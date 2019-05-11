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HTC, Android Pie güncelleme takvimini açıkladı

HTC üç akıllı telefon modeli için Android Pie güncelleme takvimini yayınladı. Daha öncesinde güncelleme alacağı bilinen bu modeller Haziran ayına kadar Android Pie’a kavuşacak.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
3,3b
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6
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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HTC, Android Pie güncelleme takvimini açıkladı
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Google I/O 2019 etkinliğinde Android Q’nun tanıtımı yapılırken bazı üreticiler hala Pie güncellemesini verememiş durumda. Bunlardan biri de akıllı telefon tarafında bir türlü istediğini alamayan HTC. Bugün yapılan Twitter paylaşımı ile üç HTC modelinin Android Pie güncellemesi alacağı tarih açıklandı.

U11, U11+ ve U12+

Yapılan paylaşımda U11’in Mayıs ayı sonunda, U11+ modelinin Haziran ayı sonunda ve U12+ modelinin ise Haziran ayı ortasında Android 9 Pie güncellemesi alacağı duyuruldu. Daha öncesinde bu üç akıllı telefonun Android Pie güncellemesi alacağı zaten biliniyordu ancak sonunda resmi tarihler açıklanmış oldu.

HTC’ye diğer modellerinin Android Pie güncellemesi alıp almayacağı sorulduğunda şu an için herhangi bir cevap alınamamış. Bu zaman kadar Android Pie güncellemesini alabilen tek model U11 Life. U11 Life’ın da Android One projesine dahil edilmiş bir model olması güncellemeyi alabilmesini sağladı.

Ayrıca Bkz. "Tinder uygulamasının Lite sürümü geliyor"

HTC’nin akıllı telefon bölümünün durumu hala net değil. Hala yeni modeller geliştirdiğine dair haberler geliyor. Ancak her ne olursa olsun güncelleme konusunda oldukça geç kalan firmalardan biri olduğu ortada.


https://www.gsmarena.com/htc_shares_more_concrete_android_9_pie_update_timeline_for_the_u12_u11_and_u11-news-36997.php Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 hf.
HTC U Ultra'ya verilmemesi gerçekten ayıp. Telefon Android 7 ile çıktı 8 aldı daha da güncelleme yok. Bari 8.1 verseydiniz. İnsanlar Samsung 2 tam sürüm verip bırakıyor diye kızıyor burada durum daha da vahim. Mükemmel kaliteye sahip telefonlar var ama yanlış reklam ve satış politikaları yüzünden hak ettiğin yerde değilsin. Satışların düştü diye yazılım ekibine de fazla yüklenmiyorsun ve telefonlara az güncelleme veriyorsun. Bu da iyice insanları senden uzaklaştırıyor. Yazık..
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Men Milk 3 hf. DH Misafiri
U Ultra kullanıyorum, 8'i bile alamadı doğru dürüst. Bazı bölgelere verildi sadece ; 8 kullananlar da genel olarak şikayetçi, önceki sürümün daha iyi olduğu söylüyorlar. Android 10 çıkacak neredeyse ben hala 7 kullanıyorum.
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canmania 3 hf.
Sen en güzel duyguların katilisin
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uzish 4 hf.
htc yaşıyormu hala ?
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mhmtkrgzzz 4 hf.
mu ayrı ve şapkalara dikkat! Her htc gönderisinin altında "htc yaşıyormu yhaa" bıkmadınız birader size mi dert oldu koskoca şirketin akıbeti...
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parameskalp 4 hf.
Android 10 bekleyin. Şu anda piyasada ki telefonlar çöp.
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