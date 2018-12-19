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HTC, 2019 yılında amiral gemisi ve orta segment akıllı telefonlara odaklanacak

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC yeniden varolmanın yollarını arıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre HTC, 2019 yılında amiral gemisi ve orta segment cihazlarla çıkış arayacak.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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HTC Tayvan Başkanı Darren Chen'e göre HTC, 2019'un ilk yarısında orta segment ve üst seviye akıllı telefon modellerine odaklanarak pazar payını ve karlılığını arttırmayı umuyor. Chen bu politika kapsamında ürün serisinin ömrünü uzatmak için 2019 yılında U12+ serisini genişletmeye devam edeceklerini açıkladı.

HTC yeni bir planlamayı hayata geçiriyor

Yaklaşık altı ay önce piyasaya sürülen U12+, çift objektifli fotoğraf makinesi performans değerlendirmesinde hala en iyiler arasında yer alıyor ve Kasım ayında piyasaya sürülen 128 GB'lık versiyonunun satışlarının da beklenenden iyi olduğu açıklandı. Şirketin ilk Blockchain özellikli akıllı telefonu olan Exodus 1 ise Aralık ayı başında piyasaya sürülmüştü.
Orta segment içinse şirket 17 Aralık'ta HTC Desire 12s modelini tanıttı ve Ocak ayında 194 dolardan satışa sunacak. Şirket, 8 çekirdekli Snapdragon 435, 4G LTE 2CA teknolojisi ve 13 MP kamerasıyla bu modelin çok satacağını düşünüyor. HTC tüm bunların yanında VR ürünleri için de büyük bir atağa geçmeye hazırlanıyor. Şirketin bu yeni planlamasının ne denli başarılı olacağını ise zamanla göreceğiz.

https://www.gsmarena.com/htc_will_focus_on_flagships_and_midrangers_in_2019-news-34750.php Yorum Yaz
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davidoffvincent 5 ay en beğenilen
sanirsin onceden uzay mekigine odaklaniyordu
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intel7mix 5 ay
İflas bayrağını bu gidişle daha cabuk çekilecek.
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Karres 5 ay
Google aldığı şirketi nasıl batırır
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preandroid 5 ay
Kavisli ekran, çentik vs bütün saçmalıklardan uzak duran, ses kalitesiyle rakipsiz, kamerasıyla başa güreşen Htc nin üzerine telefon yok. Net.
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Johan Elmander 5 ay
, 8 çekirdekli Snapdragon 435, 4G LTE 2CA teknolojisi ve 13 MP kamerasıyla bu modelin çok satacağını düşünüyor.

Düşünmeye devam edebilirler.
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intel7mix 5 ay Johan Elmander
Düşünmekle kalırlar Xiaomi gibi gerçekler varken daha çooookkk bekler.
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Yeşilbarış 5 ay
htc yaşıyor mu ya...
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lawyer25 5 ay
Önce güncellemelere odaklan htc! Android 9 dan haber eser yok. Bitirdin kendini de bizi de :))
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davidoffvincent 5 ay en beğenilen
sanirsin onceden uzay mekigine odaklaniyordu
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minur 5 ay
kepaze ettiniz bıraktnız cihazlarınızı
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