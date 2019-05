HTC Endeavour C2'ye ait teknik özellikler ortaya çıktı

HTC'nin Endeavour kod adlı amiral gemi akıllı telefonu One X, yıl sonuna kadar yenilenmiş bir versiyonuyla tekrar çıkış yapabilir. Stuff'ın haberine göre; Endeavour C2 olarak isimlendirilen yeni üst düzey Android cihazı, bu sonbaharda satışa sunulacak.

1.7GHz hızında 4+1 çekirdekli NVIDIA'nın yeni Tegra 3+ çipsetine sahip telefon, One X'e oranla daha iyi bir pilden gücünü alacak ve yeni renk seçenekleriyle çıkış yapacak. Mevcut One X aksesuarlarıyla tamamen uyumlu olan Endeavour C2'nin fiziksel olarak orijinal One X'ten pek farklı olmayacağını anlıyoruz.

Birkaç hafta önce Beats Electronics'ten aldığı hisselerin belirli bir kısmını geri satan HTC, ses çözümleri sunan firma ile bağlarının kopmadığını, hatta sonbahar dönemi için yeni bir kampanya hazırladıklarını açıklamıştı. Resmen dile getirilen bu kampanya, One X'in yenilenmiş versiyonu Endeavour C2 olabilir. Tıpkı geçen yıl Sensation ve Sensation XE cihazlarında olduğu gibi One X+ ya da One X II olarak isimlendirilen yeni aygıt, One X'in iyileştirilmiş bir sürümü olarak çıkacak.

urBeats kulak içi kulaklığıyla birlikte satılacak olan Endeavor C2, 1 Ekim'de İngiltere'deki operatörlerle birlikte tüketicinin beğenisine sunulacak. Aylık fiyatlandırmanın One X'ten 5£ kadar daha yüksek olacağı belirtildi.

Android 4.1 Jelly Bean, Sense 4.1 kullanıcı arayüzü, Clearvoice teknolojisi ve HTC'nin yeni video servisi Watch 2'nin yer alacağı Endeavour C2, ay sonunda başlayacak IFA 2012'de tanıtıbilir. Yeni One X'e 5 inçlik Full HD 1080p ekran ve dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetli telefon-tablet melezinin de eşlik edeceği tahmin ediliyor.

http://www.stuff.tv/news/phone/rumour-mill/exclusive-%E2%80%93-htc-endeavour-c2-leak-spills-the-specs-on-the-one-x-successor