren şirket bu kez benzer bir iddiayı ses için gündeme getirdi. Üreticinin paylaştığı "Audio 10" yazılı görselde hoparlör ızgarasına benzer şekiller yer alıyor. Kafa karıştırıcı nokta ise daha önce sızdırılan HTC 10 görsellerinde ön taraftaki stereo hoparlörün kaldırılmış olması.

Şirketin sadece yazılımsal bir geliştirme için böylesine iddialı teaser hazırlamasına düşük bir olasılık veriliyor. Görüntüde de 2 farklı çeşitte ızgara tasarımı görüyoruz, bu durum bazı kitleler tarafından HTC'nin stereo hoparlörden vazgeçmeyeceği şeklinde yorumlanıyor. Bununla birlikte render görüntülerinin prototipe ait olabileceği ve HTC 10'un biraz daha farklı bir tasarımla geleceği iddiası da güçlenmiş durumda.

Hatırlatmak gerekirse akıllı telefonun 5.1" QHD Super LCD ekran, Snapdragon 820 çipset, 12 Ultrapiksel kamera, 4 GB bellek, 3000 mAh batarya ve arttırılabilir 32 GB depolama alanı gibi özellikler sunması bekleniyor. İddiaların doğruluğunu görebilmek için ise 12 Nisan tarihini beklememiz gerekecek.

http://www.gsmarena.com/latest_htc_10_teaser_is_all_about_audio_capabilities-news-17399.php