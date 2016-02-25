HTC'den One M10 ile ilgili ilk tanıtım görseli geldi

Rakipleri LG, Samsung ve Sony'nin Mobil Dünya Kongresinde duyurdukları tepe modellerinin ardından gözler HTC cephesine çevrildi. HTC önümüzdeki dönemde duyurmayı planladığı 2016 yılı tepe modeli One M10 ile ilgili ilk tanıtım görselini yayınladı.

Firmanın resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlanan görselde #powerof10 (10'un gücü) etiketi görülüyor. Firma bu etiketle modelin gücüne dikkat çekmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda etikette yer alan 10 sayısı ise HTC'nin telefonu One M10 adıyla lanse edeceğini onaylar bir nitelikte. Daha önce yer alan iddialaragöre 11 Nisan tarihinde tanıtılması muhtemel olan modele ait pek çok detay da hali hazırda sızdırılmış durumda.

5.1" boyutlu QHD AMOLED ekrana sahip olması beklenen telefonda Snapdragon 820 işlemcisinin yanında 4GB RAM, 32GB dahili depolama, OIS destekli 12MP UltraPixel arka kamera ve parmak izi okuyucunun yer alması bekleniyor. Android 6.0.1'in yer alacağı cihazda HTC'nin Sense 8 arayüzünün bulunması da diğer detaylar arasında.

https://twitter.com/htc/status/702553596462829569