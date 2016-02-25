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HTC'den One M10 ile ilgili ilk tanıtım görseli geldi

HTC, amiral gemisi konumundaki modeli One M9'un yenisini tanıtmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki dönem tanıtılması beklenen ve Galaxy S7 ile G5 gibi rakipleri olan telefona ait tanıtım görseli haberimizde.
3 yıl
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25
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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HTC'den One M10 ile ilgili ilk tanıtım görseli geldi
 
Rakipleri LG, Samsung ve Sony'nin Mobil Dünya Kongresinde duyurdukları tepe modellerinin ardından gözler HTC cephesine çevrildi. HTC önümüzdeki dönemde duyurmayı planladığı 2016 yılı tepe modeli One M10 ile ilgili ilk tanıtım görselini yayınladı.
Firmanın resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlanan görselde #powerof10 (10'un gücü) etiketi görülüyor. Firma bu etiketle modelin gücüne dikkat çekmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda etikette yer alan 10 sayısı ise HTC'nin telefonu One M10 adıyla lanse edeceğini onaylar bir nitelikte. Daha önce yer alan iddialaragöre 11 Nisan tarihinde tanıtılması muhtemel olan modele ait pek çok detay da hali hazırda sızdırılmış durumda.
5.1" boyutlu QHD AMOLED ekrana sahip olması beklenen telefonda Snapdragon 820 işlemcisinin yanında 4GB RAM, 32GB dahili depolama, OIS destekli 12MP UltraPixel arka kamera ve parmak izi okuyucunun yer alması bekleniyor. Android 6.0.1'in yer alacağı cihazda HTC'nin Sense 8 arayüzünün bulunması da diğer detaylar arasında.

https://twitter.com/htc/status/702553596462829569 Yorum Yaz
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SERDARbdrm 3 yıl en beğenilen
Bu yılki bütün amiral gemi modellerin içi aynı. Sanırım bir standart oluştu. Sd820, 4gb ram, 3000mah civarı pil, düşük ışık performansı destekli ois kamera, parmak izi falan.. herbiri diğerinin aynı. Belirleyici olacak sanırım tasarım, malzeme kalitesi ve fiyat. Hatta en can alıcı fark sanırım fiyat olacak.
Bu yılki bütün amiral gemi modellerin içi aynı. Sanırım bir standart oluştu. Sd820, 4gb ram, 3000mah civarı pil, düşük ışık performansı destekli ois kamera, par...
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General. 3 yıl
Sony ve Htc gibi güzide iki firmanın yanlış yönetilmesi korelileri ihya etti. Sony cihaz tanıtır 6 ay sonra satışa çıkartır, Htc kaplumbağa hızıyla cihaz çıkartır, kalın çerçeve ve yüksek fiyatta cabası.Koreliler ve Çinliler milyar dolar harcasa önünü böyle açamaz.
Sony ve Htc gibi güzide iki firmanın yanlış yönetilmesi korelileri ihya etti. Sony cihaz tanıtır 6 ay sonra satışa çıkartır, Htc kaplumbağa hızıyla cihaz çıkar...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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benhuraxu 3 yıl
"Sense arayüzü + samsung tuş düzeni + iphone tasarımı" htc bu sefer tam hayalimdeki telefonu yapmış.
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Forvenor 3 yıl
3500 in altında gelmez ve yine kendi ayağına sıkar...
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ne diyorum 3 yıl
Fiyatı minimum 3200 tl olur diye düşünüyorum.
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kfat 3 yıl
Htc m8 kullanıyorum, gpe rom yüklü. Bozulsa yine aynısını almayı düşünüyorum. Kullanan bilir...
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seker1adam 3 yıl
telefonlara değiştirilemeyen batarya koymak büyük hata çünkü pil ömrü bittiğinde telefonları serviste paramparca ediyorlar pil takmak için sonra 2000 papel verdiğiniz telefon hatalarla geri geliyor size ilk aldiğinizdaki sekli şemali olmaz birdaha ihya olmaz yani
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kadirirdem 3 yıl
fiyatı iyi girsin güzel satar........
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kraix 3 yıl
M7 den sonra alacağım telefon olacak bu kesinlikle...
inanıyorum bu kez başardılar...
ilk çıktığı günden beri M7 kullanıyorum htc dışında başka telefona alışamam ben kesinlikle.
Sense arayüzü beni bağlayan en büyük etken M7 de birde tasarım ve ses..
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Guest-1E8273177 3 yıl
Bekliyoruz htc yi. Bakalim bi gelsin elimize alalim.
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teknokaptan 3 yıl
Htc A9 ile güzel başladi tasarim olarak alinasi cihaz cikardikar şahsen bu tip bir cihaz almak isterim bakalim insan her istediği telefona ulaşinca iPhone almak istiyor:)sonra birde htc alayimmi diyor:)
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DH Misafiri 3 yıl
telefon bu sefer olmuşda fiyat uçar en az 3500 tl
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Freexog 3 yıl
Parçalarına nasıl ayrılacağını merak ediyorum.
Herhalde yine tamiri imkansız bişey olur.
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