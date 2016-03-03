HTC One M10'a ait ilk kısa tanıtım videosunu yayınladı

Tanıtılmasına sayılı günler kala HTC'nin yeni amiral gemi modeli ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Hatırlarsanız son olarak One M10 adını taşıyacak yeni modelden çekilmiş bir fotoğraf bugün ilk defa internete düşmüştü.

Daha önce #powerof10 etiketiyle bir görsel yayınlayan HTC, yayınladığı yeni videosunda da aynı etikete yer veriyor. İlk kez HTC Türkiye'nin YouTube sayfası üzerinde yayınlanan video, firmanın modeli daha iyi bir hale getirmek adına ne kadar çok çalıştığını anlatıyor. Hatta öyle ki firma gece gündüz süren bu çalışmalarını takıntılı oluşuna bağlıyor.

Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi 5.2" boyutlu QHD ekrana sahip olması beklenen telefonda Snapdragon 820 işlemcisinin yanında 4GB RAM, 32GB dahili depolama, OIS destekli f/1.9 diyafram aralığına sahip 12MP UltraPixel arka kamera ve 3000mAh kapasitede bataryanın yer alması bekleniyor.

HTC'nin yeni modeli 11 Nisan tarihinde tanıtması ön görülüyor.

https://www.youtube.com/watch?v=5x-9FVTZUsY