HTC 10, 12 Nisan'da resmiyete kavuşuyor

Akıllı telefon pazarında hareketli günler yaşadığımız şu dönemde yeni bir haber de HTC'den geldi. Daha önce tasarımından donanımına kadar pek çok detayı sızdırılan firmanın 2016 tepe modeli HTC 10, 12 Nisan tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Firmanın Twitter hesabından yayınlanan bir afiş ile duyurulan lansman etkinlikleri üç farklı şehirde gerçekleşecek.

Daha önce sızdırılan iddialardaki 11 Nisan yerine 12 Nisan'da gerçekleşecek etkkinler New York, Londra ve Taipei kentlerinde gerçekleşecek. Aynı zamanda htc.com sitesinin de o tarihte ziyaret edilmesinin belirtildiği afişe göre firmanın internet üzerinden canlı yayın yapması bekleniyor.

5.1 inç boyutta Super LCD 5 ekrana sahip olması beklenen telefonda Snapdragon 820 yongaseti yer alıyor. RAM boyutunun 4GB, dahili depolamasının 32GB olduğu modelin bataryası ise 3000mAh kapasiteye sahip olacak. İddialı bir kameraya sahip olması beklenen HTC 10'da yeni teknoloji USB tip C arayüzü de beklenenler arasında.

https://twitter.com/htc/status/712315405587636224