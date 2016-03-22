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HTC 10, 12 Nisan'da resmiyete kavuşuyor

HTC'nin pek çok kez bilgileri sızdırılan 2016 amiral gemi modeli nihayet resmiyete kavuşuyor. HTC 10 adındaki model 12 Nisan'da üç farklı şehirdeki etkinliklerle tanıtılacak.
3 yıl
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25
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında hareketli günler yaşadığımız şu dönemde yeni bir haber de HTC'den geldi. Daha önce tasarımından donanımına kadar pek çok detayı sızdırılan firmanın 2016 tepe modeli HTC 10, 12 Nisan tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Firmanın Twitter hesabından yayınlanan bir afiş ile duyurulan lansman etkinlikleri üç farklı şehirde gerçekleşecek.
Daha önce sızdırılan iddialardaki 11 Nisan yerine 12 Nisan'da gerçekleşecek etkkinler New York, Londra ve Taipei kentlerinde gerçekleşecek. Aynı zamanda htc.com sitesinin de o tarihte ziyaret edilmesinin belirtildiği afişe göre firmanın internet üzerinden canlı yayın yapması bekleniyor.
5.1 inç boyutta Super LCD 5 ekrana sahip olması beklenen telefonda Snapdragon 820 yongaseti yer alıyor. RAM boyutunun 4GB, dahili depolamasının 32GB olduğu modelin bataryası ise 3000mAh kapasiteye sahip olacak. İddialı bir kameraya sahip olması beklenen HTC 10'da yeni teknoloji USB tip C arayüzü de beklenenler arasında.

https://twitter.com/htc/status/712315405587636224 Yorum Yaz
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KillerNoob 3 yıl en beğenilen
Ne olursan ol,gelme sen HTC.
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Guest-1E8C38219 3 yıl
Arkadan BMW, önden fiat
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DH Misafiri 3 yıl
Sabah babasından 1tl isteyen ergenler burada HTC nin mali durumunu konuşuyor :)
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dead_game 3 yıl
12 Angry Men
Htc yazısı gitmiş, ama o siyah bant gitmemiş ne anlamı kaldı ?

Gitmesin zaten tamam büyük olmasın ama eğer kapasitif tuş olacaksa o bantta olmalı. Yoksa tuş ekran birbine çok yakın oluyo.
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TearsForFears 3 yıl
Lg g5 i beğenmezsiniz htc m10 u beğenmezsiniz siz ne anlarsınız telefon tasarımından.Arkası be malzeme kalitesi çok güzel ön tarafta çerçeveler biraz kalın ama elde incelemek lazım
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Afyonteam 3 yıl
m7 den sonra yapmadılar iphone se gibi guncelle m7yi rekor kırarsın
iphone 7 ye kadar telefon almam m7 ile devam
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kraix 3 yıl
Bu yorum Beğenmedim Butonu neden kaldırıldı merak ettim ? Madem o kaldırıldı Beğen de kaldırılsın...
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DH Misafiri 3 yıl
Millet konuşur htc yapar cihazın krali g5 ede s7 yede basar
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DH Misafiri 3 yıl
Sabah babasından 1tl isteyen ergenler burada HTC nin mali durumunu konuşuyor :)
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murat5555 3 yıl
o ne saçma dizayn öyle önden görüntü iğrenç olmuş. acilen tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. hiç bir cezbediciliği kalmamış. kısacası arkadan iyi ama önden ı ı :)
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skywalker06 3 yıl
On tarafı arka ile ayni renk ya da beyaz olsa olabilirdi de bu haliyle gelme htc m7de sonra bu kadar geriye gitmen
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volkan_kolay 3 yıl
Şu telefonun neresi güzel birisi bana söylesin ya hayır herşey orantısız ve basit. Birde şunu beğenen adam Samsung tasarımını eleştiriyor ya gelde gülme arkadaş. Hala ultra piksel zırvaları devam ediyor.

HTC'nin en çok orta seviye telefonlarını severdim Desire serisi fiyat performans ve sunduğu tatminkar malzeme kalitesi ile ama artık Galaxy A 2016 serisi o tahtıda elinden aldı. Yarışmak istiyorsa eğer bundan daha fazlasını yapmak zorunda..
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burki_rock 3 yıl
SvadyaDerebeyi
Arkadan BMW, önden fiat

Ne güldüm ya, en iyi yorum olmuş ahahah
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