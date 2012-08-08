Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Endeavour C2'ye ait teknik özellikler ortaya çıktı

6 yıl
5,1b
2
25
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HTC'nin Endeavour kod adlı amiral gemi akıllı telefonu One X, yıl sonuna kadar yenilenmiş bir versiyonuyla tekrar çıkış yapabilir. Stuff'ın haberine göre; Endeavour C2 olarak isimlendirilen yeni üst düzey Android cihazı, bu sonbaharda satışa sunulacak.
1.7GHz hızında 4+1 çekirdekli NVIDIA'nın yeni Tegra 3+ çipsetine sahip telefon, One X'e oranla daha iyi bir pilden gücünü alacak ve yeni renk seçenekleriyle çıkış yapacak. Mevcut One X aksesuarlarıyla tamamen uyumlu olan Endeavour C2'nin fiziksel olarak orijinal One X'ten pek farklı olmayacağını anlıyoruz.
Birkaç hafta önce Beats Electronics'ten aldığı hisselerin belirli bir kısmını geri satan HTC, ses çözümleri sunan firma ile bağlarının kopmadığını, hatta sonbahar dönemi için yeni bir kampanya hazırladıklarını açıklamıştı. Resmen dile getirilen bu kampanya, One X'in yenilenmiş versiyonu Endeavour C2 olabilir. Tıpkı geçen yıl Sensation ve Sensation XE cihazlarında olduğu gibi One X+ ya da One X II olarak isimlendirilen yeni aygıt, One X'in iyileştirilmiş bir sürümü olarak çıkacak.
urBeats kulak içi kulaklığıyla birlikte satılacak olan Endeavor C2, 1 Ekim'de İngiltere'deki operatörlerle birlikte tüketicinin beğenisine sunulacak. Aylık fiyatlandırmanın One X'ten 5£ kadar daha yüksek olacağı belirtildi. 
Android 4.1 Jelly Bean, Sense 4.1 kullanıcı arayüzü, Clearvoice teknolojisi ve HTC'nin yeni video servisi Watch 2'nin yer alacağı Endeavour C2, ay sonunda başlayacak IFA 2012'de tanıtıbilir. Yeni One X'e 5 inçlik Full HD 1080p ekran ve dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetli telefon-tablet melezinin de eşlik edeceği tahmin ediliyor. 

http://www.stuff.tv/news/phone/rumour-mill/exclusive-%E2%80%93-htc-endeavour-c2-leak-spills-the-specs-on-the-one-x-successor Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nevai 6 yıl en beğenilen
İşte bu yüzden htc alınmaz adamlar 6 ay sonra aynı klasmanda yeni amiral gemi duyuruyorlar senin elindeki ise eskiye çıkyor.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
HTC için devamlı model çıkartıyor fiyatı hemen düşüyor diyen arkadaşlara söylüyorum savunduğunuz S3 2300 liradan çıktı şuan 2 ay geçmeden 1490 liraya 2 sene garantili sıfır satılıyor One x ise 1899 dan çıktı nisanın ilk haftası ve şuan en ucuz garantili cihaz 1640 lira ...
bilmem anlatabiliyor muyum..
HTC için devamlı model çıkartıyor fiyatı hemen düşüyor diyen arkadaşlara söylüyorum savunduğunuz S3 2300 liradan çıktı şuan 2 ay geçmeden 1490 liraya 2 sene gar...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Öncellikle düzeltme yapayım: S3 2300 değil 2000 TL den satışa çıktı. Şuanki satış fiyatı da 1750-1800 TL arası. HTC One X gerçekten güzel bir cihaz olmasına karşın yenilik olarak Samsung'un gerisinde kalıyor. İşlemci hızı ve ram konusunda daha yenilikçi olmalı, ürün kalitesi Samsung'tan daha iyi olduğunu zaten One X'in ekranıyla kanıtladı. Bunun üzerine birşeyler eklemeli..Samsung sürekli Beam, NFC, Allshare, Pop-up play, Burst mode gibi yeni eklemeler ile cihazlarını daha ilgi çekici hale getirmeyi biliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
One x kullanıyorum. Htc manyagiyimdir ama şu one x 2yi alacağımı hiç sanmıyorum. Adam gibi yeni bir seri çıkarsinlar, her açıdan geliştirsinler özellikleri, işte o telefonu alicam. Ama şu 1080p lik canavar ilgimi çekmedi değil :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Ya bende şunu anlamıyorum yazılan yazılar size bir artı kattımı dünya zevkleriyle meşgul olmayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nomenore 6 yıl
Ciksinda alalim ama 5 inc bana gore degil maksinum 4.5 ama napalim adamlar bir tek kisinin istegine gire yapmiyor ama ozellikler cezbedici
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eko44 6 yıl
1. Bu "amiral gemisi" lafı da ney ya kim buldu bunu herkezin ağzında var.
2. HTC eskiden iyiydi ama okadar hızlı model telefon çıkartıyorki hepsiden bir sorun var. Mesala ilk aklıma gelen HTC Sensation XL de bile ses problemi var KVK bunu kabul ediyor.
3. Yap bir cihaz onun üzerinde yazılımlarını test et, kullan, mutlu müşteri kazan, 7 yıllız HTC kullanıyorum soğudum valla,
4. İphone hiç sevmem ama adamlar 1 kasa içerisinde sürekli yazılımsal yenilik ile sanki cihazı sürekli yeniliyorlar.
Son olarak telefonda isterseniz 45 çekirdekli olsun yada olmasın o kadar çekirdeği napacaksınız. Çitlicekmisiniz. Şu ana kadarki tüm yazılımlar maksimum 2 çeitlenbikli cihazlarda sorunsuz çalışıyor zaten. HTC ÖLÜ YATIRIM OLDU!.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurozka 6 yıl
DH Misafiri
HTC için devamlı model çıkartıyor fiyatı hemen düşüyor diyen arkadaşlara söylüyorum savunduğunuz S3 2300 liradan çıktı şuan 2 ay geçmeden 1490 liraya 2 sene garantili sıfır satılıyor One x ise 1899 dan çıktı nisanın ilk haftası ve şuan en ucuz garantili cihaz 1640 lira ...bilmem anlatabiliyor muyum..

Tam yazmak istediğin fiyatları cımbızla seçip yazmışsın. Evet S3 Evkur' da hala 2200 TL ve KVK garantili 1490 TL' ye bulursan yerini söylede bizde alaladım. abuk sabuk firmaların garantisinden bahsedersen bende sana söyliyim. 1300 TL' ye 2 yıl garantili ve kayıtlı s3 ve one x var. ve bu fiyatlardan 3 aydır var. aynı fiyat. bişey yazarken sallamayın lütfen.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 6 yıl
tamda esime kendime htc one x 32 gb alacaktım haberi gorunce almak mantıklı degil ekim ayında cok sey olur az daha sabır mantıklısı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
!!-Origin-!! 6 yıl
şarzı nasıl olacak acaba kullanımda merak konusu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 6 yıl
nevai
İşte bu yüzden htc alınmaz adamlar 6 ay sonra aynı klasmanda yeni amiral gemi duyuruyorlar senin elindeki ise eskiye çıkyor.

Hocam sen telefonu "en iyi telefon bende" demek için mi alıyorsun, işini görsün diye mi? "En iyi telefon bende" demek için alıyorsan yanlış marka alıyorsun, iphone alan bir ifan oluyor olman lazım.
Teknoloji çok hızlı gelişiyor, firmalar neden beklemek zorunda olsunlar ki? Benim bir önceki telefonum bugün işimi görmez hale geldiğinde gidip bugün yeni bir telefon alırım, bir başkasının telefonu üç ay sonra işini görmez hale geldiğinde gidip üç ay sonra daha iyisini alsın, neden benimle aynı (eskimiş) teknolojiyi almak zorunda kalsın ki?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 6 yıl
invisible
micro sd si olsun alacam:)

video, müzik konusunda iddialı olan bir telefonda arttırlabilir hafıza olmaması saçma oluyor; değil mi :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
invisible 6 yıl maxmania
maxmania

invisible



micro sd si olsun alacam:)




video, müzik konusunda iddialı olan bir telefonda arttırlabilir hafıza olmaması saçma oluyor; değil mi :)

yok be dostum çökünce nanay olmamak için sd kart şart benim gözümde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5108 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, jelly bean ve
3 etiket daha akıllı telefon htc nvidia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Panasonic Lumix DMC-GF5 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim