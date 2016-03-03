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HTC One M10'a ait ilk kısa tanıtım videosunu yayınladı

HTC önümüzdeki haftalarda tanıtmaya hazırlandığı 2016 amiral gemi modeli One M10'a ait yeni bir kısa tanıtım videosu hazırladı, firmanın modele hazırlığını anlatan video haberimizde...
3 yıl
3,2b
1
16
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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HTC One M10'a ait ilk kısa tanıtım videosunu yayınladı
 
Tanıtılmasına sayılı günler kala HTC'nin yeni amiral gemi modeli ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Hatırlarsanız son olarak One M10 adını taşıyacak yeni modelden çekilmiş bir fotoğraf bugün ilk defa internete düşmüştü.
Daha önce #powerof10 etiketiyle bir görsel yayınlayan HTC, yayınladığı yeni videosunda da aynı etikete yer veriyor. İlk kez HTC Türkiye'nin YouTube sayfası üzerinde yayınlanan video, firmanın modeli daha iyi bir hale getirmek adına ne kadar çok çalıştığını anlatıyor. Hatta öyle ki firma gece gündüz süren bu çalışmalarını takıntılı oluşuna bağlıyor.
Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi 5.2" boyutlu QHD ekrana sahip olması beklenen telefonda Snapdragon 820 işlemcisinin yanında 4GB RAM, 32GB dahili depolama, OIS destekli f/1.9 diyafram aralığına sahip 12MP UltraPixel arka kamera ve 3000mAh kapasitede bataryanın yer alması bekleniyor.
HTC'nin yeni modeli 11 Nisan tarihinde tanıtması ön görülüyor.

https://www.youtube.com/watch?v=5x-9FVTZUsY Yorum Yaz
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FRAPS_TR 3 yıl
Keşke şu tasarımla çıksa

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MrKemal17 3 yıl en beğenilen
lumiafanx920
Keşke şu tasarımla çıksa
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Htc'nin usb girişini alt kısma ortalamamasının sebebini bilen var mı?
lumiafanx920Keşke şu tasarımla çıksaHtc'nin usb girişini alt kısma ortalamamasının sebebini b...
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prydzsnare 3 yıl
Enough htc enough


Yine loser ultra pixel kamerayla

1.7 diyagrama inen rakiplerine 1.9 la cevap vermesiyle

Asirlardir ayni tasarimla

Aynaya bakmadan sanki baska firmalarin isine gelmesi icin fiyat olarak yeni citalar belirlemesiyle

Kotu cihaz renkleri ve soluk tema secenekleriyle

Gereksiz sanal tuslar ile en az yarim inc kucuk ekran vadetmesiyle

İncelen cihazlar yerine kaba kalin cihazlar uretmesiyle

Tamamen rakiplerinden kopmus,pazarlama konusundaki sikintilariyla

Htc bu nesilde de Sony gibi kaybetmeye ve kuculmeye mahkumsun
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system electronıc 3 yıl
Keşke biraz uyusanız, uykusuzluk kötü, size yanlış kararlar aldırıyor, sağlıklı düşünemiyorsunuz. Bende diyorum HTC nasıl böyle şaçma tasarımlar yapıyor... Eeee sen elemenları sabahlara kadar çalıştırırsan olacağı bu. Bizim acelemiz yok, sen elemenları gönder dinlensinler, eminim daha iyi işler çıkar ortaya.
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hanıncipsi 3 yıl
Beklentimiz yükseldi
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PeYLeR. 3 yıl
MrKemal17
lumiafanx920Keşke şu tasarımla çıksa
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Htcnin usb girişini alt kısma ortalamamasının sebebini bilen var mı?

Hoparlörden ötürü
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MrKemal17 3 yıl PeYLeR.
PeYLeR.
MrKemal17
Orijinalden alıntı: lumiafanx920Keşke şu tasarımla çıksa
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Htcnin usb girişini alt kısma ortalamamasının sebebini bilen var mı?

Hoparlörden ötürü

Xperia Z5te de ön yüzde stereo hoparlör var ama soket ortada. Htc bunu yıllardır yapıyor, boomsounddan önce da böyleydi. Mesela HD2de de ortada değil usb girişi.
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aspirin_00 3 yıl
şu cep telefonu reklamları varya bunlar kadar uyuz bir reklam yok apartmanı gösteriyor telefonu göstereceğine ömrümden fuzuli 28 sn çaldılar..
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navolta 3 yıl
Yeni çöp hayırlı olsun.
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GrıezmaNN 3 yıl
HTC bu saatten sonra 8 GB ram, 35 mp kameralı telefon çıkartsa yine almam. Yarın öbür gün batıp batmayacağı belli değil. Sonra elimizde kalacak.
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kadirirdem 3 yıl
hadi bakalım...
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MrKemal17 3 yıl en beğenilen
lumiafanx920
Keşke şu tasarımla çıksa
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Htc'nin usb girişini alt kısma ortalamamasının sebebini bilen var mı?
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anemonX 3 yıl
htc ekibi ; nasıl takıntılısınız siz ya ?.. m9 daki kamera ne öle.. hiç mi takılmadınız bu kameraya? yada erkenden mesaiyi bırakıptamı gittiniz? neyse umarım bu kez ii bir model çıkarmışsınızdır ortaya..
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blltlgn 3 yıl
Beklentiyi çok yüksek tuttular. Ortaya kötü bir şey çıkarsa görürüz o zaman HTC'yi.
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