HTC 10'un yeni teaser görüntüsü ses yetenekleri üzerinde duruyor

HTC, 10 adını verdiği yeni modeliyle birlikte tabiri caizse geri dönüş yapmayı ve kötü günlerde kurtulmayı umuyor. Uzunca bir süredir model ile ilgili sızıntılar ortalıkta dolaşsa da zaman zaman bazı söylentiler HTC 10'un daha farklı gelebileceğini söylüyordu. Yeni yayınlanan teaser görüntüsü de kafaları iyice karıştırmış durumda.
Daha önce kamera konusundaki iddiasını dile getiren şirket bu kez benzer bir iddiayı ses için gündeme getirdi. Üreticinin paylaştığı "Audio 10" yazılı görselde hoparlör ızgarasına benzer şekiller yer alıyor. Kafa karıştırıcı nokta ise daha önce sızdırılan HTC 10 görsellerinde ön taraftaki stereo hoparlörün kaldırılmış olması.
Şirketin sadece yazılımsal bir geliştirme için böylesine iddialı teaser hazırlamasına düşük bir olasılık veriliyor. Görüntüde de 2 farklı çeşitte ızgara tasarımı görüyoruz, bu durum bazı kitleler tarafından HTC'nin stereo hoparlörden vazgeçmeyeceği şeklinde yorumlanıyor. Bununla birlikte render görüntülerinin prototipe ait olabileceği ve HTC 10'un biraz daha farklı bir tasarımla geleceği iddiası da güçlenmiş durumda.
Hatırlatmak gerekirse akıllı telefonun 5.1" QHD Super LCD ekran, Snapdragon 820 çipset, 12 Ultrapiksel kamera, 4 GB bellek, 3000 mAh batarya ve arttırılabilir 32 GB depolama alanı gibi özellikler sunması bekleniyor. İddiaların doğruluğunu görebilmek için ise 12 Nisan tarihini beklememiz gerekecek.
http://www.gsmarena.com/latest_htc_10_teaser_is_all_about_audio_capabilities-news-17399.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öte yandan 2016 yılında kablolu kulaklıkla dinlenen müzik vs çok saçma. Ama çok kalite kablosuz kulak içi yok.. Ee?
Görüntü diyen hız diyen çok bu da ses olayına sarmış mevzuyu. Bas reklamı gitsin. Pazarlama taktiği
bende a9 alma arifesindeyken m10 u beklesem mi diye düşünmüyor değilim ama htc nin fiyat politikası yüzünden iki telefon arasındaki farkın en az 1000tl olacağına da kesin gözüyle bakıyorum.
AnTuTu Benchmark testinden tam 156091 puan alan HTC 10, birinci sıraya yerleşirken Xiaomi Mi5, Galaxy S7 edge, iPhone 6s gibi modelleri arkasında bırakıyor.
Ortaya çıkan bilgilere göre 5.1 inç büyüklüğünde Quad HD ekranla cam arasında boşluğun yer almadığı Super LCD 5 ekranla gelecek olan HTC 10, gücünü piyasanın en iddialı işlemcilerinden olan Snapdragon 820’den alıyor.
4 GB RAM ve arttırılabilir 32 GB dahili depolama alanının eşlik ettiği HTC 10, parmak izi okuyucu, USB Type-C gibi yenilikleri de bünyesinde barındıracak.
Ses konusunda Sony HTC'yi ne zaman geçebilmiş de şimdi geçsin. Talihsiz bir yorum olmuş sizinki
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