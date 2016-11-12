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HTC Bolt artık resmi

Geleneksel 3.5mm kulaklık girişini terk etme ve veri bağlantı noktası üzerinden ses aktarımını tercih etme modası HTC ile devam ediyor. Amiral gemisi HTC Bolt kulaklık girişi barındırmıyor.
2 yıl
4,4b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en hızlı adamı Usain Bolt’un reklam yüzü olduğu HTC’nin yeni amiral gemisi Bolt resmiyet kazandı. Pek çok konuda yenilikler sunan HTC Bolt bununla birlikte bazı konularda hayal kırıklığı oluşturuyor.

HTC Bolt modeli tasarım olarak HTC 10 amiral gemi modeline benziyor ancak bazı farklar mevcut. HTC Bolt modeli sadece ABD’li Sprint modeline özgü olarak hazırlandı. HTC 10 Evo adındaki global versiyonun ise daha sonra tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Hem Eksik Hem Fazla

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan HTC Bolt, Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu teknolojiye yer veren ilk HTC telefonu oldu diyebiliriz. Aslında Galaxy Note 7 üretimden kalktığı için pazardaki ilk model olarak da görülebilir. Diğer taraftan ekran SLCD3 teknolojisine sahip. HTC 10 modelinde SLCD5 teknolojisini görmüştük. Bu bakımdan canlılık ve parlaklık konusunda bir tık aşağıda diyebiliriz.

Modelin hayal kırıklığı oluşturacak tarafı işlemcisi. Geçen yılın ısınma sorunlarından kurtulamayan Snapdragon 810 yonga seti yeni modele güç veriyor. 3GB RAM ile desteklenen sistemde 32GB arttırılabilir kapasite yer alıyor. Bu bakımdan bu yılın amiral gemi modelleri ile saf tutamayacağını belirtelim.

Arka kısımda faz algılamalı otomatik odaklamaya ve OIS desteğine sahip 16MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 4K video kaydı ve yüksek çözünürlükte ses desteği sunan modelde 3200mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

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Modelin diğer bir önemli özelliği Snapdragon x10 LTE modemi. Cat. 9 kategorisi ile teorik 450Mbps indirme hızlarına ulaşabilen modem, Sprint’in optimizasyonları sayesinde gerçek hayat kullanımında diğer modellere göre daha hızlı veri erişimi sunuyor.

Diğer taraftan telefonda 3.5mm kulaklık girişi mevcut değil. Bunun yerine ses USB 2.0 Tip-C bağlantısı üzerinden aktarılıyor. Android 7.0 işletim sistemi ile gelecek model operatör telefonu olduğu için 24 ay boyunca aylık 24$ ek ödeme ile satın alınabiliyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/The-HTC-Bolt-is-now-official-phone-is-available-now-from-Sprint_id87642 Yorum Yaz
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basartenk 2 yıl en beğenilen
sd kart girişi ve 3.5 mm kulaklık çıkışı olmayan bir telefonu almam.
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sniper23 2 yıl
HTC Bolt sadece ABD'deki Sprint adlı operatöre özel bir telefon, ama üzülmeye gerek yok. Amiral gemileri bile HTC Bolt'tan daha ucuz şuanda, HTC Bolt'a 600 $ fiyat biçmişler.
HTC Bolt sadece ABD'deki Sprint adlı operatöre özel bir telefon, ama üzülmeye gerek yok. Amiral gemileri bile HTC Bolt'tan daha ucuz şuanda, HTC Bolt'a 600 $ fi...
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werty_tr 2 yıl
2017 yılına gireceğiz, adamlar snapdragon 810 kullanıyorlar. Batmaya çalışıyorlar galiba
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cihatyurdakul 2 yıl
Koy Snapdragon 652yi ekranı full HD yap, fiyatı da 300 400 dolar seviyesine çek peynir ekmek gibi satılır yeminle
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DH Misafiri 2 yıl
Bu HTC'de herseyi taklit ediyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Ya cidden mal ya bunlar ulan 810 sayesinde batiyodunuz kim lan o ceo assin kendini bole mallar nasil boyle yerlere geliolar insanin kufredesi gelio bat da kurtulak
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volkan_kolay 2 yıl
HTC, Sony ve LG son yılların hayal kırıklığı, zaten Çin markaları pazarlarını ellerinden aldı, Samsung ve Apple ile rekabet edemezler artık ama Sony sırf kamera üretse satsa yeter, LG ise sadece ekran üretse satsa yeter ama HTC sen ne üretip satıyorsun??? inovasyon yok, yeni bişey yok, kulaklıktan daha fazla ses çıkarıp kaliteli kulaklık kutuya koyup telefon satılmaz, bu bir inovasyon değildir, tamam bir dönem kaymağını yedin ama artık yetmiyor, Samsung ve Apple aldı gidiyor arkadan da Çin markaları geliyor, işçilik malzeme kalitende yalan oldu bugün orta seviye telefonlar bile çok şık ve kaliteli metal yada metal cam kasalara sahip, birde 3.5mm kulaklık girişini kaldırıyorsun, pes artıkkk..
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expressimo 2 yıl
Eski htc yi özledim doğrusu. Sense 5 öncesi arayüzü ve sensation daki kalite kokan markadan eser yok.Lg kadar gerzek bir firma olma yolunda ilerliyor. Zaten sense i de one x den sonra bozdular. Htc de gitti gidecek :( Ne yapalım babamın firması değil ya;artık samsung ve huawei den devam . O jack ı çıkarmayacaktın.
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fbyram 2 yıl expressimo
Samsung ve huawei Den devam
tamam
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kadirirdem 2 yıl
600 dolar istemişler yuh artık demekten başka bir şey gelmiyor...
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karakaya_o 2 yıl
Yaşasın HTC!!!
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babadol 2 yıl
Türkiye şartlarında pek alınası durmuyor. Sadece yurt dışında ucuza satılan ülkelerde heves için alınacak bir telefon. Amiral gemisi bekleyen 2017 ikinci çeyreğin başını beklesin
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SixSixSix 2 yıl
3200 mAh batarya gayet yeterli. HTC 10'umda 3000 mAh batarya var ve 1 günü çok rahat çıkartıyor. mAh değerine çok takılmayın derim. 5 inç 720p ekranlı ve 4000 mAh bataryalı Lenovo P70'in şarjı HTC 10 kadar gitmiyor.

32 GB dahili hafıza da kabul edilebilir bir değer. Hafıza kartı desteği de var ne de olsa.

3 GB RAM'de sıkıntı yok bence. Samsung Galaxy S7'de 4 GB RAM var da ne oluyor? Telefonda hiçbir şey arka planda çalışmazken; 1 GB boş RAM kalıyor. Babamın 3 GB RAM'li Huawei Honor 7'sinde bile 1.6 GB RAM boşta kalıyor.

İşlemci tam anlamıyla bir fiyasko.

Kulaklık girişi olmaması da bir diğer fiyasko.

Fiyatı da çok absürt.

HTC 10'a laf atmış bazı arkadaşlar. Bu yılın en iyi Android telefonu HTC 10'dur bana göre. Tasarım, kamera, ses, uzun pil ömrü... Kutudan çıkan kulaklığı bile başlı başına bir devrim.

HTC, Türkiye'de pek popüler değil diye battığını düşünüyor bazı arkadaşlar. Evet, maddi açıdan zor günler geçirdi. Batmadı, batacağını da hiç sanmıyorum. Google Pixel telefonlar da bunun bir referansıdır. Google'ın en yakın olduğu partneri HTC'dir. Android ekosisteminin de en kararlı cihazlarını üreten iki firmadan biridir HTC. Diğeri de Sony. Sony'ye de batmış gemi muamelesi yapılıyor. Sony de hâlâ 3 GB RAM kullanılıyor. Bu markaların daha fazla RAM'e ihtiyacı yok.

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Technotronic 2 yıl
Sanki herkesin elinde full özellikli telefon var, acımasızca eleştirmişler
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