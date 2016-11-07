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HTC Bolt haftaya geliyor

HTC’nin ikinci amiral gemi modeli olacak Bolt, özellikle 3.5mm kulaklık girişini kaldırması ile dikkat çekiyor. Bir süre ABD’ye özel kalacak model daha sonra global pazara da çıkacak.
2 yıl
2,9b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Amiral gemi tarafında bu yıl oldukça sessiz kalan ve geçen yılın aksine sadece bir model ile yetinen HTC, son günlerde önemli bir hareketlilik yaşıyor. Firma HTC Bolt adında yeni bir amiral gemi modeli hazırlığında.

İkinci Amiral Gemisi

HTC Bolt ilk etapta bir operatör telefonu olarak piyasaya sürülecek. ABD’li Sprint operatörüne özel olacak telefonun daha sonra uluslararası pazara da açılması bekleniyor. Bu versiyonun ismi ise HTC 10 Evo şeklinde değiştirilecek.

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak modele Snapdragon 821 yonga seti güç verecek. 4GB LPDDR4 RAM ile desteklenen modelde arttırılabilir 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. Sprint operatörüne özel olarak LTE veri indirme ve yükleme çok daha hızlı yapılabilecek.

Modelin en önemli tarafı 3.5mm kulaklık girişinin olmaması. Bunun yerine USB Tip-C üzerinden ses aktarımı yapılıyor. HTC ayrıca kutuya yüksek ses kalitesine sahip BoomSound Adaptive Audio adındaki kulak içi kulaklık da dahil ediyor.

Ayrıca Bkz. "Lost in Harmony: Müzik ve sonsuz koşunun mükemmel uyumu"

Tamamen metal alaşımdan imal edilen kasanın yanında 16MP çözünürlüğünde ana kamera ve 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. Cihaz IP57 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunuyor. Batarya ise 3200mAh kapasiteye sahip.

HTC Bolt sadece Sprint operatörü için 11 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek. Karbon grisi ve gümüş renk seçeneği ile sunulacak Bolt modelinin yıl sonuna doğru HTC 10 Evo olarak uluslararası pazara çıkması bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/HTC-Bolt-to-launch-on-Sprint-November-11th-phone-features-a-3200mAh-battery-and-a-16MP-rear-camera_id87439 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Escapetolife 2 yıl en beğenilen
2016'nın en önemli teknolojik gelişmesi 3.5mm kulaklık girişinin kaldırılması, hayret bugüne kadar nasıl yaşamışız bu girişle.
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Guest-F30ED544B 2 yıl
Ne var ne yok kaldırın zaten. Radyo koymayın, ir kızılötesi koymayın. Birşey ekleyip 10 tane özellik eksiltiyorlar cihazlardan.
Yanıtla +9
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mipa90 2 yıl
delinin biri kuyuya bir taş attı 40 akıllı çıkaramadı misali. hepsi b*k varmış gibi elmanın peşinde
Yanıtla +8
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canmania 2 yıl
Bi zamanlarda BOLD vardı Allah sonunu benzetmesin...
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kadirirdem 2 yıl
bir kerede Çürük elmaya uymayın...
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MrKemal17 2 yıl
Apple işte piyasaya böyle yön veriyor. Koskoca firmalar kendi aklıyla düşünemiyor.
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GenkaNuank 2 yıl
Eğer salamlari dilim dilim kesemezse tam rezillik onca millet bu telefonu niye alıyor
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mskblt 2 yıl
Zamanında HTC One X9 global olarak tanıtıldı çok güzel cihazdı f/p olarak,HTC türkiye getirmedi One S9 diye kalas ve tipsiz telefonu getirdi.Nedense HTC Türkiye Tipsiz telefonların hepsini getiriyor.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Batarya 4000 mah, hafıza 128 gb ve 6gb ram olmalıydı.
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teknokaptan 2 yıl
hayret bende sprint kullaniyorum guzel bir haber en azindan turkiyeden isteyenler icin isecenek olabilecek.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Ön kamerayı 12 arka kamerayı 21yapsa biraz daha iyi olabilirdi.
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aycibin 2 yıl
o pille ve 2k ekranla günü zor çıkarır
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mipa90 2 yıl
delinin biri kuyuya bir taş attı 40 akıllı çıkaramadı misali. hepsi b*k varmış gibi elmanın peşinde
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