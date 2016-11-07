HTC Bolt haftaya geliyor

Amiral gemi tarafında bu yıl oldukça sessiz kalan ve geçen yılın aksine sadece bir model ile yetinen HTC, son günlerde önemli bir hareketlilik yaşıyor. Firma HTC Bolt adında yeni bir amiral gemi modeli hazırlığında.

İkinci Amiral Gemisi

HTC Bolt ilk etapta bir operatör telefonu olarak piyasaya sürülecek. ABD’li Sprint operatörüne özel olacak telefonun daha sonra uluslararası pazara da açılması bekleniyor. Bu versiyonun ismi ise HTC 10 Evo şeklinde değiştirilecek.

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak modele Snapdragon 821 yonga seti güç verecek. 4GB LPDDR4 RAM ile desteklenen modelde arttırılabilir 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. Sprint operatörüne özel olarak LTE veri indirme ve yükleme çok daha hızlı yapılabilecek.

Modelin en önemli tarafı 3.5mm kulaklık girişinin olmaması. Bunun yerine USB Tip-C üzerinden ses aktarımı yapılıyor. HTC ayrıca kutuya yüksek ses kalitesine sahip BoomSound Adaptive Audio adındaki kulak içi kulaklık da dahil ediyor.

Ayrıca Bkz.

"Lost in Harmony: Müzik ve sonsuz koşunun mükemmel uyumu"

Tamamen metal alaşımdan imal edilen kasanın yanında 16MP çözünürlüğünde ana kamera ve 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. Cihaz IP57 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunuyor. Batarya ise 3200mAh kapasiteye sahip.

HTC Bolt sadece Sprint operatörü için 11 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek. Karbon grisi ve gümüş renk seçeneği ile sunulacak Bolt modelinin yıl sonuna doğru HTC 10 Evo olarak uluslararası pazara çıkması bekleniyor.