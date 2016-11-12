HTC Bolt artık resmi

Dünyanın en hızlı adamı Usain Bolt’un reklam yüzü olduğu HTC’nin yeni amiral gemisi Bolt resmiyet kazandı. Pek çok konuda yenilikler sunan HTC Bolt bununla birlikte bazı konularda hayal kırıklığı oluşturuyor.
HTC Bolt modeli tasarım olarak HTC 10 amiral gemi modeline benziyor ancak bazı farklar mevcut. HTC Bolt modeli sadece ABD’li Sprint modeline özgü olarak hazırlandı. HTC 10 Evo adındaki global versiyonun ise daha sonra tanıtılacağı tahmin ediliyor.
Hem Eksik Hem Fazla
5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan HTC Bolt, Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu teknolojiye yer veren ilk HTC telefonu oldu diyebiliriz. Aslında Galaxy Note 7 üretimden kalktığı için pazardaki ilk model olarak da görülebilir. Diğer taraftan ekran SLCD3 teknolojisine sahip. HTC 10 modelinde SLCD5 teknolojisini görmüştük. Bu bakımdan canlılık ve parlaklık konusunda bir tık aşağıda diyebiliriz.
Modelin hayal kırıklığı oluşturacak tarafı işlemcisi. Geçen yılın ısınma sorunlarından kurtulamayan Snapdragon 810 yonga seti yeni modele güç veriyor. 3GB RAM ile desteklenen sistemde 32GB arttırılabilir kapasite yer alıyor. Bu bakımdan bu yılın amiral gemi modelleri ile saf tutamayacağını belirtelim.
Arka kısımda faz algılamalı otomatik odaklamaya ve OIS desteğine sahip 16MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 4K video kaydı ve yüksek çözünürlükte ses desteği sunan modelde 3200mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.Ayrıca Bkz. "Xiaomi’den alüminyum alaşımlı Mi Mouse"
Modelin diğer bir önemli özelliği Snapdragon x10 LTE modemi. Cat. 9 kategorisi ile teorik 450Mbps indirme hızlarına ulaşabilen modem, Sprint’in optimizasyonları sayesinde gerçek hayat kullanımında diğer modellere göre daha hızlı veri erişimi sunuyor.
Diğer taraftan telefonda 3.5mm kulaklık girişi mevcut değil. Bunun yerine ses USB 2.0 Tip-C bağlantısı üzerinden aktarılıyor. Android 7.0 işletim sistemi ile gelecek model operatör telefonu olduğu için 24 ay boyunca aylık 24$ ek ödeme ile satın alınabiliyor.
http://www.phonearena.com/news/The-HTC-Bolt-is-now-official-phone-is-available-now-from-Sprint_id87642 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
32 GB dahili hafıza da kabul edilebilir bir değer. Hafıza kartı desteği de var ne de olsa.
3 GB RAM'de sıkıntı yok bence. Samsung Galaxy S7'de 4 GB RAM var da ne oluyor? Telefonda hiçbir şey arka planda çalışmazken; 1 GB boş RAM kalıyor. Babamın 3 GB RAM'li Huawei Honor 7'sinde bile 1.6 GB RAM boşta kalıyor.
İşlemci tam anlamıyla bir fiyasko.
Kulaklık girişi olmaması da bir diğer fiyasko.
Fiyatı da çok absürt.
HTC 10'a laf atmış bazı arkadaşlar. Bu yılın en iyi Android telefonu HTC 10'dur bana göre. Tasarım, kamera, ses, uzun pil ömrü... Kutudan çıkan kulaklığı bile başlı başına bir devrim.
HTC, Türkiye'de pek popüler değil diye battığını düşünüyor bazı arkadaşlar. Evet, maddi açıdan zor günler geçirdi. Batmadı, batacağını da hiç sanmıyorum. Google Pixel telefonlar da bunun bir referansıdır. Google'ın en yakın olduğu partneri HTC'dir. Android ekosisteminin de en kararlı cihazlarını üreten iki firmadan biridir HTC. Diğeri de Sony. Sony'ye de batmış gemi muamelesi yapılıyor. Sony de hâlâ 3 GB RAM kullanılıyor. Bu markaların daha fazla RAM'e ihtiyacı yok.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4405 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
htc, htc bolt ve