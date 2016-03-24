Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC 10'un yeni teaser görüntüsü ses yetenekleri üzerinde duruyor

HTC, 12 Nisanda düzenleyeceği etkinlikle birlikte HTC 10 akıllı telefonunu tanıtacak. Beklenti yaratmak için çalışmalara devam eden şirket bu kez yeni modelin ses konusundaki iddiasını vurguluyor.
3 yıl
4,2b
1
40
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC, 10 adını verdiği yeni modeliyle birlikte tabiri caizse geri dönüş yapmayı ve kötü günlerde kurtulmayı umuyor. Uzunca bir süredir model ile ilgili sızıntılar ortalıkta dolaşsa da zaman zaman bazı söylentiler HTC 10'un daha farklı gelebileceğini söylüyordu. Yeni yayınlanan teaser görüntüsü de kafaları iyice karıştırmış durumda.

Daha önce kamera konusundaki iddiasını dile getiren şirket bu kez benzer bir iddiayı ses için gündeme getirdi. Üreticinin paylaştığı "Audio 10" yazılı görselde hoparlör ızgarasına benzer şekiller yer alıyor. Kafa karıştırıcı nokta ise daha önce sızdırılan HTC 10 görsellerinde ön taraftaki stereo hoparlörün kaldırılmış olması.
Şirketin sadece yazılımsal bir geliştirme için böylesine iddialı teaser hazırlamasına düşük bir olasılık veriliyor. Görüntüde de 2 farklı çeşitte ızgara tasarımı görüyoruz, bu durum bazı kitleler tarafından HTC'nin stereo hoparlörden vazgeçmeyeceği şeklinde yorumlanıyor. Bununla birlikte render görüntülerinin prototipe ait olabileceği ve HTC 10'un biraz daha farklı bir tasarımla geleceği iddiası da güçlenmiş durumda. 
Hatırlatmak gerekirse akıllı telefonun 5.1" QHD Super LCD ekran, Snapdragon 820 çipset, 12 Ultrapiksel kamera, 4 GB bellek, 3000 mAh batarya ve arttırılabilir 32 GB depolama alanı gibi özellikler sunması bekleniyor. İddiaların doğruluğunu görebilmek için ise 12 Nisan tarihini beklememiz gerekecek. 

http://www.gsmarena.com/latest_htc_10_teaser_is_all_about_audio_capabilities-news-17399.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SC0RPION 3 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin bu işin uzmanı HTC.
Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dead_game 3 yıl
Herşeyden bahsetmişiniz haberde olması gereken "Here comes the new boom" sloganından bahsetmemişsiniz. Beni umutlandıran zaten o cümle. Çünkü resme bakınca acaba biri üstteki diğeri alttaki ses çıkışlarınamı ait diye düşünüyorum. Çünkü sızan görsellerde alttaki hoparlörde 5 delikliydi. Eğer düşündüğüm gibiyse bi farklılık olmayacak tasarımda. Ama dediğim gibi yeni boom sloganına biraz inanmak istiyorum bakalım az kaldı.
Herşeyden bahsetmişiniz haberde olması gereken "Here comes the new boom" sloganından bahsetmemişsiniz. Beni umutlandıran zaten o cümle. Çünkü resme bakınca aca...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sayi77 3 yıl
Htc kaliteli telefonlar üretiyor bende ama bu fiyat politikası ile bir yere gelemez. Nitekim gelemiyor da zaten. İster amiral gemisi ister general panzeri çıkar Samsung ve lg modellerinden daha pahalı satamazsın kardeşim.
Htc kaliteli telefonlar üretiyor bende ama bu fiyat politikası ile bir yere gelemez. Nitekim gelemiyor da zaten. İster amiral gemisi ister general panzeri çıkar...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Black_sky 3 yıl
HTC gerçekten süper cihazlar üretiyor. Fiyatıda bi kontrol altına alırsa bu iş tamamdır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufo 3 yıl
m8 vardı, yanında gelen kulaklık (sözde en kaliteli buydu çok övülüyordu vs dandiklerin 1 tık üstünde ve kırmızı siyahtı. Bir özelliği yoktu) Çok çok iyi bir kulaklık alırsanız iyi ses veriyor. Haa Z5'ten iyi mi veriyor? Anlamak çok zor, yorum yapamazsınız. Dış ses desen zaten 100 gr aletten ne gelecek?
Öte yandan 2016 yılında kablolu kulaklıkla dinlenen müzik vs çok saçma. Ama çok kalite kablosuz kulak içi yok.. Ee?
Görüntü diyen hız diyen çok bu da ses olayına sarmış mevzuyu. Bas reklamı gitsin. Pazarlama taktiği
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
audioslave 3 yıl
kulaklık çıkışındaki ses kalitesi htc one a9 un gerisinde kalacağını düşünmüyorum m10 modelinde. keza a9 için piyasadaki en iyi ses çıkışı olduğundan basediliyordu.

bende a9 alma arifesindeyken m10 u beklesem mi diye düşünmüyor değilim ama htc nin fiyat politikası yüzünden iki telefon arasındaki farkın en az 1000tl olacağına da kesin gözüyle bakıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Sesi (büyük deliğe) bas ve (küçük deliğe) tiz olarak ayırmışlar gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Bukadar reklam yapip beklentileri yukseltmekte ters tepebilir eger cok beklentiler yuksek olursa standart premium bir telefonla karsilasanlar bile hayal kirikligi ile karsilasip vazgecebilir hatice hanim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lansker 3 yıl
HTC Fiyat konusunda agresif bir politika izlese iki sene, üçüncü seneye Kullanıcı kitlesi oluşur... HTC hala da Türkiye de kendisini tanıttı hissediyor. Kimse HTC diye bir marka, markanın sağlamlığını kalitesini vs. Bilmiyor... 2500 veya 2299 fiyatlarında olursa cihaz o zaman çok güzel olur. Bu özellikler gelirse.... Almak isteyen çok kullanıcı vardır. ancak fiyat performans kıyaslaması ile samsung veya lg ye kayan müşteri az değildir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
inşallah fiyat konusunda da rekabetçi olur yoksa bu sefer güle güle deriz Htc.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
samsunggalaxygrandduos 3 yıl
Tüm dünya ile aynı anda yani 12 Nisan Salı günü ülkemizde de tanıtılacak olan HTC 10, PhoneArena tarafından ortaya çıkartılan bir görsele göre AnTuTu testinde tüm rakiplerine fark atıyor.

AnTuTu Benchmark testinden tam 156091 puan alan HTC 10, birinci sıraya yerleşirken Xiaomi Mi5, Galaxy S7 edge, iPhone 6s gibi modelleri arkasında bırakıyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ortaya çıkan bilgilere göre 5.1 inç büyüklüğünde Quad HD ekranla cam arasında boşluğun yer almadığı Super LCD 5 ekranla gelecek olan HTC 10, gücünü piyasanın en iddialı işlemcilerinden olan Snapdragon 820’den alıyor.

4 GB RAM ve arttırılabilir 32 GB dahili depolama alanının eşlik ettiği HTC 10, parmak izi okuyucu, USB Type-C gibi yenilikleri de bünyesinde barındıracak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraix 3 yıl
Yine geleceğe yön verecek bir devrim niteliğinde ürün çıkarak M7 devrimi gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 3 yıl
Xperia x hem stereo hem hi-fi kulaklık çıkışına sahip yani ses konusunda sony'yi geçebileceğini sanmıyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
ses konusunda iddialı gelirse htc çok şişirecektir fiyatı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chevanton 3 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

Xperia x hem stereo hem hi-fi kulaklık çıkışına sahip yani ses konusunda sony'yi geçebileceğini sanmıyorum

Ses konusunda Sony HTC'yi ne zaman geçebilmiş de şimdi geçsin. Talihsiz bir yorum olmuş sizinki
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clb12 3 yıl
Stereo hopörlörler kalsın kamera iyi olsun ekran full hd kalsın ve snapdragon 820 gelsin desem çok mu şey isterim htc :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4225 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
htc, htc 10 ve
3 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Oğuz Avcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Game of Thrones'un 6.sezonu kitaplardan çok farklı olacak 3 yıl PlayStation 4.5 iddiaları güçleniyor 3 yıl Apple kendi güvenli sunucularını kurmaya hazırlanıyor 3 yıl ZyXEL Armor Z1 AC2350 "Hızlı ve Donanımlı" router incelemesi 3 yıl Kendi kendisini temizleyen elbiseler mi geliyor? 3 yıl Google'dan Periscope ve Facebook Live rakibi YouTube Connect 3 yıl Site adresini yanlış girdiğinizde neler oluyor? 3 yıl World of Tanks Blitz OS X platformuna geldi 3 yıl Xiaomi, 65 inçlik kavisli yeni televizyonunu duyurdu 3 yıl Samsung Galaxy S7 Active için ilk işaretler 3 yıl Hangi cep telefonunu almalı? Canlı Yayın Tekrarı 3 yıl Apple, iPad Pro alanlara Office 365 satın almayı öneriyor 3 yıl Donanım Haber, Bundle’ın en beğenilen teknoloji mecrası 3 yıl Açık kaynak kod ile milyar dolarlar kazanan şirket: Red Hat 3 yıl Nvidia Quadro M6000, 24GB GDDR5 bellek ile güncellendi 3 yıl Sony mobil oyun şirketi açıyor 3 yıl Facebook sahte hesapları belirleyip kapatacak 3 yıl Bir başka hastane daha hacker'ların saldırısına uğradı 3 yıl Intel'den ince dizüstülere yönelik en güçlü işlemci 3 yıl Tesla'nın Ludicrous Mod'a sahip Model S P90D'si hızlanma konusunda iddialı [Video] 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HTC 10'un yeni teaser görüntüsü ses yetenekleri üzerinde duruyor Sonraki Apple, iPhone 5S satışını durdurdu 3 yıl Pebble çalışanların %25'ini işten çıkaracak 3 yıl Akıllı ekranlar artık motorsikletinizde 3 yıl ZTE'nin yeni telefonu Blade V7 mercek altında 3 yıl Google klavyesi, iOS yolunda 3 yıl Batman ve Superman mobilde de karşılaşıyor 3 yıl Instagram'ın web arayüzüne bildirim özelliği geldi 3 yıl Nissan GT-R "Godzilla" artık daha hızlı ve daha agresif 3 yıl Apple’ın yeni 13inç ve 15inç MacBook’ları 12inçlik MacBook’a benzer olabilir 3 yıl Chromecast uygulamasının adı artık Google Cast 3 yıl Türkiye’de yüksek hızlı internet kullanımına ilişkin ilginç veriler 3 yıl Yeni iPad Pro ve iPhone SE modellerindeki RAM miktarı belli oldu 3 yıl Intel, tick-tock sürecini resmi olarak durdurdu 3 yıl Meizu M3 Note, 6 Nisan'da geliyor 3 yıl Teknotel’in Telehouse İstanbul datacenter’ını tanıyoruz 3 yıl Yeni 9.7" iPad Pro hızı düşürülmüş A9X yongaseti ile geliyor 3 yıl Microsoft, Windows 10 Mobile'ın Kamera uygulamasındaki hatayı düzeltti 3 yıl Google Fotoğraflar servisi akıllı albüm özelliğiyle güncellendi 3 yıl Microsoft: "Dijital oyunların yeniden satışını düşünmüyoruz" 3 yıl MSI ürünlerine Batman v Superman damgası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim