HTC Bolt artık resmi

Dünyanın en hızlı adamı Usain Bolt’un reklam yüzü olduğu HTC’nin yeni amiral gemisi Bolt resmiyet kazandı. Pek çok konuda yenilikler sunan HTC Bolt bununla birlikte bazı konularda hayal kırıklığı oluşturuyor.

HTC Bolt modeli tasarım olarak HTC 10 amiral gemi modeline benziyor ancak bazı farklar mevcut. HTC Bolt modeli sadece ABD’li Sprint modeline özgü olarak hazırlandı. HTC 10 Evo adındaki global versiyonun ise daha sonra tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Hem Eksik Hem Fazla

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan HTC Bolt, Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu teknolojiye yer veren ilk HTC telefonu oldu diyebiliriz. Aslında Galaxy Note 7 üretimden kalktığı için pazardaki ilk model olarak da görülebilir. Diğer taraftan ekran SLCD3 teknolojisine sahip. HTC 10 modelinde SLCD5 teknolojisini görmüştük. Bu bakımdan canlılık ve parlaklık konusunda bir tık aşağıda diyebiliriz.

Modelin hayal kırıklığı oluşturacak tarafı işlemcisi. Geçen yılın ısınma sorunlarından kurtulamayan Snapdragon 810 yonga seti yeni modele güç veriyor. 3GB RAM ile desteklenen sistemde 32GB arttırılabilir kapasite yer alıyor. Bu bakımdan bu yılın amiral gemi modelleri ile saf tutamayacağını belirtelim.

Arka kısımda faz algılamalı otomatik odaklamaya ve OIS desteğine sahip 16MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 4K video kaydı ve yüksek çözünürlükte ses desteği sunan modelde 3200mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

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Modelin diğer bir önemli özelliği Snapdragon x10 LTE modemi. Cat. 9 kategorisi ile teorik 450Mbps indirme hızlarına ulaşabilen modem, Sprint’in optimizasyonları sayesinde gerçek hayat kullanımında diğer modellere göre daha hızlı veri erişimi sunuyor.

Diğer taraftan telefonda 3.5mm kulaklık girişi mevcut değil. Bunun yerine ses USB 2.0 Tip-C bağlantısı üzerinden aktarılıyor. Android 7.0 işletim sistemi ile gelecek model operatör telefonu olduğu için 24 ay boyunca aylık 24$ ek ödeme ile satın alınabiliyor.