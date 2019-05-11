HTC, Android Pie güncelleme takvimini açıkladı

Google I/O 2019 etkinliğinde Android Q’nun tanıtımı yapılırken bazı üreticiler hala Pie güncellemesini verememiş durumda. Bunlardan biri de akıllı telefon tarafında bir türlü istediğini alamayan HTC. Bugün yapılan Twitter paylaşımı ile üç HTC modelinin Android Pie güncellemesi alacağı tarih açıklandı.

U11, U11+ ve U12+

Yapılan paylaşımda U11’in Mayıs ayı sonunda, U11+ modelinin Haziran ayı sonunda ve U12+ modelinin ise Haziran ayı ortasında Android 9 Pie güncellemesi alacağı duyuruldu. Daha öncesinde bu üç akıllı telefonun Android Pie güncellemesi alacağı zaten biliniyordu ancak sonunda resmi tarihler açıklanmış oldu.

HTC’ye diğer modellerinin Android Pie güncellemesi alıp almayacağı sorulduğunda şu an için herhangi bir cevap alınamamış. Bu zaman kadar Android Pie güncellemesini alabilen tek model U11 Life. U11 Life’ın da Android One projesine dahil edilmiş bir model olması güncellemeyi alabilmesini sağladı.

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HTC’nin akıllı telefon bölümünün durumu hala net değil. Hala yeni modeller geliştirdiğine dair haberler geliyor. Ancak her ne olursa olsun güncelleme konusunda oldukça geç kalan firmalardan biri olduğu ortada.

https://www.gsmarena.com/htc_shares_more_concrete_android_9_pie_update_timeline_for_the_u12_u11_and_u11-news-36997.php